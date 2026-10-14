Trois recettes réconfortantes à tester cet automne

L’automne régale avec ses saveurs généreuses. C’est la saison idéale pour cuisiner des plats réconfortants ! Découvrez trois recettes gourmandes, aux parfums délicats et aux couleurs dorées.

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Quand les températures baissent et que les feuilles se parent de couleurs dorées, rien de tel que des recettes réconfortantes pour célébrer l’automne. Entre douceur, gourmandise, produits de saison riches en vitamines pour faire face aux premiers virus, découvrez trois recettes qui réchauffent les cœurs et éveillent les papilles.

1 Velouté à la châtaigne

Quand le corps est fatigué, il a besoin de chaleur, de douceur et de simplicité. Ce velouté enveloppe, nourrit sans alourdir et soutient l’énergie intérieure. Idéal en cas de fatigue intense, de perte d’appétit ou de besoin de réconfort.

Pour une personne Ingrédients : 1 oignon ou 1 échalote, 300 g de châtaignes, muscade, cannelle, sel, poivre, crème végétale, huile d’olive crue.



Préparation

Faire revenir doucement 1 petit oignon doux (ou échalote) émincé dans 1 c. à s. D’huile d’olive jusqu’à ce qu’il devienne fondant.

Ajouter 300g de châtaignes cuites (bocal ou maison), puis 400 ml d’eau ou de bouillon léger.

Laisser mijoter à feu doux pendant 10-15 min.

Mixer finement jusqu’à obtenir une texture lisse et veloutée;

Ajouter 1 pointe de muscade, 1 pincée de cannelle, puis saler et poivrer. Ajuster la texture si besoin avec un peu d’eau.

Ajouter 1 c. à s. De crème végétale (optionnel) juste avant de servir.

Ajouter quelques miettes de pain d'épeautre grillées ou un filet d’huile d'olive crue au moment de servir.

Servir bien chaud.



Recette tirée du livre 1 oignon ou 1 échalote, 300 g de châtaignes, muscade, cannelle, sel, poivre, crème végétale, huile d’olive crue.Faire revenir doucement 1 petit oignon doux (ou échalote) émincé dans 1 c. à s. D’huile d’olive jusqu’à ce qu’il devienne fondant.Ajouter 300g de châtaignes cuites (bocal ou maison), puis 400 ml d’eau ou de bouillon léger.Laisser mijoter à feu doux pendant 10-15 min.Mixer finement jusqu’à obtenir une texture lisse et veloutée;Ajouter 1 pointe de muscade, 1 pincée de cannelle, puis saler et poivrer. Ajuster la texture si besoin avec un peu d’eau.Ajouter 1 c. à s. De crème végétale (optionnel) juste avant de servir.Ajouter quelques miettes de pain d'épeautre grillées ou un filet d’huile d'olive crue au moment de servir.Servir bien chaud.Recette tirée du livre Mon cahier de remèdes et recettes d’Hildegarde de Bingen de Mélanie Schlmidt-Ulmann (ed. Mosaique-Santé)

2 Beignets de patate douce et halloumi aux herbes, sauce aïoli

Naturellement sucrée et riche en bêta-carotène, que l’organisme transforme en vitamine A, la patate douce contribue au maintien d’une bonne vision et au bon fonctionnement du système immunitaire. Associée au halloumi, source de protéines et de calcium, ainsi qu’aux herbes fraîches, à l’ail et à l’huile d’olive, elle compose un plat gourmand et savoureux, idéal pour les repas de saison !

Pour 2 personnes Ingrédients pour les beignets : 350 g de patates douces épluchées, 1 bloc d’halloumi (environ 220 g), 4 oignons nouveaux, finement coupés, 10 g d’herbes finement hachées (menthe, coriandre, ciboulette), 3 gros œufs, 100 g de farine sans gluten (ou farine de blé), 1 cuillerée à café de paprika fumé, Sel et poivre noir fraîchement moulu, 50 ml de lait, 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive.

