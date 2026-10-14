Au Vatican, l’absence de Léon XIV le rend encore plus présent

Ce mardi 13 octobre a marqué un tournant dans le pontificat de Léon XIV, avec son hospitalisation au Gemelli et son opération qui a conduit à l’ablation d’une tumeur cancéreuse au poumon droit. Malgré les inquiétudes du personnel et des responsables de la Curie romaine, l’atmosphère demeure relativement sereine et la continuité du gouvernement de l'Église se poursuit.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

Gardes suisses, diplomates, cardinaux de la Curie romaine, patriarches orientaux en grande tenue liturgique, et des évêques représentant presque tous les pays du monde : au regard du protocole et du décorum, ce mercredi 14 octobre sur la place Saint-Pierre, tout était prêt pour une messe papale… y compris la mention de la présidence du “Santo Padre” sur le carnet liturgique. Mais c’est bien en son absence et son nom que le nouveau doyen du Collège des cardinaux, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, a présidé la messe de clôture du rassemblement organisé au Vatican depuis une semaine pour revenir sur les défis de la famille, dix ans après la publication de l’exhortation apostolique du pape François Amoris Laetitia.

"Finalement, c’est formidable que cette messe puisse se tenir aujourd’hui, justement, quelques heures après l’officialisation du cancer du Pape… À travers les représentants de tous les épiscopats du monde entier, c’est toute l’Église qui va prier pour la santé du Pape, pour le soutenir", se réjouit une employée de la Curie romaine, plutôt confiante sur la guérison du pontife de 71 ans. Marquée par l’expérience de la souffrance vécue quelques décennies par Jean Paul II et sa dévotion à Fatima, elle relève aussi que la date du 13 octobre choisie pour l’opération n’est peut-être pas due au hasard : cette date fut en effet celle de la dernière apparition de Fatima, même si c’est la date du 13 mai. - celle des premières apparitions - qui fut retenue comme fête liturgique.

Sur les marches du parvis de la basilique Saint-Pierre, après la messe, le souvenir de son récent voyage en France revient dans les conversations. Même s’il est difficile de savoir s’il savait déjà, fin septembre, qu’il devrait se faire opérer, il n’est pas à exclure que la conscience de sa propre vulnérabilité ait contribué à expliquer sa vive émotion manifestée notamment à Paris et à Lourdes.

Mais sa façon d’annoncer sa propre maladie sans périphrase, "à l’américaine", et la précision des bulletins médicaux directement rédigés par les médecins sont de nature à rassurer le personnel du Vatican. Loin de manifester un déclin du pontificat, certains y ressentent l’expression d’un nouveau départ et d’un modèle de communication honnête à suivre dans les institutions comme dans les familles. "En faisant cela, il montre l’exemple et il est totalement dans son job de pape", relève une jeune femme ayant participé à la rencontre sur la famille.

La lumière allumée sur la place Saint-Pierre

Au sein des institutions du Vatican, cette hospitalisation du Pape n’a fait que renforcer un lien déjà naturel avec Léon XIV. "Nous nous réunissons tous les midis à l’Angélus afin de prier en union de prière avec lui. Et ces jours-ci, nous prions donc aussi pour sa guérison", témoigne une employée de la Curie. Elle remarque que rien n’a été changé à l’agenda de son dicastère, au sein duquel toutes les réunions et les déplacements internationaux demeurent inchangés.

Une incertitude demeure toutefois sur la suite du programme papal en cette année 2026, avec notamment cette ambitieuse tournée en Amérique latine prévue en novembre dans trois pays : Uruguay, Argentine, Pérou. "Il a très envie d’y aller, c’est très important pour lui mais aussi pour des millions de gens sur place qui ont certainement déjà beaucoup investi pour participer à son accueil", relève une habituée des voyages pontificaux. "Mais je crois aussi qu’il a un esprit scientifique et rationnel : si ses médecins lui conseillent de réduire la cadence, et de renoncer à certaines étapes de ce voyage ou le reporter à 2027, il obéira", relève–telle.