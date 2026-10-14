La jeunesse dans l’attente du retour des pères prodigues

Face au mouvement de contestation lycéen, l'Église doit se risquer à une parole théologique, avance le père Clément Barré. Auteur d’un récent "Je ne veux pas d’un père, le combat des enfants de Dieu" (Cerf), le prêtre voit dans le malaise de la jeunesse une crise des pères prodigues qui ont dilapidé l’héritage qu’ils doivent à leurs enfants.

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Nous connaissons bien la parabole du fils prodigue. Aujourd'hui, il faudrait presque la raconter à l'envers. Un père dit à ses fils : "Donnez-moi dès maintenant la part qui vous reviendra." Il part en croisière, dilapide tout, et quand les fils arrivent à l'âge adulte, la maison est hypothéquée, les champs sont vendus et le grenier est vide. À bien des égards, cette parabole décrit la société que nous sommes en train de construire.

L’héritage des enfants

Face au mouvement de contestation lycéen qui agite le pays, l'Église doit se risquer à une parole théologique, d'autant plus qu'elle s'interroge sur l'éveil d'une jeunesse chrétienne rendue visible par la visite du pape. On peut s'interroger sur les ressorts de cette mobilisation et déplorer les violences. Mais on ne peut à la fois s'inquiéter du malaise de la jeunesse et, quand il s'exprime, ne lui répondre que par le mépris ou la matraque. Nous ne pouvons pas non plus nous contenter de spiritualiser cette crise en ne voyant dans les revendications concrètes que l'expression maladroite d'une soif de sens qu'il suffirait d'étancher en parlant de Dieu.

Saint Jacques avait prévenu : à quoi bon dire à un frère qui n'a ni de quoi s'habiller ni de quoi manger "Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim !", sans lui donner le nécessaire pour vivre ? (cf. Jc 2, 15-16). La crise du sens est réelle, mais elle s'enracine dans des choses concrètes : un mur qui s'effrite, ou une classe surchargée disent à un adolescent, sans un mot, ce qu'il vaut aux yeux des adultes. Car si le fils cadet de la parabole réclamait son héritage du vivant de son père, nous faisons l'inverse : nous consommons l'héritage de nos enfants avant même qu'ils soient nés.

Quelque chose de profondément injuste

En France, les retraites représentent aujourd'hui environ 14% de la richesse nationale et près d'un quart de la dépense publique. Elles reposent sur le travail de jeunes actifs qui se lancent dans la vie professionnelle avec sur les épaules la charge d'un système par répartition dont ils craignent de ne pas bénéficier dans les mêmes conditions que leurs aînés. Les retraités ont, en moyenne, un niveau de vie comparable à celui de l'ensemble de la population, tandis que leur patrimoine est généralement plus important que celui des jeunes générations. Il ne s'agit évidemment pas d'abandonner les anciens, mais de se demander pourquoi la solidarité entre les générations semble trop souvent ne fonctionner que dans un sens.

«Chaque budget renouvelle des arbitrages qui engagent l'avenir de ceux qui viennent, sans compter le poids démesuré du déficit public ou de la dette écologique que nous leur laissons également.»

Il y a quelque chose de profondément injuste dans une société qui trouve les moyens de préserver le niveau de vie de ses aînés, mais peine à trouver ceux de réparer les écoles de leurs enfants, de rémunérer leurs professeurs ou de soutenir les jeunes familles. Chaque budget renouvelle des arbitrages qui engagent l'avenir de ceux qui viennent, sans compter le poids démesuré du déficit public ou de la dette écologique que nous leur laissons également.

Une dévoration culturelle

La mythologie avait une image pour cela : Saturne, qui dévorait ses enfants de peur d'être détrôné par eux. Nous sommes devenus une société saturnienne. Une société qui dévore ses enfants, au point que nous n’en faisons plus (en 2025 le taux de natalité de la France était d’1,56 enfants/femme le plus bas niveau depuis la première guerre mondiale). Le père de la parabole en est l'exact contraire, lui qui dit à son fils : "Tout ce qui est à moi est à toi" (Lc 15, 31).

La dévoration est aussi culturelle. "Vous avez enlevé la clé de la connaissance", reproche Jésus aux docteurs de la Loi ; "vous-mêmes n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés" (Lc 11, 52). Au début des années 2000, environ 15% des élèves français de quinze ans n'atteignaient pas le niveau minimal de compétence en compréhension de l'écrit ; aujourd'hui, ils sont près d'un sur trois. Les résultats de notre école se dégradent et, avec eux, les moyens que nous donnons aux jeunes de recevoir et de comprendre le monde dont ils héritent.

La responsabilité de transmettre

Si la jeunesse peine à répondre à la question de son avenir (où vais-je ?), nous ne l'aidons guère davantage à répondre à celle de son origine (d'où viens-je ?). La Bible fait naître la transmission d'une question d'enfant : "Quand ton fils te demandera demain : que signifient ces préceptes ?… tu lui répondras" (Dt 6, 20-21). Et la réponse commence par un récit : "Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte." Transmettre, ce n'est pas seulement léguer des biens ou imposer des règles, c'est rendre un enfant héritier d'une histoire. Or nous demandons aux jeunes de construire leur identité, mais nous hésitons à leur transmettre un héritage. Nous les invitons à choisir leur avenir, sans toujours leur donner les moyens de savoir d'où ils viennent, ni à quelle histoire commune ils peuvent appartenir. À Metz, Léon XIV rappelait qu'accueillir, c'est faire entrer dans l'esprit de la maison. Mais qui, aujourd'hui, se soucie encore de garder et de transmettre cet esprit ?

Un commandement noue pourtant les générations : "Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu" (Ex 20, 12). Il protège d'abord les anciens, mais sa promesse porte sur une terre dont les enfants devront à leur tour hériter. L'honneur dû aux parents ne peut être séparé de leur responsabilité de transmettre la terre et l'alliance qu'ils ont eux-mêmes reçues. Car la paternité n'est pas seulement une affaire de naissance : elle est la responsabilité de rendre possible la vie de ceux qui viennent après nous.

Redevenir des pères

"Parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent" écrit l’apôtre Paul (Col 3, 21). Le découragement d'une jeunesse peut être le fruit d'une paternité défaillante. La réponse chrétienne n'est pourtant pas la révolte contre les anciens : le commandement demeure. Elle est l'appel lancé aux pères pour qu'ils redeviennent des pères.