Ingrédients pour l’aïoli : 160 ml d’huile de colza, 1 gros œuf, 1 cuillerée à soupe de jus de citron, un peu plus pour la garniture (facultatif), Pincée de sel, 2 gousses d’ail, émincées.

Pour servir : salade verte, 1 avocat, épluché, dénoyauté et découpé en tranches.



Préparation :

Râper les patates et le halloumi dans un grand bol, ajoutez les oignons nouveaux, les herbes et mélangez soigneusement le tout.

Casser les œufs dans un bol et les incorporer au mélange râpé. Ajouter la farine, le paprika fumé, quelques tours de moulin à poivre, le lait et mélangez bien. Avec vos mains, formez 5 ou 6 petits pâtés.

Faire cuire les beignets avec de l’huile d’olive dans une poêle à feu moyen pendant 10 minutes. Les retourner et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes de l’autre côté. La cuisson donne de jolis beignets à la patate douce et fait ressortir de superbes arômes.

Pendant ce temps, préparer rapidement l’aïoli en utilisant un mixeur plongeant pour cela. Ajouter l’huile, l’œuf, le jus de citron et le sel, puis mixer le tout jusqu’à obtenir une mayonnaise épaisse — magique ! Ajouter alors l’ail et mixer pendant quelques secondes. Goûter, assaisonner et rectifier en fonction du goût. Verser la sauce dans un plat.

Retirer les beignets de la poêle, en faire une pile et servir avec une bonne cuillerée d’aïoli, avec de la salade verte et un avocat en accompagnement.



Recette tirée du livre 350 g de patates douces épluchées, 1 bloc d’halloumi (environ 220 g), 4 oignons nouveaux, finement coupés, 10 g d’herbes finement hachées (menthe, coriandre, ciboulette), 3 gros œufs, 100 g de farine sans gluten (ou farine de blé), 1 cuillerée à café de paprika fumé, Sel et poivre noir fraîchement moulu, 50 ml de lait, 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive.160 ml d’huile de colza, 1 gros œuf, 1 cuillerée à soupe de jus de citron, un peu plus pour la garniture (facultatif), Pincée de sel, 2 gousses d’ail, émincées.salade verte, 1 avocat, épluché, dénoyauté et découpé en tranches.Râper les patates et le halloumi dans un grand bol, ajoutez les oignons nouveaux, les herbes et mélangez soigneusement le tout.Casser les œufs dans un bol et les incorporer au mélange râpé. Ajouter la farine, le paprika fumé, quelques tours de moulin à poivre, le lait et mélangez bien. Avec vos mains, formez 5 ou 6 petits pâtés.Faire cuire les beignets avec de l’huile d’olive dans une poêle à feu moyen pendant 10 minutes. Les retourner et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes de l’autre côté. La cuisson donne de jolis beignets à la patate douce et fait ressortir de superbes arômes.Pendant ce temps, préparer rapidement l’aïoli en utilisant un mixeur plongeant pour cela. Ajouter l’huile, l’œuf, le jus de citron et le sel, puis mixer le tout jusqu’à obtenir une mayonnaise épaisse — magique ! Ajouter alors l’ail et mixer pendant quelques secondes. Goûter, assaisonner et rectifier en fonction du goût. Verser la sauce dans un plat.Retirer les beignets de la poêle, en faire une pile et servir avec une bonne cuillerée d’aïoli, avec de la salade verte et un avocat en accompagnement.Recette tirée du livre Eat & enjoy-Sans gluten de Laura Strange (ed. Mango).

3 Pumpkin Pie

La citrouille, légume incontournable de l’automne, est riche en bêta-carotène et pauvre en calories. Associée aux épices réconfortantes, elle apporte douceur et saveurs à cette Pumpkin Pie. Un dessert de saison gourmand, idéal pour profiter des récoltes automnales !