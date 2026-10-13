Cinéma : « Les Misérables », l’efficacité au prix de la subtilité

Jean Valjean, libéré après 19 ans de bagne pour le vol d’un pain, décide de changer de vie. Mais Javert, inspecteur implacable et tourmenté, le traque sans relâche. Leurs destins, ainsi que ceux de Cosette, Marius et les Thénardier, se mêlent dans un Paris bouillonnant et révolté. 2026 marque la sortie d’une nouvelle adaptation française du roman de Victor Hugo. Un long-métrage à l’atmosphère réussie mais à la subtilité mise de côté. En salles le 14 octobre.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Il n’est évidemment pas aisé de s’attaquer à une œuvre-monde telle que Les Misérables, en salles ce mercredi 14 octobre. Comment l’adapter ? Comment en faire un long-métrage digeste sans perdre ce qui constitue la substantifique moelle du roman ? Voilà d’importantes questions auxquelles a dû faire face le réalisateur du long-métrage, Fred Cavayé. Au spectateur-lecteur passionné de l'œuvre de Hugo, un pré-requis s’impose : transposer Les Misérables au cinéma, c’est nécessairement trahir l'œuvre originale pour en faire naître une nouvelle. Conscients de cette idée, faisons le bilan de ce qui nous convainc et de ce qui nous déçoit.

Javert captivant, Jean Valjean décevant

Commençons par nous pencher sur les personnages, cœur battant de cette histoire, dont les noms emblématiques résonnent, même auprès de ceux qui n’ont pas lu le roman. L’innocence et la détresse de Fantine (joué par Noémie Merlant), la cruauté et le rapport conflictuel du couple Thénardier (interprété par Camille Cottin et Benjamin Lavernhe) et la soif de justice implacable de Javert (brillamment incarné par Tahar Rahim) sont au rendez-vous et nous maintiennent dans l’atmosphère du récit.

Là où le bât blesse, c’est dans l’interprétation du héros de l'histoire et donc dans ce qui transparaît du personnage. En effet, Vincent Lindon porte à l'écran un Jean Valjean monolithique au visage fermé, n’exprimant que peu les sentiments qui l’habitent. Prenons un exemple marquant : lorsqu’un autre homme s’apprête à être condamné à sa place, Jean Valjean se retrouve face à un dilemme déchirant. Doit-il faire ce qui est juste et se rendre à la place de cet homme ou doit-il continuer à faire le bien sous sa nouvelle identité et être fidèle à sa promesse de récupérer Cosette ? Cependant dans le long-métrage, aucune dimension du jeu de l’acteur n’exprime ce dilemme. Il reste impassible et son "tourment" ne dure que quelques secondes. Le chemin de Jean Valjean est celui de la rédemption et des combats intérieurs qui s’en accompagnent : comment être digne du pardon et de la main tendue que l’on a reçus. Présent dans le fil scénaristique, ce questionnement s’efface dans le jeu du comédien.

Des thèmes forts face à un manque de subtilité

Les grands thèmes du roman que sont la misère qui enlise les personnages, la notion de justice, le sentiment de révolte et le droit à la rédemption habitent le long-métrage, autant dans le scénario que dans la direction artistique. Nous nous retrouvons plongés dans des décors tantôt à échelle humaine, comme la taverne sombre et poisseuse des Thénardier, tantôt à une échelle plus spectaculaire, comme l’après-bataille de Waterloo. Mais par souci de rendre le roman accessible et efficace (c’est en tout cas l’hypothèse que nous posons ici), le film semble délaisser la subtilité. L’un des thèmes centraux du roman originel, agissant comme un flambeau dans la nuit, c’est l’amour. L’amour innocent par un jeu de regards timides au jardin du Luxembourg entre Cosette et Marius, ce dernier étant pleinement irradié par ce qui se dégage de la jeune fille. L’amour dévoué et secret d’Éponine pour Marius (la simple pensée de son destin dans le roman suffit à nous fendre le cœur). L’amour aussi immense que pudique de Jean Valjean pour Cosette. Le long-métrage, lui, choisit de se faire rencontrer les personnages et de les faire interagir d’une manière plus efficace et conventionnelle, en reprenant les codes de nombreux films de cinéma. Exit l’innocence et la délicatesse. A tout cela s’ajoute enfin le choix du réalisateur de mettre en valeur et de développer plusieurs scènes d’action, sans que nous puissions comprendre ce que cela apporte véritablement au récit.

Cette nouvelle adaptation comporte son lot de choix dommageables mais manifeste tout de même par tout ce qu’elle est l’atmosphère du roman de Victor Hugo. Espérons que le film puisse devenir un moyen pour beaucoup de découvrir cette histoire et les combats qui l’habitent (combats qui résonnent encore aujourd’hui), et pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de le lire, qu’il puisse être l’étincelle qui donne envie de se lancer dans cette belle aventure intemporelle qu’est la lecture des Misérables.