Le désarroi silencieux des parents face à une école hyper connectée

Et si le désinvestissement des parents dans la scolarité de leur enfant était dû à un certain désarroi, encore invisible et silencieux, face à une école hyper connectée ?

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

"Je n’en peux plus, je reçois des tonnes de mails via École Directe, des notifications quand les enfants reçoivent une note ou un avertissement, des demandes d’autorisation de sortie quand un prof est absent… Avec trois enfants, c’est sans arrêt ! Et tous les soirs, on doit se connecter pour que notre dernier, qui est en 6e, recopie une leçon de maths ou fasse un devoir Kwyk (une plateforme dédiée à la réalisation d'exercices de maths, ndlr)", confie Géraldine, 40 ans, mariée et mère de famille, directrice d’une agence bancaire en banlieue parisienne, dont les trois enfants sont scolarisés dans un établissement privé sous contrat. "Nous avons expressément choisi une école qui tenait un discours assez ferme vis-à-vis des portables et du numérique, mais dans les faits, les élèves, mais aussi les parents, sont contraints à être hyper connectés !"

Une situation vécue – subie ? – par de nombreux parents, qui génère finalement un curieux paradoxe : jamais les parents n’ont été autant informés de ce qu’il se passe à l’école, mais jamais leur investissement dans la scolarité de leur enfant n’a été aussi faible. Le désintérêt croissant des parents était un des enseignements marquants de la dernière enquête PISA publiée le 8 septembre 2026. Dans PISA, un indice de soutien familial est mesuré à partir des réponses des élèves sur l’aide et l’intérêt manifestés par leurs parents pour leurs apprentissages. En France, comme dans la plupart des pays de l’OCDE, le soutien familial s’affaiblit. Une baisse particulièrement remarquée par les jeunes Français : seuls 49% des élèves en France (vs 58% dans l’OCDE) affirment que leurs parents s’intéressent à ce qu’ils apprennent en classe, contre 63% en 2022. Et 63% des adolescents français déclarent que leurs parents leur demandent chaque semaine ce qu’ils ont fait en classe. Ils étaient 74% en 2022. L’hyper-connexion de l’école ne pousse-t-elle pas les parents à déposer les armes ?

L’illusion de savoir

Aleteia a interrogé Nadège Larcher, psychologue et psychothérapeute, enseignante à l’université de Tours et cofondatrice de l’Atelier des parents, organisme de formation qui accompagne depuis 20 ans des parents de tous âges. Parmi les hypothèses émises par la psychologue pour expliquer le désinvestissement des parents figurent la fatigue, leur manque de disponibilité mais aussi… "Pronote". Mails d’information, bulletins de notes, avertissements… Aujourd’hui, tout est publié sur des plateformes en ligne telles que Pronote ou École Directe, et est accessible immédiatement à tous, parents comme enfants.

«Les parents posent moins de questions, ou alors ce ne sont plus des questions mais des injonctions.»

En communiquant ces informations, les environnements numériques de travail (ENT) donnent aux parents "l’illusion d’être au courant de tout, de savoir ce qu’il se passe à l’école". "Par conséquent les parents posent moins de questions, ou alors ce ne sont plus des questions mais des injonctions", constate la psychologue. En témoigne Anne-Virginie, mère de cinq enfants dans les Yvelines : "Je reçois les notes avant eux et cela prend une tournure pas très sympathique quand ils rentrent à la maison, j'ai tout de suite tendance à leur demander : "c'est quoi cette note ?" avant même qu'ils ne m'en parlent."

"À un âge où il ne faut pas grand-chose pour les mettre en position de défense, les adolescents se sentent vite agressés", souligne la psychologue. Avant l’ère numérique, un enfant pouvait choisir le bon moment, adopter une stratégie, préparer des arguments de défense… "Aujourd’hui, l’enfant n’a pas l’occasion de contextualiser, la communication est rompue d’emblée."

L’immédiateté au détriment du dialogue

Via les ENT, les élèves reçoivent leurs notes, parfois même avant leur copie, en même temps que leurs parents (voire après !). Fini la joie, ou la peur, de devoir annoncer à ses parents une bonne, ou une mauvaise note ! Fini aussi le compliment ou la mise en garde lancé en retour. Il n’y a plus, ou si peu, d’échange avec l’enfant.

De même, pour les écoles adeptes du cahier de correspondance numérique, les remarques ou les avertissements sont désormais notifiés directement aux parents. Outre la perte de valeur du mot de l’enseignant - une remarque rédigée à la main sur le carnet n’a pas le même impact que des lignes sur un écran -, là encore, le dialogue est tué dans l’œuf : les parents peuvent passer à côté de l’information, noyée parmi la multitude de notifications, ne la voir que tardivement, lui ôtant une part d’intérêt, ou encore réagir sans préavis, sans connaître le contexte. "Les avertissements, les colles ou les punitions arrivent en pleine journée, via un sms d'École Directe, cela me contrarie sur mon lieu de travail", confie Anne-Virginie. "Et lorsque mon fils arrive à la maison à 18 heures, j'ai zappé, je suis passée à autre chose."

