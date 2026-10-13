L’hôpital Bambino Gesu, l’excellence médicale au service des plus petits

L’Europe compte de nombreux hôpitaux pédiatriques d’excellence. Pourtant, parmi les centaines d’établissements évalués dans le cadre d’un classement international majeur en septembre 2026, un seul se distingue : l’hôpital Bambino Gesù de Rome, institution du Saint-Siège. Il conserve sa place de premier hôpital pédiatrique d’Europe et constitue une référence en matière de santé infantile, en Italie comme dans le monde entier.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

L'hôpital Bambino Gesù confirme son excellence en pédiatrie à l’échelle mondiale. Dans son édition 2027, le classement des meilleurs hôpitaux spécialisés, publié le 17 septembre 2026 par Newsweek et Statista, place le Bambino Gesù au premier rang européens des meilleurs établissements spécialisés en pédiatrie. Et si cette première place en Europe est déjà impressionnante, l'hôpital a également gagné deux places au classement mondial, passant de la sixième à la quatrième position. Une excellence qui ne repose pas seulement sur ses résultats médicaux et scientifiques.

"Hôpital du Pape"

Fondé à Rome en 1869, le Bambino Gesù, plus connu sous le nom d’ "hôpital du Pape", a été confié au Saint-Siège en 1924. Son nom, qui signifie "Enfant Jésus", se veut apporter une forme de réconfort aux parents croyants qui accompagnent leur enfant malade. Grand centre de recherche, l’établissement rassemble médecins et infirmiers hautement qualifiés. Il fait pourtant exception : prêtres et religieuses, chapelles, célébrations et accompagnement spirituel se fondent dans le paysage hospitalier. Ici, la médecine de renommée mondiale et la conception catholique de l’enfant cohabitent sous le même toit depuis plus d’un siècle.

"Les familles nous confient leurs enfants dans les moments les plus difficiles. Nous devons être à la hauteur de cette confiance en conjuguant qualité des soins, recherche et attention portée à chaque personne", a souligné dans le communiqué presse Tiziano Onesti, président du conseil d’administration de l’hôpital.

Cette exigence d’excellence humaine a valu à l'hôpital une reconnaissance internationale. Dans le classement, la réputation professionnelle représente 85% de la note, les accréditations et certifications de qualité 10%, et les programmes d'évaluation des résultats rapportés par les patients 5%. Le Bambino Gesù a obtenu la note maximale pour ces indicateurs. Il s’est notamment distingué en oncologie et, pour la première fois cette année, en néonatologie.

Mission première : les enfants

Tiziano Onesti a tenu à replacer ce classement dans son contexte : les enfants auxquels il se rapporte. Selon lui, ce classement n’a de sens que si l’excellence scientifique se traduit par une meilleure prise en charge des patients. Une ambition qu’il résume ainsi : transformer les progrès scientifiques en "meilleurs soins, plus accessibles pour nos enfants".

Cette aspiration rejoint celle du pape François, qui avait invité médecins et chercheurs à ne jamais perdre de vue la dimension humaine de leur mission, à l’occasion du 150e anniversaire de l'institution, en 2019 : "Je voudrais que vous ne perdiez jamais la capacité de voir le visage souffrant d’un enfant, même derrière un simple échantillon à analyser, et d’entendre les cris des parents, même au sein de vos laboratoires". Face aux avancées de la science, il avait également rappelé : "Il n’y a pas de soins sans recherche. Et il n’y a pas d’avenir, en médecine, sans recherche."