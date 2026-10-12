Sophie Adenot, une parole venue de l’espace

De retour de sa mission de huit mois dans l’espace, Sophie Adenot a transmis par sa parole ce qu’elle a vu dans son cœur du haut du ciel : l’unité de l’humanité. Pour le père Stalla-Bourdillon, directeur du Service pour les professionnels de l’information, c’est son verbe intérieur de l’astronaute qui a parlé.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

L’actualité bruisse souvent de nouvelles tristes et de commentaires sans saveur. Mais il arrive qu’elle soit portée par des personnes qui ont véritablement quelque chose à dire. Ce fut le cas cette semaine, lorsque l’astronaute française Sophie Adenot a témoigné de son expérience de la vie en orbite, après son retour sur Terre. Ses paroles ont merveilleusement illustré une vérité essentielle : l’être humain comprend le monde à partir de ce qu’il éprouve et perçoit par ses sens. Ces expériences nourrissent sa vie intérieure et lui permettent de donner un sens à ce qu’il vit. Cette élaboration intime se réalise grâce à un logos, un verbe intérieur qui caractérise notre nature humaine et nous rend capable de donner du sens au monde.

La Terre vue d’en haut

Par ce logos, nous prenons place dans l’histoire du monde et nous nous inscrivons dans un univers de significations partagées avec les autres. Le monde extérieur devient alors, pour chacun de nous, comme une seconde peau, aussi indispensable à notre existence sociale que notre corps l’est à notre existence physique. Notre environnement naturel, le monde matériel et la vie sociale dans laquelle nous nous développons constituent ainsi le substrat de notre existence, une réalité que nous devons interpréter pour pouvoir l’habiter. Car l’être humain ne vit pleinement qu’en donnant un sens à son existence et au monde qui l’accueille.

Sophie Adenot a exprimé avec émotion ce qu’elle avait compris au cours de son séjour dans l’espace. Cette mise à distance lui a permis d’élaborer une compréhension profonde de la condition humaine, de concevoir un sens que bien peu de personnes ont eu l’occasion de découvrir à travers une telle expérience. "J’ai vu que la Terre est un lieu précieux, sans division, sans frontière ; j’ai vu une espèce humaine que nous partageons tous, un destin humain que nous partageons. Je n’ai pas vu de division de là-haut. J’ai vu une Terre unie et c’est le message." Ces mots viennent du plus intime de son cœur.

L’évidence de notre unité

Depuis l’espace, Sophie Adenot a contemplé une planète unique, réunissant dans un même espace terrestre tous les membres de l’humanité. De cette vision est née l’évidence de notre unité. Elle n’a pas vu les divisions qui ravagent les sociétés humaines, les frontières qui nous séparent ni les conflits qui nous opposent. Comme si la distance spatiale lui avait permis de discerner l’inconsistance de certaines séparations, elle a vu ce qui nous rassemble : notre appartenance à une même humanité et notre destin commun. Son témoignage poignant rejoint cette affirmation du pape Léon XIV, prononcée dans son discours à l’Unesco : "Le sens est l’oxygène de l’esprit."

En revenant sur Terre, Sophie Adenot a retrouvé un monde dans lequel cet oxygène du sens semble parfois manquer, alors même que, dans l’espace, elle avait appris à respirer en voyant autrement notre planète. Le paradoxe est saisissant : privée d’air respirable dans l’espace, elle y a découvert un souffle spirituel que notre monde terrestre semble trop souvent étouffer.

La bonté de la planète

Léon XIV a parfaitement éclairé cette expérience dans son homélie adressée aux étudiants à l’occasion de la rentrée universitaire : "L’intelligence doit se faire mémoire : non pas simplement en juxtaposant des données, comme un algorithme le fait désormais plus rapidement que nous, mais en se souvenant des expériences vécues, avec les résonances que seule l’âme humaine peut ressentir, et en entrant plus intensément en contact avec leur bonté." Cette bonté de la planète, Sophie Adenot l’a vue de ses propres yeux. Elle l’a accueillie dans son cœur, avant de nous la transmettre par la parole.

Il est urgent, à notre époque soumise aux récits prescriptifs des algorithmes, de réfléchir à la manière dont nous concevons le monde que nous habitons. Car le monde est une réalité que nous interprétons et que nous contribuons à façonner par nos paroles.

Le rôle de notre verbe intérieur

Sophie Adenot a rappelé cette exigence fondamentale du sens et la narrativité de notre propre vie. Elle peinait encore à se tenir debout, mais sa parole, elle, se dressait avec force. Son langage apparaissait comme une autre colonne vertébrale, capable de la soutenir. Le philosophe Michel Lacroix l’exprime ainsi : "Chacun se tient dans son discours sur soi-même. Nous lisons sans cesse notre vie, et nous nous la racontons. C’est vital."