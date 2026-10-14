Après une opération de 90 minutes visant à retirer un lobe pulmonaire atteint d’un adénocarcinome, le pape Léon XIV a passé une première nuit "tranquille" à la polyclinique Gemelli, à Rome. Hospitalisé pour une semaine, le souverain pontife doit suspendre ses audiences et rendez-vous afin de se reposer, tandis que le Saint-Siège se veut rassurant sur son état de santé.
La première nuit du pape Léon XIV à la polyclinique Gemelli a été "tranquille", affirme le Bureau de presse du Saint-Siège ce 14 octobre 2026. Le Pape a été opéré mardi 13 octobre, alors que les examens ont précédemment détecté un "adénocarcinome pulmonaire" une forme de tumeur cancéreuse. Lors de ces 90 minutes d'intervention, le Pape a subi l’ablation d’un lobe entier, et non du seul nodule, ce qui pourrait avoir des conséquences sur sa capacité respiratoire.
Dimanche 11 octobre lors de l'Angélus habituel, le Pape, âgé de 71 ans avait annoncé être atteint d’un nodule pulmonaire "localisé" et détecté "à un stade très précoce".
Le Saint-Siège rassurant
Si cette nouvelle a suscité un élan de prières et une émotion internationale, le Saint-Siège se veut quant à lui rassurant sur l'état de santé du Pape. Matteo Bruni, directeur du Bureau de presse, a insisté mardi 12 octobre sur le caractère "circonscrit" et "localisé" de cette tumeur. Aucune thérapie ultérieure n'a été mentionnée pour le moment.
Léon XIV doit rester hospitalisé une semaine à la clinique Gemelli. Ses audiences et rendez-vous sont donc suspendus durant cette période, afin de permettre au pontife de se reposer. Chaque soir, devant l'hôpital, des fidèles se réunissent à 18h pour prier le chapelet et demander son bon rétablissement.
Alors que le pape Léon XIV a été opéré d’un adénocarcinome pulmonaire, son frère aîné, Louis Prevost, lutte lui aussi contre la maladie. Dans un entretien accordé à CBS News le 13 octobre, l’épouse de ce dernier, Deborah Prevost, a révélé qu’il souffrait d’un myélome multiple, un cancer des plasmocytes diagnostiqué en 2017. Après une période de rémission, la maladie a récidivé il y a trois mois. Actuellement engagé dans un essai clinique, Louis Prevost avait échangé avec son frère la semaine dernière au sujet de leurs problèmes de santé. "Nous continuons à prier et à garder espoir pour tous les deux", a confié son épouse. La survenue de deux cancers chez des frères soulève la question d’une éventuelle prédisposition familiale. Toutefois, ces deux maladies étant distinctes, rien ne permet à ce stade d’établir un lien génétique entre elles.