L’Assemblée nationale a adopté le 13 octobre à l'unanimité la proposition de loi dite "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles. Un texte soutenu par huit partis politiques et adopté à l’unanimité. Son examen au Sénat est prévu en janvier.

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Portée par huit partis politiques, du Parti communiste aux Républicains (LR), la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité : 503 voix. Seuls les députés de La France insoumise (LFI) se sont abstenus, dénonçant la suppression des mesures visant à protéger les femmes de nationalité étrangère. Après s’être abstenus en commission, les élus du Rassemblement National (RN) et de l’Union des Droites pour la République (UDR) ont finalement validé le texte. Un choix notamment motivé par l’intégration d'amendements renforçant le volet répressif.

Constituée de "133 dispositions pour les victimes de violences sexistes et sexuelles", selon Céline Thiébault-Martinez, la proposition de loi est "un travail qui fait honneur à ce que le Parlement peut accomplir" a salué Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. La députée a toutefois appelé le Sénat à être "à la hauteur de ces combats", estimant nécessaire de faire "aboutir" ce texte "avant la fin du quinquennat". Son examen au Palais du Luxembourg est probablement prévu en janvier, même si le gouvernement assure chercher un créneau plus tôt.

Née d’une mobilisation féministe, dans le prolongement de l’assassinat de Lyhanna, la proposition de loi entend agir sur l’ensemble des violences faites aux femmes et aux enfants. À la sortie de l'hémicycle, les femmes ont entonné "l’Hymne des femmes", chant emblématique des luttes féministes des années 1970.

Des mesures pour mieux prévenir

Pendant six jours de débats, la proposition de loi a été enrichie de dispositions, ôtant toutefois certaines mesures, notamment celles visant à protéger les femmes de nationalité étrangère. Céline Thibault Martinez dénonce "un recul" et appelle à leur réintégration lors de la navette parlementaire.

Le texte prévoit notamment l'instauration d'un socle minimal d'enquête afin d’éviter qu'une plainte soit trop rapidement écartée, ainsi que la création d'unités de police et d'une justice spécialisées. Il prévoit également un entretien obligatoire à l'école pour détecter les violences (annuel à partir de 2032), ainsi qu’un parcours de soins destiné aux mineurs victimes.

Cette proposition de loi a suscité de vives réactions dans l'hémicycle. La députée Élise Leboucher a dénoncé "une loi intégrale qui n'en porte que le nom", qui "laisse à l'abandon" les femmes de nationalité étrangère, mais aussi "les personnes trans, les victimes LGBTI, les femmes à la rue". À l’inverse, Thomas Ménagé a salué un texte "devenu plus répressif", marqué par des durcissements de peine.

Le financement, autre bataille

Au-delà du contenu de la proposition de loi, une autre bataille est engagée : celle des moyens nécessaires à son application. Selon la co-rapporteure Horizons, Isabelle Rauch, elle nécessiterait 3 milliards d'euros par an. Dans une lettre adressée aux socialistes, le Premier ministre Sébastien Lecornu a entrouvert la possibilité d’une augmentation des crédits, au-delà des 1,5 milliard d'euros prévus dans le projet initial.