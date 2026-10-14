Après “Dieu, la science, les preuves”, Olivier Bonnassies poursuit son enquête sur la foi avec “1000 raisons de croire en Jésus”, à paraître le 15 octobre. Des Évangiles aux miracles, en passant par les saints et les martyrs, l’auteur rassemble des arguments historiques, scientifiques et spirituels pour examiner une question centrale : Jésus est-il vraiment ressuscité ?

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Son premier ouvrage Dieu, la science, les preuves coécrit avec Michel-Yves Bolloré, a été vendu à plus de 500.000 exemplaires dans le monde. Avec 1000 raisons de croire en Jésus, à paraître ce 15 octobre, Olivier Bonnassies, appuyé sur un collectif, poursuit son enquête sur les fondements rationnels de la foi chrétienne, et s’attaque cette fois-ci à une autre question : faut-il vraiment croire en Jésus ?

"Le premier livre voulait répondre à la question ‘Dieu existe-t-il ?’ Dans ce second ouvrage, tout se concentre sur la Résurrection du Christ et ses répercussions à travers l’Histoire. Si tout cela peut être prouvé, il s’agit du plus grand miracle de l’Histoire", explique à Aleteia Olivier Bonnassies. Et ce miracle, "change tout, absolument tout", poursuit-il, "parce qu’il implique une nouvelle création, annoncée par les prophètes, qui est ouverte aux hommes, et c’est une source d’espérance immense".

Pour étayer sa thèse, le livre présente un faisceau d’arguments qui traverse les siècles et mobilise plusieurs disciplines, à commencer par les fondements historiques de la foi chrétienne. Il revient tout d’abord sur l’existence même de Jésus, la fiabilité du récit des Évangiles et le témoignage des disciples, au cœur duquel se trouve l’annonce de la Résurrection.

Puis l’enquête est élargie aux fruits du christianisme : son expansion à travers le monde, la permanence de l’Église, les saints, les martyrs et l’extraordinaire fécondité de cette tradition. Enfin, il rassemble des témoignages et des phénomènes qu’il relie au Christ ou au surnaturel : prophéties accomplies, apparitions mariales, stigmates, guérisons inexpliquées, miracles eucharistiques, reliques, corps incorrompus, conversions spectaculaires ou encore expériences mystiques.

Les raisons extérieures de croire en Jésus

L’histoire, l’archéologie, la philosophie, les sciences et les témoignages personnels sont ainsi convoqués pour éclairer une seule question : peut-on croire que Jésus est réellement celui qu’Il prétendait être ? L’auteur confronte également ses arguments aux objections adressées au christianisme et à d’autres traditions religieuses.

L’ambition du livre n’est cependant pas de contraindre le lecteur à croire, précise Olivier Bonnassies, mais de lui donner matière à se forger une conviction éclairée. Citant le cardinal Newman, il distingue l’enquête extérieure, l’expérience intérieure qui dispose à accueillir la vérité et, enfin, l’acte de foi, qui engage la liberté de chacun. Lui-même converti tardivement, Olivier Bonnassies explique qu’il est tout à fait possible d’avoir en mains toutes les clés pour croire, sans pour autant adhérer encore au message du Christ. "Avant de me convertir, je savais que tout était vrai, mais je n’étais pas pour autant croyant", confie-t-il ainsi à propos de son propre parcours. L’adhésion de foi ne relève donc pas seulement de l’intelligence, mais aussi d’une décision personnelle, accompagnée par la grâce de Dieu.

Enfin, l’ouvrage n’insiste pas sur la légitimité de l’Église catholique par rapport aux autres confessions chrétiennes. "Il s’agit d’apostolat, pas d’apologétique", résume l’auteur. La question ecclésiale vient après celle de Jésus : il s’agit d’abord d’examiner les raisons de croire en Lui, avant d’ouvrir d’autres débats. Une enquête qui se veut accessible à tous, croyants déjà convaincus, sceptiques ou simples curieux, et qui laisse à chacun la liberté de sa réponse.