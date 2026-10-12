Marie Robert : « Un lien authentique est un lien qui ne craint pas le désaccord »

Que devient une société lorsque le lien à l’autre n’est plus ? Dans son nouvel ouvrage "La Puissance du lien" (éd. Flammarion), paru le 14 octobre, la philosophe Marie Robert interroge une société où les relations se fragilisent et où l’individualisme prend le pas sur le collectif. Pour Aleteia, elle esquisse des pistes qui permettent de réapprendre à faire du lien en société.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

Jamais les possibilités de communiquer n’ont été aussi nombreuses, ni les distances aussi faciles à abolir. Et pourtant, la solitude gagne du terrain. À force de valoriser l’autonomie, la réussite individuelle et l’immédiateté, la société semble avoir perdu de vue ce qui fait la richesse des relations humaines. Comment renouer avec les autres et réapprendre à faire société dans un monde qui pousse chacun à se replier sur soi ? Dans son nouvel ouvrage La Puissance du lien (éd. Flammarion), la philosophe et autrice Marie Robert interroge cette fragilisation des relations et explique comment retisser des liens durables et retrouver le goût d’être ensemble.

Aleteia : Dans votre livre, vous évoquez, en premier lieu, les ruptures. Que disent-elles de notre société et de notre capacité à faire du lien ?

Marie Robert : En plongeant dans l’écriture de ce livre, une chose m’a marquée : nous vivons une véritable ère de la rupture, profondément ancrée dans notre société. Nous rompons nos liens, qu’ils soient amoureux ou amicaux, de plus en plus facilement, parfois violemment, presque avec mépris. Non seulement nous avons du mal à les préserver, mais nous les arrachons de plus en plus brutalement, parce que nous nous plaçons beaucoup plus rapidement dans l’opposition.

Comment l’expliquez-vous ?

Nous avons perdu le sens du collectif dans de nombreuses sphères de notre existence. Nous avons glorifié l’individu, au point de construire des sociétés qui valorisent avant tout la réussite personnelle : la carrière, l’évolution individuelle, l’épanouissement de soi. Bien sûr, il est important d’aller bien pour pouvoir être disponible aux autres. Mais notre société a poussé cette logique à l’extrême, en oubliant à quel point la relation à l’autre peut nous enrichir et nous faire du bien. Nous semblons aujourd’hui fatigués des autres, lassés de l’altérité. Il suffit d’écouter les conversations autour de nous : on soupire en parlant de son conjoint, de ses enfants ou de ses collègues. Vivre avec les autres est exigeant, cela ne fait aucun doute. Mais notre individualisme nous a conduits à oublier combien le lien est précieux. Sa valeur ne tient pas seulement aux bénéfices que les études sur la longévité mettent en évidence : il nous nourrit aussi intellectuellement et émotionnellement. C’est au contact des autres que nous nous transformons, que nous élargissons notre regard et que nous devenons des individus plus riches.

«Il n’y a pas de lien sans présence, sans cette capacité à regarder l’autre, à l’écouter et à lui accorder notre attention.»

Nous vivons également dans une société de l’immédiateté, où nous recherchons l’accord et la validation instantanés. Comme avec l’intelligence artificielle, nous voulons du consensus, une forme de complaisance cognitive, la certitude d’être confortés dans ce que nous pensons. Or, à l’échelle de la société, cette recherche permanente de réconfort ne peut suffire. Nous devons être capables de traverser les désaccords et de créer des espaces de discussion fondés sur une véritable éthique du dialogue, où il soit possible de se dire : nous ne sommes pas d’accord, mais nous pouvons rester autour de la même table. Le lien ne signifie pas l’harmonie permanente ni la nécessité de toujours bien s’entendre. Il suppose au contraire d’accepter l’altérité, d’accueillir des opinions différentes et de laisser à la pensée le temps de se construire. C’est précisément cette capacité à demeurer en relation malgré nos divergences qui nous fait aujourd’hui défaut et qui constitue l’une des grandes difficultés de notre vie collective.

Pourtant, nous vivons à une époque où qu’il n’a jamais été aussi facile d’entrer en contact avec les autres grâce aux réseaux sociaux. Comment expliquer ce paradoxe ?

Tous ces dispositifs sont précieux, mais ils ont un effet secondaire majeur : ils nous habituent à des formes de relation dans lesquelles le corps et le réel occupent une place de plus en plus réduite. Or, ce lien ne peut se substituer à la rencontre physique. Rien ne remplace ce qui se joue lorsque l’on prend un café avec quelqu’un, lorsque l’on partage un véritable échange en présence de l’autre. Le visage, les gestes, les silences, les regards et tout ce qui relève de l’implicite participent pleinement à la relation. La numérisation de nos échanges nous prive en partie de cette richesse, de cette dimension sensible et incarnée qui fait toute la singularité de la rencontre.

Au fond, qu’est-ce qui distingue une simple connexion d’un lien authentique ?

Un lien authentique est un lien qui ne craint pas le désaccord et qui perdure au-delà des différences. C’est une relation suffisamment solide pour que l’altérité ne soit plus une menace, mais une richesse. Un lien dans lequel nous pouvons accueillir la pensée de l’autre sans craindre que chaque divergence ne vienne tout remettre en question. Le lien nous permet aussi de construire des souvenirs communs, de découvrir de nouvelles choses, d’élargir nos horizons. Il nous surprend, nous transforme et nous fait vibrer. Il a cette capacité unique de nous faire sortir de nous-mêmes et, parfois, de faire palpiter notre cœur.

Que manque-t-il à notre société pour faire ce lien ?

Le philosophe et essayiste Byung-Chul Han, dans Le Désir ou l’enfer de l’identique, réfléchit notamment à la disparition des rituels et de ces moments qui nous rassemblent. C’est précisément ce qui manque aujourd’hui à notre société : des rituels collectifs et des espaces communs qui nous permettent de nous retrouver au-delà de nos différences.

«Nous avons perdu certains gestes simples qui nourrissent la relation : se dire bonjour, prendre le temps de s’écouter, partager un moment ensemble sans être constamment interrompus.»

Il suffit de voir ce que les Jeux olympiques ont suscité : des émotions partagées, des personnes qui se retrouvent autour des mêmes épreuves, des inconnus qui se mélangent et vibrent ensemble. Plus récemment, la visite du Pape a elle aussi fédéré des foules autour d’un événement commun. Je pense que l’une des missions du politique est justement de réfléchir à ces moments collectifs qui nous permettent de faire société. Car les grands rassemblements auxquels nous assistons sont souvent liés à des manifestations mais ils sont de l’ordre de la revendication et non de la célébration.