Le défi missionnaire de Léon XIV, dix ans après « Amoris lætitia »

Une rencontre des familles célébrant les dix ans de l'exhortation apostolique "Amoris lætitia" s’achève ce 14 octobre. Pour Léon XIV, la priorité de la pastorale du mariage est clairement l’annonce de l’Évangile avec les familles elles-mêmes, décryptent Alex et Maud Lauriot-Prévost, laïcs engagés en couple dans l’évangélisation et la formation missionnaire.

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La rencontre mondiale convoquée à Rome par Léon XIV pour le Xe anniversaire d’Amoris lætitia, qui s’achève ce 14 octobre, invite l’Église à regarder lucidement le chemin parcouru depuis la parution de l’exhortation apostolique du pape François. L’enjeu pastoral n’est pas seulement d’accompagner les familles à partir de ce qu’elles vivent, mais de les rendre actrices de l’annonce de l’Évangile, comme l’indique le titre de la rencontre présidée par le pape : "Annoncer l’Évangile avec les familles aujourd’hui". L’enjeu est donc l’évangélisation des couples et des familles avec leurs concours.

L’annonce de la foi

À l’ouverture, Léon XIV a posé des questions courageuses : Quel fossé s’est creusé entre le vécu de l’intimité sexuelle et la vision chrétienne du mariage ? Notre langage et nos pratiques pastorales touchent-ils réellement les cœurs ? Comment éduquer à une vie familiale saine et évangélique dans une société si fragilisée ? Avons-nous fait vraiment découvrir aux couples que l’originalité de l’Évangile du mariage, sa réalité de "bonne nouvelle" capable de transformer toute une vie ?

Amoris lætitia a rappelé la nécessité évangélique d’accueillir, d’écouter, d’accompagner et de discerner, en portant attention aux blessures et aux situations, en témoignant de l’amour et de la miséricorde de Dieu. Cependant, la mission de l’Église ne se limite pas là : elle ouvre pour tous des chemins de guérison, de restauration, de relèvement et de résurrection. C’est l’œuvre centrale du kérygme [l’annonce de la foi, Ndlr], très présent dans le texte de l’exhortation : conduire au Christ les couples et les familles, leur permettre d’expérimenter son salut qui transforme les vies. Dix ans après, ce kérygme devrait mieux se traduire à l’avenir dans la prédication adressée aux couples, dans la formation des acteurs de la pastorale familiale et dans les pratiques mises en œuvre sur le terrain, comme l’illustrent aujourd’hui de nombreuses initiatives en France comme les Journées diocésaines des fiancés, des formations au témoignage ou des retraites.

Convertir nos pratiques pastorales

Beaucoup de jeunes et de couples aspirent à aimer, à vivre une relation fidèle et à construire une famille durable, mais se sentent empêchés : familles blessées, séparations, manque de modèles stables. Lors de cette rencontre romaine, le cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode, a invité l’Église à comprendre le vécu, les peurs et les aspirations de nos contemporains à la lumière de l’Évangile, à leur parler avec vérité et exigence dans un langage accessible, à les écouter sans les juger et à les accompagner sur des chemins de maturation affective, relationnelle et spirituelle. Lorsque leur histoire ou leur éducation ne leur a pas transmis une culture conjugale fondée sur l’Évangile, l’Église doit les aider à l’acquérir. Cela exige de convertir nos pratiques pastorales : comment préparer dès l’adolescence à la vie amoureuse et au discernement du mariage ? Comment aider les couples à traverser les blessures de la vie commune, à dialoguer, affronter les conflits, prier ensemble, vivre la sexualité dans le don et accueillir la fécondité ? Tout cela s’apprend et s’accompagne : personne ne peut demander à quelqu’un de vivre un amour inspiré par l’Évangile sans l’aider à apprendre à aimer à l’école du Christ et de l’Esprit.

Cette transformation ne peut se faire uniquement "pour" les familles, mais aussi "avec" elles. La famille est une Église domestique, où l’on apprend à aimer, pardonner, vivre l’Évangile, transmettre la foi et servir. Elle n’est pas une annexe de la paroisse. Les couples doivent exercer leurs charismes, contribuer à la pastorale et accompagner d’autres familles. Cette mission appelle une véritable complémentarité entre le sacerdoce et le mariage.

Se faire proche des familles blessées

La vision chrétienne de l’amour et du mariage annonce une bonne nouvelle : le corps et le désir ont une dignité ; l’amour peut grandir au-delà de l’émotion ; la fidélité est une promesse qui libère ; la sexualité peut devenir un langage de communion. L’Évangile du mariage révèle un amour plus grand et plus fort, plus désirable et plus durable. Pourtant, Amoris lætitia rappelle que l’Église n’est pas constituée de couples parfaits : présenter le mariage comme une réalité idyllique le rendrait inaccessible. Elle doit se faire proche des familles blessées, réalité qui rejoint toute l’histoire biblique : la Révélation s’est transmise à travers des familles imparfaites, pécheresses et limitées, mais qui se sont laissées aimer, sauver et transformer par Dieu.