Adénocarcinome pulmonaire : quelle est cette tumeur retirée à Léon XIV ?

Léon XIV a subi mardi 13 octobre l’ablation d’un nodule au poumon droit. Identifié comme un adénocarcinome, ce type de cancer peut être traité efficacement lorsqu’il est détecté à un stade précoce, expliquent des oncologues.

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Le nodule retiré à Léon XIV ce mardi 13 octobre s'est révélé être un adénocarcinome pulmonaire, un type de tumeur qui provient "généralement d’un cancer primaire", indique la docteure Juanita Mora à l'AFP, porte-parole de l’American Lung Association. Cela signifie que le souverain pontife, âgé de 71 ans, souffrirait d’un cancer du poumon et que ce nodule ne serait pas lié à la propagation d’un autre cancer.

Sur le plan médical, il existe deux grandes catégories de cancers du poumon : les cancers dits "non à petites cellules", qui sont les plus fréquents, et ceux dits "à petites cellules", plus rares mais plus agressifs. Selon la Société américaine de cancérologie, les cancers du poumon "à petites cellules" représentent environ 10 à 15% des diagnostics. L'adénocarcinome pulmonaire fait partie de la première catégorie et en est même "le type le plus courant", explique David Spigel, oncologue américain spécialisé dans la recherche sur les cancers du poumon au Sarah Cannon Research Institute à Nashville.

"Les poumons disposent d’une grande capacité de réserve, et on peut se faire retirer un poumon entier et continuer à mener une vie normale."

Parmi les facteurs de risque, le tabagisme reste le plus connu. Néanmoins, "la plupart des cancers du poumon qu'on diagnostique aujourd'hui touchent des personnes qui n'ont jamais fumé, ou qui ont arrêté il y a de nombreuses années", rappelle de son côté David Carbone, directeur du centre d'oncologie thoracique de l'Ohio State University.

Des pronostics plutôt favorables

Léon XIV avait annoncé dimanche, de façon inattendue lors de l'angélus, qu’un nodule "circonscrit au poumon" avait été détecté chez lui "à un stade très précoce". Cette petite masse a été retirée mardi 13 octobre lors d’une intervention chirurgicale, au cours de laquelle "le lobe inférieur du poumon droit lui a été retiré", a indiqué le Vatican. "Cela correspond à la procédure standard", estime auprès de l’AFP le docteur David Carbone, qui se veut rassurant quant aux conséquences d’une telle ablation. "Les poumons disposent d’une grande capacité de réserve, et on peut se faire retirer un poumon entier et continuer à mener une vie normale", souligne-t-il, ajoutant s’attendre à une récupération rapide du Pape.

Bien que le cancer du poumon demeure la première cause de mortalité par cancer dans le monde selon l’OMS, son pronostic varie considérablement selon le sous-type de cancer et le stade auquel il est détecté, soulignent les experts. L’adénocarcinome pulmonaire peut, par exemple, être très bien traité lorsqu’il est détecté à un stade précoce, souligne Juanita Mora. Lorsqu’il est pris en charge suffisamment tôt et que la tumeur peut être retirée dans son intégralité par opération chirurgicale, "80 à 98%" des patients sont encore en vie cinq ans après leur diagnostic, précise-t-elle. Dans ce cas de figure, le patient "peut guérir et ne pas voir sa survie menacée par le cancer", confirme David Spigel.

Et maintenant ?

La question est désormais de savoir si Léon XIV devra bénéficier de traitements complémentaires, tels qu’une chimiothérapie ou une radiothérapie. Selon les experts consultés par l’AFP, la réponse dépendra de plusieurs facteurs comme la taille de la tumeur retirée, son degré d’agressivité, ses caractéristiques génétiques, ainsi que l’éventuelle présence de cellules cancéreuses ailleurs dans l’organisme. Une source au Vatican a indiqué que des examens complémentaires étaient actuellement en cours.