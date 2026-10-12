Loupio, ce compagnon d’enfance que l’on n’oublie pas

Avec son cœur généreux et son goût de l’aventure, "Loupio" accompagne des générations de lecteurs depuis plus de vingt ans. À l’occasion de la parution du 14e tome de ses aventures le 2 octobre dernier, plusieurs jeunes adultes racontent à Aleteia comment le héros de Jean-François Kieffer a marqué leur enfance et continue de nourrir leur foi.

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Prêt à repartir sur les routes avec le jeune orphelin au cœur franc et généreux ? Le 14e tome des Aventures de Loupio, "Vers Compostelle" (Mame), paru le 2 octobre dernier, emporte cette fois le lecteur vers Saint-Jacques de Compostelle. En compagnie de Maître Kénolotto, un escroc repenti, le musicien poète arpente l’Italie avant de rejoindre la France. Mais les routes ne sont pas aussi sûres qu’elles n’y paraissent. L’occasion pour les aficionados de la BD de retrouver leur héros préféré.

Un exemple à suivre

Loupio rime souvent avec enfance. "En primaire, comme ma maman a vu que j’en ramenais beaucoup à la maison, elle a commencé à m’en offrir. J’ai dû lire à peu près toute la collection", confie Côme, 26 ans. Des aventures simples, joliment illustrées par Jean-François Kieffer, qui transportent le jeune lecteur dans l’Italie du XIIIe siècle. "J’aime vraiment beaucoup les dessins. Ils mettent en valeur les paysages et cela donne deux fois plus envie de se plonger dans ces aventures", commente quant à elle Alix, 20 ans. Au cœur de cet attachement, le personnage de Loupio, qui incarne la bonté, le courage et le don de soi. "J’admire beaucoup son autonomie et sa débrouille, explique Côme. Sa capacité à vivre de ses talents et à rencontrer des personnes de tous les horizons." Et Alix de poursuivre : "Il ne se plaint pas alors qu’il n’a pas vraiment de famille, d’accroche. Mais il arrive justement à se créer des amis partout où il va grâce à sa gentillesse, sa générosité."

Pour la jeune femme, le jeune orphelin devient même un exemple à suivre au fil des lectures. "Je sais que pour moi Loupio était un vrai modèle et que j’avais envie de vivre aussi simplement que lui, d’avoir le courage de ne pas m’inquiéter de savoir ce qui m’attendait le lendemain."

"Sans s’en rendre compte, je trouve que chaque BD nous apprend quelque chose de nouveau sur Dieu."

Mais la BD a aussi marqué des générations entières par la manière dont elle fait découvrir saint François d’Assise. Dans le premier tome, Loupio fait la connaissance du "Poverello" quand celui-ci est en train de parler avec un loup. Le saint enjoint à l’animal de s’occuper du jeune orphelin. C’est ainsi que débute l’amitié entre le héros et "Frère Loup". Marion, 20 ans, témoigne de la façon dont la BD lui a appris à aimer, dès le plus jeune âge, le "fou de Dieu". "Dans ma famille, nous avons une dévotion particulière à Saint-François, liée à son rapport à la nature notamment. Au départ, j’ai beaucoup aimé ce saint grâce à Loupio. À côté des livres dédiés à sa vie, il y avait la collection de BD. Inconsciemment, ça m’a sûrement donné envie de lire des récits de sa vie."

Des aventures qui, parce qu’elles montrent la progression dans la vie chrétienne d’un jeune garçon, sont une belle manière de faire découvrir la foi à des enfants. Côme raconte à quel point chaque tome l’a aidé à réfléchir à la question de Dieu. "Avec Loupio, ma vision de la foi a changé, c’est certain. Chaque tome propose une aventure qui fait réfléchir sur plusieurs points, et tout à fait accessible pour des enfants ! Sans s’en rendre compte, je trouve que chaque BD nous apprend quelque chose de nouveau sur Dieu."

"Quand on est enfant, la liberté de Loupio, sa vie incertaine, sont plutôt vues comme une chance, une absence de contrainte. Maintenant je vois ça comme une qualité, une vertu."

Mais Loupio c’est aussi une histoire de transmission. Beaucoup témoignent du fait que la BD peut autant plaire aux enfants qu’aux adultes. "J’ai relu les tomes cet été et pour moi ils apportent autant de choses que quand on était enfant, mais pas de la même manière", souligne Alix. Et de compléter : "Quand on est enfant, la liberté de Loupio, sa vie incertaine, sont plutôt vues comme une chance, une absence de contrainte. Maintenant je vois ça comme une qualité, une vertu : réussir à accepter le lendemain sans crainte. C’est un but à atteindre pour moi en tant que jeune adulte."

Et Manon, Côme et Alix sont tous unanimes. Plus tard, ils sont certains d’offrir les tomes de Loupio à leurs enfants. "J’aimerais beaucoup acheter le nouveau livre pour ma nièce qui va bientôt avoir sept ans", confie Manon. Alix, quant à elle, vient de commencer le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle est donc presque certaine de vouloir compléter la collection. Et de s'enthousiasmer : "J’ai hâte de voir comment cela sera raconté !"