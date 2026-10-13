Léon XIV est arrivé à l’hôpital Gemelli et sera opéré cet après-midi

Léon XIV a quitté en convoi le Vatican ce 13 octobre aux alentours de 13h afin de se rendre à l’hôpital Gemelli de Rome pour une hospitalisation programmée, a confirmé le Bureau de presse du Saint-Siège. Il sera opéré sous anesthésie générale dans l'après-midi.

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Ce 13 octobre 2026 aux alentours de 13h, Léon XIV a quitté en convoi le Vatican pour se rendre à l’hôpital Gemelli de Rome pour une hospitalisation programmée, a confirmé le Bureau de presse du Saint-Siège. Le Pape doit y être opéré d’un nodule pulmonaire détecté à un stade précoce. C’est l’équipe du professeur Stefano Margaritora, expert de chirurgie thoracique, qui doit réaliser cette intervention sous anesthésie générale. Le Pape devrait rester ensuite pendant une semaine dans cette polyclinique du nord-ouest de Rome, au 10e étage de l’hôpital.

Deux jours après son annonce inattendue à l’angélus de dimanche, le chef de l’Église catholique est arrivé à la polyclinique du nord-ouest de Rome qui soigne les papes depuis des décennies. Plusieurs dizaines de fidèles et de curieux s’étaient massés près de l’entrée principale de l’hôpital pour attendre l’arrivée du pontife depuis le milieu de la matinée. Dans la petite foule, Silvio, âgé de 81 ans, était au Gemelli pour des examens de contrôle : "On m’a dit que le Pape devait passer bientôt, j’ai préféré rester plutôt que de rentrer chez moi", a-t-il confié pendant cette attente de quelques heures.

Une semaine d'hospitalisation

Sous les objectifs de caméras de télévisions du monde entier, Léon XIV est sorti d’un SUV noir et a brièvement salué les responsables de la structure d’un air serein. Après avoir adressé un geste de la main aux personnes qui l’attendaient là, il s’est engouffré dans le bâtiment, sourire aux lèvres.