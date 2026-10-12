Le Rosaire, une prière simple et totale

Depuis Lourdes, le pape Léon XIV a appelé le 27 septembre les Français à prier le rosaire pendant le mois d’octobre. Deux questions reviennent souvent au sujet du rosaire, auxquelles répond notre chroniqueur Jean-Etienne Rime : pourquoi la prière du rosaire est-elle si difficile et pourquoi est-elle si nécessaire ?

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Octobre, le mois du Rosaire. Cet exercice spirituel est souvent considéré comme répétitif, la récitation se fait de façon très systématique et les distractions prennent souvent le dessus sur la méditation. Et pourtant le pape Léon XIV nous a incité à reprendre notre chapelet. Lors de l’Angélus à Lourdes le 27 septembre, il nous a confié : "Je voudrais lancer un appel qui me tient particulièrement à cœur, me trouvant en ce lieu. C’est ici que la Vierge Marie est apparue à sainte Bernadette avec le chapelet et qu’elle a, pour ainsi dire, guidé sa prière. C’est pourquoi aujourd’hui, comme si je recevais d’elle cette demande, j’invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le saint Rosaire au cours du mois d’octobre prochain, avec l’intention particulière que cessent les guerres et que la paix s’instaure entre les peuples en conflit."

La France qui prie

Hasard du calendrier ou providence, cette invitation a été reprise la semaine dernière lors du pèlerinage du Rosaire organisé par les dominicains. Plus de 18.000 fidèles, retraités et jeunes des lycées (ils n’ont rien cassé !), actifs ayant pris une semaine de vacances, religieux et religieuses venant de toute la France se sont mis à l’écoute de Notre-Dame sur le thème "Réjouis-Toi" — Réjouis Toi, Marie comblée de grâces… il s’agit d’un témoignage très concret de l’attachement à Marie et au rosaire et d’un témoignage d’une France qui prie et qui demande l’intercession de notre Mère pour la paix. Comme eux, prenons notre rosaire. Il faut cependant se poser deux questions : est-ce si difficile et est-ce nécessaire de réciter le rosaire ?

Une prière totale

Est-ce si difficile ? Oui si l’on a la volonté de prier intensément chaque mystère, chaque dizaine. Le combat du corps prend si facilement le dessus sur le combat de l’âme et l’on est distrait. Il ne faut pas s’en désespérer, c’est normal à moins d’être un grand mystique.

Elle intercède, Elle nous écoute, transforme, magnifie et purifie notre prière.

Est-ce nécessaire ? Question plutôt stupide tant on sait que la prière est indissociable de la nature humaine, mais en réalité il faut observer de plus près ce qu’est le rosaire. Il s’agit d’une prière complète, totale. L’on reprend tout l’enseignement et la grâce du Christ à travers les mystères joyeux, douloureux et glorieux auxquels furent ajoutés les mystères lumineux par saint Jean-Paul II. Ces mystères nous dépassent. Si l’on en comprenait toute la dimension, nous serions en extase car c’est là que le rosaire prend toute sa puissance. Nous méditons en étant quelque peu distraits tout en nous adressant à la Mère de Jésus, à notre Mère : Elle intercède, Elle nous écoute, transforme, magnifie et purifie notre prière.

La puissance du rosaire

Le Rosaire est une prière populaire, accessible à tous et à tous les âges et s’il est parfois difficile de prendre son chapelet et commencer la méditation d’un mystère, l’on est toujours heureux en chantant ou disant le Gloria final parce qu’il s’est passé quelque chose qui nous dépasse, nous avons accueilli Dieu dans notre cœur, Il nous aime et il toujours là. Le temps de la prière est un dialogue dont on ne comprend pas toujours la portée mais qui donne une pluie de grâces.

Léon XIV nous a demandé d’accompagner cette prière d’actes concrets de pénitence et de miséricorde, avec l’engagement de toujours favoriser le dialogue et la réconciliation.

Si le pape nos demande de prier le rosaire pour que cessent les guerres et que la paix s’instaure entre les peuples en conflit, c’est parce qu’il connait la puissance de cette prière. À Fatima, la Vierge Marie a insisté à plusieurs reprises auprès des trois petits pèlerins pour qu’ils prient le chapelet tous les jours pour la paix dans le monde. Le rosaire fait des miracles : lors du bombardement atomique d'Hiroshima en août 1945, une communauté de prêtres jésuites résidant tout proche du point d'impact a miraculeusement survécu, ce qu'ils ont attribué à la récitation quotidienne et fidèle du rosaire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Autriche était occupée par les troupes soviétiques. Sous l'impulsion du père Petrus Pavlicek, une vaste campagne de prière du rosaire (la "Croisade réparatrice du Saint Rosaire") a rassemblé des centaines de milliers de fidèles et les troupes soviétiques ont brusquement quitté le pays sans violence. Les exemples comme ceux-ci sont nombreux.

Pour la paix dans le monde