Une prière, une lettre, une messe… Six façons de soutenir Léon XIV

Un "adénocarcinome pulmonaire", une forme de tumeur cancéreuse, a été détectée chez le pape Léon XIV le 13 octobre donnant lieu à l’ablation d’un lobe entier de l'un de ses poumons. Voici six manières de le soutenir dans l'épreuve de la maladie alors qu’il est encore hospitalisé à la polyclinique Gemelli, à Rome.

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Léon XIV a subi mardi 13 octobre à la polyclinique Gemelli de Rome l’ablation du lobe inférieur de son poumon droit et non du seul nodule, comme cela a été annoncé au préalable. L’analyse menée pendant l’opération a confirmé un adénocarcinome pulmonaire, une forme de tumeur cancéreuse, ont annoncé ses médecins. Si l’intervention a été réussie et menée sans complication, le Pape restera hospitalisé environ une semaine, selon les informations communiquées par le Vatican. Le Saint-Siège se veut pour autant rassurant sur l'état de santé du Pape et aucune thérapie ultérieure n'a pour l’heure été mentionnée.

Néanmoins, la nouvelle du cancer de Léon XIV a suscité une émotion internationale et un élan de prière, notamment devant son hôpital. Si à votre tour, vous souhaitez soutenir le Pape dans l'épreuve de la maladie, voici six manières de le faire.

1 Prier le chapelet à 18h

En ce mois d’octobre, traditionnellement consacré au Rosaire, l’Église invite particulièrement les fidèles à se tourner vers la Vierge Marie dans la prière et à confier les malades à son intercession. Prier le chapelet seul, en couple, en famille ou en communauté, est donc une belle façon de soutenir Léon XIV. Il est à noter que chaque soir, devant l'hôpital, des fidèles se réuniront à 18h pour prier le chapelet pour la santé du Pape. Voilà une belle occasion de s’unir à eux dans la prière, si on en a la possibilité, où que l’on soit.

2 Offrir une messe

Dans l’Eglise catholique, il est possible de faire célébrer une messe à l’intention d’une personne vivante, notamment pour demander à Dieu de l’accompagner dans une épreuve ou de lui accorder la guérison. Pourquoi ne pas offrir une messe à l’intention du Pape en demandant au Seigneur de lui accorder force, réconfort et santé. Pour cela, il suffit de contacter sa paroisse et de transmettre cette intention de messe.

3 Invoquer les saints guérisseurs

Face à la maladie, l’Église invite aussi les fidèles à se tourner vers les saints et à solliciter leur intercession auprès de Dieu. Plusieurs d’entre elles sont particulièrement priée par les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches, comme saint Pérégrin Laziosi, un religieux du XIVe siècle, qui a lui-même été atteint d’un cancer à la jambe. D’autres saints guérisseurs peuvent également être prié, c’est le cas de saint Charbel. Voici une prière qui peut lui être réciter pour demander la guérison et le rétablissement du pape Léon XIV : Ô grand thaumaturge saint Charbel, toi qui as passé ta vie dans la solitude, dans un ermitage humble et caché, renonçant au monde et à ses plaisirs vains, et qui maintenant règnes dans la gloire des saints, dans la splendeur de la Très Sainte Trinité, intercède pour nous.

Éclaire notre esprit et notre cœur, augmente notre foi et fortifie notre volonté.

Augmente notre amour envers Dieu et envers le prochain. Aide-nous à faire le bien et à éviter le mal.

Défends-nous de nos ennemis visibles et invisibles et secoure-nous tout au long de notre vie. Toi qui accomplis des prodiges pour celui qui t'invoque et obtiens la guérison de maux innombrables et la solution à des problèmes sans espoir humain, regarde-nous avec pitié et, si c'est conforme à la volonté divine et à notre plus grand bien, obtiens-nous de Dieu la grâce que nous implorons : la guérison et le rétablissement de sa sainteté le Pape Léon XIV mais aide-nous surtout à imiter ta vie sainte et vertueuse.

4 Proposer à ses enfants de lui faire un dessin

Pourquoi ne pas associer les enfants à cette intention portée au Pape ? Particulièrement sensibles à la souffrance et à la fragilité des autres, ils peuvent eux aussi exprimer leur affection et leur soutien à Léon XIV à travers un dessin. Un geste d’autant plus symbolique que sa visite en France est encore très présente dans leurs souvenirs.

5 Lui envoyer des messages d’affection

Que ce soit par lettres adressées à l’hôpital Gemelli ou sur ses réseaux sociaux, il est également possible d’écrire directement au Pape pour l’assurer de ses prières et lui apporter du soutien. Un message qui peut être l’occasion de lui exprimer en quoi ses paroles ou certains de ses gestes vous ont particulièrement touchés.

6 Rester (bien) informé