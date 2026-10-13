La crise de la dette souveraine française est-elle inéluctable ?

La charge des intérêts de la dette de la France ne cesse de s’alourdir et la France s’enfonce dans l’art de différer les problèmes et le culte de l’immédiateté. Cet aveuglement trompe la jeunesse, dénonce l’écrivain Xavier Patier.

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À l’approche de la campagne de l’élection présidentielle, beaucoup annoncent une crise de la dette souveraine française. De nombreux économistes se disent persuadés que la France sera bientôt en incapacité d’emprunter sur les marchés mondiaux et que ce sera le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque centrale européenne (BCE) qui imposeront un remède de cheval à notre pays. Certains attendent avec gourmandise ce jour où nous Français, insupportables donneurs de leçons devenus insolvables, allons recevoir une bonne leçon.

Une spirale infernale

Nos députés saisis du projet de budget ignorent cette menace. Nos champions de l’indépendance nationale, qui occupent les extrêmes de l’échiquier politique et caracolent en tête des sondages, s’en moquent. Ils précipitent le jour ou d’autres décideront pour nous. En parlant d’annuler une fraction de la dette, Jean-Luc Mélenchon provoque la hausse des primes de risque imposées par les assurances aux bailleurs qui achètent encore nos titres d’État. En grimpant dans les sondages, Marine Le Pen déclenche une hausse mécanique des taux d’intérêt exigés par nos prêteurs. Les marchés n’ont pas confiance dans les projets qui séduisent le plus les électeurs français.

«La lente décadence de notre économie ne sera pas enrayée autrement que par une prise de conscience interne, un choc politique.»

Ce désaccord a un coût. La charge des intérêts de la dette coûte désormais près de trois points de PIB : ce n’est pas encore considérable, mais ce qui caractérise la France est la vitesse à laquelle le ratio se dégrade. Tout se passe comme si une spirale infernale était enclenchée : la cigale française aborde l’hiver en maillot de bain. Des faiblesses macro-économiques acceptables par temps calme deviennent un fardeau rédhibitoire par temps d’incertitude politique. La prophétie de défaut se fait auto-réalisatrice. La France endettée continue de raisonner comme si elle était indépendante. Le choc est imminent, nous dit-on. Le pire est-il certain ?

Encore une minute, M. le bourreau

À regarder les choses en détail, on peut penser que les cassandres exagèrent, hélas ! (je dis hélas parce qu’un bon choc vaut mieux qu’un lent pourrissement). Il reste peu probable qu’une crise aiguë, traduite par un défaut ou une intervention du FMI, se produise d’ici les élections présidentielles. Même si l’encours de notre dette est devenu colossal (119% du PIB), même si les intérêts montent à toute vitesse, la maturité moyenne des titres détenus par les non-résidents dépasse encore huit ans : le bourreau peut sans mal accorder encore une minute. Le Trésor sait placer ses emprunts. Il se trouvera toujours des bailleurs pour prêter à la France. La France empruntera encore plus cher, mais elle empruntera.

«Le mal économique français se résume au culte de l’immédiateté. La jeune génération veut tout, tout de suite.»

Ce confort relatif est à la source du vieux mal national : le pays s’est accoutumé à l’idée de différer les réformes. Il a intégré la certitude que la minute accordée par le bourreau allait encore durer une génération. L’insouciance permise par la rente de situation née des efforts de nos anciens rend l’effort immédiat superflu. De surcroît, le poids de l’économie française reste trop lourd pour qu’elle puisse sombrer sans entraîner la zone euro dans sa chute. Pour cette raison, et pas une autre, aucune institution internationale n’est prête à laisser la France aller au défaut, même si beaucoup en ont un secret désir. La fuite en avant va donc continuer.

Sur le banc de touche

La lente décadence de notre économie ne sera pas enrayée autrement que par une prise de conscience interne, un choc politique. Que sera ce choc politique ? Sûrement pas le programme économique d’un Jean-Luc Mélenchon ou d’une Marine Le Pen. Depuis qu’elle a adopté les accords de Maastricht, la France a renoncé à l’arme de la dévaluation et à son industrie. Elle s’est mise sur le banc de touche. Sans une volonté politique inoxydable et inscrite dans la durée, elle ne reviendra pas de sitôt jouer sur le terrain. Nos petits-enfants gagneront leur vie en ramassant les balles de tennis des Chinois en vacances dans nos hôtels. Ce sera ça, notre nouveau modèle économique. Le pays de Colbert et de Pompidou sera devenu un village de gentils animateurs aux ordres des touristes. Nous y allons, nous y sommes.

L’art de différer les problèmes

Le mal économique français se résume au culte de l’immédiateté. La jeune génération veut tout, tout de suite. Normal : on lui a dit que c’était possible. Depuis quarante ans, la classe politique a découvert qu’on pouvait financer un modèle social par l’emprunt. Avec François Mitterrand, l’art de la politique, qui était l’art de régler les problèmes, est devenu l’art de les différer : cela s’appelle la dette. Et comme la jeune génération endettée n’obtient rien de ce qu’on lui promet, elle se met en colère. Le drame des lycéens tient à ce changement de psychologie collective. L’idée que rien ne s’obtient sans effort, qu’on ne peut pas dépenser plus que ce qu’on gagne, qu’une dette doit être remboursée, est considérée comme fasciste. La décadence n’est pas une douce et voluptueuse pente vers la médiocrité : elle est une chute douloureuse, chaotique, pleine de mauvaises surprises.

Un chef d’État