Quand il n’y a plus que des minorités plus ou moins bruyantes…

Entre les foules considérables mais minoritaires réunies autour du Pape et les quelques centaines de lycées bloqués en France, quelle différence ? Le christianisme est peut-être aujourd’hui le seul activisme militant pour lequel l’occupation du champ médiatique est un moyen ou une conséquence mais non une fin, analyse l’essayiste Jean Duchesne.

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Qu’y a-t-il de commun entre la visite du Pape fin septembre et les blocages de lycées début octobre ? Apparemment pas grand-chose, sauf que, dans chaque cas, s’impose une réalité jusque-là occultée : d’un côté, la vitalité de la foi chrétienne et sa capacité à mobiliser, rassembler et même intéresser sans pour autant exercer une domination ; de l’autre, un système éducatif en crise, par manque de motivations probablement plus encore que de moyens. Et chaque fois, la découverte est apportée non par un phénomène d’ampleur historique ou sismique dans lequel tout le monde est impliqué à un niveau au moins régional, mais par un nombre relativement restreint de personnes dont le comportement et le discours saturent l’espace public, de sorte que tout le reste est pour l’heure refoulé dans l’invisible et l’inaudible.

Puissance de l’image et réalité des chiffres

Indépendamment du message et de la personnalité de Léon XIV, ce qui a impressionné est que l’Église sous sa houlette a réuni nettement plus de monde que ne le pourrait n’importe quelle autre institution ou organisation. Après des décennies de fragmentations et de recompositions (où ont disparu ou ont été démantelées des références et totems comme la SNCF, les PTT, EDF-GDF, tant de partis politiques...), c’est une permanence, une résistance imprévue dont la prise de conscience constitue un événement. Mais celui-ci a été vite absorbé dans le flux perpétuel de l’actualité et, d’un point de vue quantitatif, les foules rassemblées se comptaient en dizaines et centaines de milliers dans un pays de plus de 66 millions d’habitants.

«Les grandes révolutions qui façonnent l’époque contemporaine sont issues d’insurrections populaires assurément massives. Mais des coteries s’y disputent vite le pouvoir à ramasser, et l’une d’elles l’emporte avant d’être à son tour remplacée par une autre clique ou personnalité.»

Semblablement, pas plus de quelques centaines des quelque 3.400 lycées de France sont bloqués. Et il est à parier que certains seulement de leurs élèves empêchent les autres d’y entrer. Il est même plus que vraisemblable que ceux qui entassent des poubelles devant les portes et y mettent le feu ne sont pas tous inscrits dans l’établissement. On est donc dans un système où une image médiatisée parce qu’exceptionnelle tend à s’imposer comme la réalité tout entière.

La foire d’empoigne des minorités

Ce n’est à vrai dire pas une nouveauté. Certes, les grandes révolutions qui façonnent l’époque contemporaine sont issues d’insurrections populaires assurément massives. Mais des coteries s’y disputent vite le pouvoir à ramasser, et l’une d’elles l’emporte (jacobins en France, bolcheviks en Russie), avant d’être à son tour remplacée par une autre clique ou personnalité (Bonaparte chez nous, Staline là-bas), qui surgit de nulle part et réussit plus ou moins efficacement et durablement à prendre le contrôle du discours qui interprète et structure la vie collective. On en revient donc toujours à la domination d’une faction, voire d’un seul homme.

«Les idées qui déplacent ou réinventent les polarisations sont toujours au départ portées par un petit groupe de contestataires, sous les figures du prophétisme, de l’avant-gardisme ou du militantisme.»

En dehors des dictatures, le surdéveloppement des moyens de communication donne de nos jours la parole à toutes sortes de minorités inégalement équipées pour s’exprimer. Leur problème est de faire en sorte que leurs messages (avec désormais des versions audiovisuelles) soient remarqués, retransmis et, si possible, commentés — mais pas nécessairement acceptés, car s’attirer des critiques est un moyen comme un autre de ne pas passer inaperçu. C’est donc une foire d’empoigne pour occuper le terrain, en jouant sur tous les ressorts imaginables, de la séduction à la dénonciation et de la rationalité aux hantises.

