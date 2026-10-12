L’indice mondial de pauvreté progresse pour la première fois depuis sa création

Pour la première fois depuis la création de l’indice mondial de pauvreté multidimensionnelle en 2010, le nombre de personnes vivant dans une pauvreté aiguë a augmenté, atteignant 1,2 milliard en 2026, selon le Programme des Nations Unies pour le Développement.

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L'indice mondial de pauvreté multidimensionnelle a enregistré sa première hausse depuis sa création en 2010, portant à 1,2 milliard le nombre de personnes concernées, a annoncé lundi 12 octobre le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Dans l'édition 2026 de leur rapport annuel, l'agence de l'ONU et le centre de recherche Initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain (OPHI) recensent 51,5 millions de personnes supplémentaires en situation de pauvreté "aiguë" par rapport à l'année précédente.

C'est la première augmentation enregistrée en seize ans, d'après les organisations.

"La hausse de la pauvreté doit servir de signal d'alarme pour le monde entier", estime l'administrateur du PNUD Alexander de Croo, cité dans un communiqué. "Derrière ces chiffres se cachent 1,2 milliard de personnes confrontées à des difficultés qui constituent un cercle vicieux : la faim, la déscolarisation et le manque d'accès à l'eau potable ou à l'électricité", poursuit-il.

51,5% sont des mineurs

Selon le PNUD et l'OPHI, plus de la moitié des personnes touchées (51,5%) sont des mineurs. Les organisations indiquent toutefois que la croissance démographique constitue un facteur majeur de cette hausse, et que de nouvelles données n'étaient disponibles que pour 13 des 108 pays couverts par le rapport.

Si le nombre total de personnes vivant dans la pauvreté a augmenté, le rapport dresse un tableau contrasté. Au cours des quinze dernières années, 33 pays ont réduit de moitié la proportion de leur population vivant dans la pauvreté telle que définie par l'indice. Parmi eux figurent six pays d'Afrique subsaharienne. Selon le PNUD, les progrès les plus rapides ont été enregistrés en Asie, notamment en Chine et au Vietnam.

L'extrême pauvreté frappe toujours davantage les zones rurales qu'urbaines avec près de 83,3% des personnes pauvres dans le monde qui vivent à la campagne. Comme l'année précédente, la majorité des plus pauvres vivent en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud, c'est-à-dire le sous-continent indien, la région la plus peuplée de la planète.

"Nous savons que le progrès est possible", insiste Alexander de Croo. "Les pays qui ont relevé ces défis ensemble, plutôt que chacun de leur côté, ont montré ce qu'une action résolue peut permettre d'accomplir." La pauvreté multidimensionnelle inclut des indicateurs tels que le manque de logements adéquats, de systèmes d'assainissement, d'électricité, de combustibles pour la cuisine, d'alimentation et d'accès à l'éducation.

La lutte contre la pauvreté, un devoir pour les chrétiens

Cette alerte fait également écho aux récents appels du pape Léon XIV à lutter contre la pauvreté et les inégalités. Le 7 octobre 2026, lors de son audience générale au Vatican, le Pape a rappelé que les chrétiens ne pouvaient accepter "l’oppression des faibles et des pauvres, ni les structures injustes qui perpétuent les situations de dépendance et d’injustice". La doctrine sociale de l’Église doit guider "l’action des chrétiens" afin de "promouvoir le bien commun", a notamment exhorté le Pape, appelant à agir en faveur de la justice, de la paix et de la fraternité.