L’intrusion du scolaire dans le quotidien

En effet, les notifications des ENT tombent à tout moment de la journée, et généralement les parents sont au travail. "Avec le numérique, il n’y a plus d’espaces délimités : le scolaire fait irruption dans la journée de travail des parents, cela crée des micro-coupures qui n’aident pas à rester concentrés", souligne Nadège Larcher. "L’être humain n’est pas fait pour la dispersion."

Pour un peu que des informations soient publiées au milieu d’une intense journée de travail, elles peuvent tout aussi bien passer sous les radars. Un oubli qui peut être interprété par l’enfant comme un certain désintérêt, et qui ne favorise ni la communication, ni la mise en place d’un éventuel soutien scolaire. "Lorsqu’une information est donnée à 10 heures du matin, il n’est pas évident de la retraiter à 20 heures avec son enfant, on est passé à autre chose", abonde la psychologue, également mère de famille.

Le numérique, une charge supplémentaire pour les parents

Les notifications numériques, quasi quotidiennes, alourdissent aussi la charge mentale des parents, et notamment celle des mères, constate Nadège Larcher. Après la réception d’une mauvaise note ou d’un avertissement, la responsabilité de réagir repose sur les épaules des parents. La réaction était facile, naturelle et immédiate lorsqu’un enfant présentait "un zéro" ou "un mot" à signer à ses parents. Aujourd’hui, ce n’est plus l’élève qui fait la démarche de tendre son carnet la main un peu tremblante, c’est son père ou sa mère qui doit réagir et faire le premier pas.

Charge supplémentaire aussi lorsque l’enfant n’est pas habitué à l’univers numérique. Exposés sur PowerPoint, devoirs Kwyk, sans oublier les vidéos à lancer ou bien les codes du padlet d’espagnol à retrouver… Toute une gymnastique à laquelle les familles sont forcées, alors même qu’elles se battent pour réduire les temps d’écran à la maison. Injonction contradictoire ! "Notre fils au collège n'a pas de téléphone. Un jour, un professeur a mis un exercice en ligne un week-end où nous n'étions pas là, ses grands-parents n'avaient pas les codes d'accès, il a eu 0/20. Nous avons dû justifier pourquoi le travail n'était pas fait mais l'enseignant est resté suspicieux", raconte Anne-Virginie.

Une fatigue parentale généralisée

Les modes de vie ont changé et l’hyper-connexion de l’école n’est pas l’unique responsable du désengagement des parents : les mères ont une activité professionnelle, les Français rentrent tard du travail, le stress et la fatigue du quotidien ne favorisent pas l’aide aux devoirs. "Sincèrement, quand je rentre à 19-20 heures à la maison, je suis incapable de faire réciter une leçon ou d’expliquer un cours de math", reconnaît Géraldine. Le temps que les adultes passent sur les écrans et la quête de son propre bien-être ne favorisent pas non plus la disponibilité vis-à-vis de son enfant.

«Quand les enfants entrent dans la période, parfois ingrate, de l’adolescence, certains parents éprouvent le besoin de repenser à eux.»

"Je constate aussi une fatigue générale de la part des parents, notamment des parents d’adolescents", confie Nadège Larcher. "Depuis une cinquantaine d’années, nous sommes dans l’ère de la parentalité – avant 1982, ce mot n’existait même pas –, le temps passé avec nos enfants a doublé, notamment le temps réservé aux loisirs. Les parents de jeunes enfants sont très impliqués, très présents, ils font tout avec et pour leurs enfants", remarque la psychologue. "Mais il peut y avoir un mouvement de contre-balancier : quand les enfants entrent dans la période, parfois ingrate, de l’adolescence, certains parents éprouvent le besoin de repenser à eux, de reprendre leur vie en main. Ils ont tellement investi leur parentalité qu’ils sont parfois déçus et lâchent prise : "Après tout ce que j’ai fait pour toi !" C’est un épuisement parental déguisé", souligne Nadège Larcher. Une rupture qui ressemble, pour un adolescent, à un abandon, à un moment où il a besoin de ses parents.

Une fatigue, mêlée à une forme de désenchantement vis-à-vis de l’école. "Il y a 30 ans, l’école était le lieu où l’on pouvait apprendre, un moyen d’accéder à la connaissance, on faisait passer les devoirs des enfants avant le reste, parce qu’on croyait à l’ascenseur social qu’était l’école", souligne-t-elle. "Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, l’école n’est plus un ascenseur social, les inégalités persistent."

"Un temps pour tout"

Nadège Larcher préconise trois conseils aux parents désemparés face à l’intrusion du numérique à l’école. Tout d’abord, accepter d’être malmené : "Il y a tellement de changements en si peu de temps ! C’est normal d’être un peu perdu. Ce ne sont pas vous, les parents, qui n’y arrivez pas, mais la période qui est compliquée." Ensuite, la psychologue invite à reprendre la main sur les écrans : "Sans éliminer tous les écrans des foyers, il est bon de banaliser des temps sans écrans dans les familles."