Défense de l’expédient démocratique

On aurait tort de déclarer scandaleuse ou décadente cette mêlée générale. C’est, bien sûr, une épine dans le flanc de la démocratie, perméable aux détournements démagogiques. Mais cette réalité n’abolit pas la loi « naturelle », fondée sur la dignité de l’homme et confirmée par la Révélation divine, selon laquelle le consentement des citoyens à leur gouvernement est plus expédient que la coercition. Et cela n’invalide pas les artifices électoraux qui fabriquent une majorité en ne laissant le choix qu’entre les deux options les moins minoritaires. Dans Centesimus annus (n. 46), saint Jean Paul II a reconnu là en 1991 un moyen précieux d’éviter la tyrannie et les guerres civiles — mais pas la panacée, car le pape précisait aussitôt : "Une démocratie authentique n'est possible que dans un État de droit et sur la base d'une conception correcte de la personne humaine" (voir aussi, en 1993, Veritatis splendor, n. 101).

Autrement dit, dans les domaines de l’intendance ou de la gestion où se déploie le politique, la prétention à l’infaillibilité est injustifiée, les débats sont même sains et les minorités doivent pouvoir se faire entendre. Les idées qui déplacent ou réinventent les polarisations sont toujours au départ portées par un petit groupe de contestataires, sous les figures du prophétisme, de l’avant-gardisme ou du militantisme. En un sens, même à l’âge de la "chrétienté" médiévale, (puisque le Royaume " n’est pas — ou du moins pas encore — de ce monde"), le christianisme lui-même a toujours été une minorité souvent agissante (et même "créative"), comme Benoît XVI l’a confié aux journalistes pendant un vol vers Prague en 2009.

Le règne de l’immédiat spectaculaire

Au long du XXe siècle, la mythisation de la révolution, sous l’emprise culturelle du communisme, a fait croire que toute remise en cause assez radicale était forcément un progrès et allait "dans le sens (irrésistible) de l’histoire". Aujourd’hui, l’immédiat spectaculaire, où les pulsions se libèrent, s’affrontent et s’attisent mutuellement, dispense de projet. C’est ce qu’expliquent, chacun à sa façon, le sociologue chevronné Jérôme Fourquet, associé au "psy" Ruben Rabinovitch, dans Homo occidentalis (récemment paru au Seuil), et le plus jeune Pierre Valentin avec un essai sorti chez Gallimard dès mai dernier : Malaise dans la génération Z (ceux, dont il fait partie, qui sont nés entre approximativement 1995 et 2012). Il y a là de nouveaux conformismes, mais non des phénomènes généralisés, car des minorités symétriques (dites "de droite") ou décalées (demandes de baptême) émergent dans le paysage.

«Si les messages de Léon XIV ont été écoutés, c’est sans doute parce qu’à un niveau qu’on peut dire philosophique ou spirituel (et en tout cas anthropologique), ils sont venus combler ce vide de vision et de motivation. »

Il ne faudrait pas croire que tout ce qui monopolise l’attention à un moment donné (qu’il s’agisse de la visite du pape ou des blocages de lycées) constitue un tournant décisif. Le gros titre du jour s’efface généralement du passé mémorisé et ne régit que rarement l’avenir. Le contraste — voire la contradiction — entre les événements successifs est d’ailleurs manifeste : redécouverte des ressources de la foi d’un côté ; de l’autre, frustrations dont on ne voit pas bien ce qui pourrait les apaiser, surtout en temps de tergiversations budgétaires et de surendettement de l’État. En prenant un peu de recul, on s’aperçoit que les « extrêmes » attirent bien plus que l’entre-deux divisé, comme cela pourrait se vérifier aux prochaines élections présidentielles.

Dans un vide de vision et de motivation

On peut cependant se demander si tout cela n’a pas la même cause. Si l’éducation est en crise, ce n’est pas simplement parce que certains lycées sont mal entretenus et n’ont pas assez de professeurs, parce que la multiplicité des options allonge les journées, ou parce que le système d’accès à l’enseignement supérieur paraît kafkaïen. Et ces dysfonctionnements ne sont pas dus uniquement à des choix politiques privilégiant les séniors (qui votent) plutôt que la jeunesse. Car, plus profondément, il n’y a pas en amont de consensus au moins tacite — déjà au plan élémentaire des savoirs — sur l’utile commun à transmettre aux nouvelles générations.