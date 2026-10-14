À quand le violentomètre des blocages lycéens ?

Notre époque si prompte à démasquer toutes les formes de violence n’en voit aucune dans les blocages de lycées sans victimes à l’hôpital, déplore l’écrivain Henri Quantin.

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Il est tout de même étonnant qu’une époque experte dans toutes les formes de violences psychologiques puisse dire sans sourciller, par voix journalistiques, que certains blocages lycéens ont eu lieu "sans violence", sous prétexte que des mortiers n’ont pas été utilisés et que personne n’a eu le visage brûlé. Ainsi, d’un côté, on apprend aux élèves et aux étudiants une extrême vigilance envers les violences verbales et symboliques dont ils peuvent être coupables ou victimes ; de l’autre, on part du principe que toute action lycéenne sans coup ni destruction de matériel est parfaitement innocente.

Discriminomètre

C’était bien la peine d’avoir inventé et affiché tous les violentomètres imaginables, que l’on peut par exemple consulter sur le site "Mission égalité-diversité" de l’université Lyon 1. Petit florilège de ce qu’un élève ou un étudiant bien formé est supposé repérer comme contenant une forme de violence. Pour les jeunes femmes, il y a violence quand "il rabaisse tes opinions" ou "contrôle tes sorties". Dans l’environnement scientifique, il y a violence, quand "on affirme que le milieu de la recherche est exempt du sexisme". Dans l’environnement professionnel, violence quand "on parle à votre place". Dans le domaine des violences gynécologiques, violence encore quand on "ne m’informe pas suffisamment pour que je puisse faire des choix éclairés". Nous laissons le lecteur curieux découvrir par lui-même le "consentomètre étudiant", le "racistomètre", le "harcélomètre du monde scientifique" ("nouveau !"), sans oublier le "discriminomètre" de la ville de Clermont-Ferrand et le "déontomètre de la confiance thérapeutique". De ces nouvelles tables de la loi graduées en vert, orange et rouge, il ressort au moins une chose : il ne suffit pas, loin s’en faut, de ne pas cogner pour être non-violent.

Mauvaise foi

Cette évidence a manifestement échappé à ceux qu’on biberonne pourtant depuis des années au lait des violences sexistes et racistes invisibilisées. On se prend à rêver que tous ces bloqueurs persuadés de leur bon droit appliquent soudain à leur propre mouvement la vigilance qu’exigent leurs baromètres citoyens. Quand un proviseur se réjouit d’un "blocus pacifique du lycée", quand un journaliste se félicite qu' "aucune violence ne soit à déplorer", quand le maire de Marseille affirme qu’il condamne "toutes les violences, sans exception", quel adolescent les traitera de boomers et leur signalera qu’ils ont dû oublier les instruments de mesure qu’on est désormais censé utiliser ? Chaque fois qu’une manifestations lycéenne va de pair avec une pure et simple interdiction d’aller en cours pour ceux, professeurs ou élèves, qui souhaitent faire leur travail comme tous les jours, on voit mal quel violentomètre pourrait rester au vert du "tout va bien".

De même, dans l’ordre de la violence verbale, il faut être d’une totale mauvaise foi ou d’une naïveté confondante pour affirmer que les banderoles brandies et les cris proférés sont absolument non-violents. Un slogan comme "Macron, baise ta prof, pas les nôtres !" relève-t-il seulement d’une pacifique sollicitude pour le corps enseignant ?

Des blocages non-violents ?

Allons plus loin pour affiner ce nouveau violentomètre. Même hors des cas de blocus complet, n’y a-t-il aucune violence symbolique, quand un élève de seconde doit demander l’autorisation à trois élèves de terminale de se faufiler entre deux barrières ou d’escalader une poubelle pour tenter d’accéder à son lycée ? Les adeptes de Bourdieu auront-ils l’honnêteté de se souvenir que leur maître plaçait l’intimidation au rang des violences symboliques ? Il la jugeait même d’autant plus violente qu’elle peut s’ignorer comme telle et "n’impliquer aucun acte d’intimidation".

Il n’est bien sûr pas sans intérêt de se demander si les lycéens qui bloquent leur lycée sont des minorités activistes, des majorités pavloviennes, des traumatisés de Parcour’Sup — nouveau coupable anonyme idéal — ou des foules-sentimentales-avec-soif-d’idéal. Il faudrait peut-être admettre d’abord que les bloqueurs s’attribuent un droit de passage indu sur les autres et qu’ils exercent en cela une forme de violence bien réelle. L’écart avec la bienveillance qu’ils réclament pour eux-mêmes en affichant des violentomètres est abyssal. On préférait encore qu’ils crient "Ni Dieu ni mètre" !

Délit d’entrave