Trois recettes réconfortantes à tester cet automne

L’automne régale avec ses saveurs généreuses. C’est la saison idéale pour cuisiner des plats réconfortants ! Découvrez trois recettes gourmandes, aux parfums délicats et aux couleurs dorées.
Quand les températures baissent et que les feuilles se parent de couleurs dorées, rien de tel que des recettes réconfortantes pour célébrer l’automne. Entre douceur, gourmandise, produits de saison riches en vitamines pour faire face aux premiers virus, découvrez trois recettes qui réchauffent les cœurs et éveillent les papilles.
1Velouté à la châtaigne
Quand le corps est fatigué, il a besoin de chaleur, de douceur et de simplicité. Ce velouté enveloppe, nourrit sans alourdir et soutient l’énergie intérieure. Idéal en cas de fatigue intense, de perte d’appétit ou de besoin de réconfort.
Pour une personne
Préparation
Faire revenir doucement 1 petit oignon doux (ou échalote) émincé dans 1 c. à s. D’huile d’olive jusqu’à ce qu’il devienne fondant.
Ajouter 300g de châtaignes cuites (bocal ou maison), puis 400 ml d’eau ou de bouillon léger.
Laisser mijoter à feu doux pendant 10-15 min.
Mixer finement jusqu’à obtenir une texture lisse et veloutée;
Ajouter 1 pointe de muscade, 1 pincée de cannelle, puis saler et poivrer. Ajuster la texture si besoin avec un peu d’eau.
Ajouter 1 c. à s. De crème végétale (optionnel) juste avant de servir.
Ajouter quelques miettes de pain d'épeautre grillées ou un filet d’huile d'olive crue au moment de servir.
Servir bien chaud.
Recette tirée du livre Mon cahier de remèdes et recettes d’Hildegarde de Bingen de Mélanie Schlmidt-Ulmann (ed. Mosaique-Santé)
2Beignets de patate douce et halloumi aux herbes, sauce aïoli
Naturellement sucrée et riche en bêta-carotène, que l’organisme transforme en vitamine A, la patate douce contribue au maintien d’une bonne vision et au bon fonctionnement du système immunitaire. Associée au halloumi, source de protéines et de calcium, ainsi qu’aux herbes fraîches, à l’ail et à l’huile d’olive, elle compose un plat gourmand et savoureux, idéal pour les repas de saison !
Pour 2 personnes
Ingrédients pour l’aïoli : 160 ml d’huile de colza, 1 gros œuf, 1 cuillerée à soupe de jus de citron, un peu plus pour la garniture (facultatif), Pincée de sel, 2 gousses d’ail, émincées.
Pour servir : salade verte, 1 avocat, épluché, dénoyauté et découpé en tranches.
Préparation :
Râper les patates et le halloumi dans un grand bol, ajoutez les oignons nouveaux, les herbes et mélangez soigneusement le tout.
Casser les œufs dans un bol et les incorporer au mélange râpé. Ajouter la farine, le paprika fumé, quelques tours de moulin à poivre, le lait et mélangez bien. Avec vos mains, formez 5 ou 6 petits pâtés.
Faire cuire les beignets avec de l’huile d’olive dans une poêle à feu moyen pendant 10 minutes. Les retourner et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes de l’autre côté. La cuisson donne de jolis beignets à la patate douce et fait ressortir de superbes arômes.
Pendant ce temps, préparer rapidement l’aïoli en utilisant un mixeur plongeant pour cela. Ajouter l’huile, l’œuf, le jus de citron et le sel, puis mixer le tout jusqu’à obtenir une mayonnaise épaisse — magique ! Ajouter alors l’ail et mixer pendant quelques secondes. Goûter, assaisonner et rectifier en fonction du goût. Verser la sauce dans un plat.
Retirer les beignets de la poêle, en faire une pile et servir avec une bonne cuillerée d’aïoli, avec de la salade verte et un avocat en accompagnement.
Recette tirée du livre Eat & enjoy-Sans gluten de Laura Strange (ed. Mango).
3Pumpkin Pie
La citrouille, légume incontournable de l’automne, est riche en bêta-carotène et pauvre en calories. Associée aux épices réconfortantes, elle apporte douceur et saveurs à cette Pumpkin Pie. Un dessert de saison gourmand, idéal pour profiter des récoltes automnales !
Pour un gâteau
Préparation :
Cuire 1 kg de chair de potiron dans de l’eau bouillante puis la transformer en purée.
Mélanger dans un saladier 3 œufs et 150 g de sucre roux.
Ajouter 3 pincées de muscade, 1 cuillère à café de cannelle et une demi cuillère à café de gingembre.
Ajouter à la purée de potiron 20 cl de lait concentré sucré.
Verser le mélange dans un moule à tarte tapissé d’une pâte brisée précuite légèrement.
Enfourner à 180 degrès pendant 15 min puis baisser à 165 degrès pendant 30 min.
Recette tirée du livre Mon agenda cosy des 4 saisons de Caroline Millet (ed. Albin Michel).