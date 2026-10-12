Le boom des parcours pour néophytes

L’accompagnement des néophytes est intensément jalonné jusqu’aux sacrements. Qu’en est-il ensuite ? Le rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) exhorte à poursuivre l’accompagnement du chemin de conversion des néophytes. Ce temps, appelé "mystagogie", est cependant laissé à la créativité des diocèses qui sont de plus en plus nombreux à proposer formation et soutien aux "jeunes pousses" de l’Église.

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C'est un des grands chantiers de l'Église en France. Accompagner les néophytes, ces adultes nouvellement baptisés, dont le nombre croît chaque année depuis 4-5 ans. À Saint-Germain-des-Prés, Victoria et Agathe sont engagées depuis 2 ans dans l’accompagnement des catéchumènes. Fortes de leurs formations au sein du parcours Even puis aux Bâtisseurs, ces deux amies ont lancé en septembre 2026 un nouveau parcours destiné aux néophytes. "Le concile lancé par le diocèse sur le catéchuménat et le néophytat a été une étape décisive de discernement. Nous avons pris conscience qu'il fallait s'engager pour ces nouveaux chrétiens", confient-elles. "Les catéchumènes sont en demande d’exemples concrets de vie chrétienne", précise Victoria. Le parcours prévoit en effet le témoignage d’un chrétien à chacune des soirées. "Par ces témoignages variés nous voulons leur montrer l'importance de l'engagement."

Des nouveaux parcours

Depuis 2021, les néophytes Mayennais se voient quant à eux proposer cinq rencontres dans l’année dans un lieu différent. Ils sont ensuite invités à poursuivre avec le parcours Cléophas qui leur fait découvrir les multiples façons de s’engager dans l’Église et constitue un tremplin vers une vie chrétienne active et incarnée. "Je suis bien chanceux car entouré, soutenu. Grâce à la foi qui unit désormais mon couple, je ne me suis jamais "senti lâché dans la nature"", témoigne Gil qui venait chercher dans le parcours de néophytat échanges, partage et formation avec d’autres baptisés. "Je me souviens avoir témoigné du catéchuménat à Notre-Dame de Pontmain devant des adultes en cheminement vers le baptême et leur témoignage de foi m'avait marqué et ravivé."

À Tours aussi le diocèse s’engage pour les néophytes et a lancé en septembre 2025 "Un pas de plus dans la foi". "L’objectif de notre parcours est avant tout de les aider à intégrer et à ancrer ce qu’ils ont pu voir et vivre assez rapidement au cours de leur catéchuménat", explique Mathilde Thiébaud, responsable du service formation du diocèse de Tours. "Ce passage du catéchuménat au néophytat peut être dur, et nécessite un véritable effort personnel pour ne pas voir notre foi s’envoler", témoigne Axel. "Le parcours m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes et poussée à réfléchir sur de nombreux sujets. Les échanges étaient enrichissants et constructifs", confie de son côté Chloé qui s’est ensuite inscrite à un parcours Alpha et s’est engagée comme catéchiste auprès des enfants de sa paroisse.

Des “anciens” parcours qui s’adaptent

Lancé officiellement en France dans les années 90, le parcours Alpha permet aux participants de découvrir ou redécouvrir le Catéchisme durant 11 soirées organisées autour d’un dîner. "Le parcours touche à chaque élément de la foi de façon très concrète car les personnes qui présentent le topo de la soirée sont invitées à témoigner personnellement sur le thème de la soirée", explique Marie-Annabelle Quillon, organisatrice d’un parcours à Paris pendant 2 ans. Pour Adeline, baptisée en 2026, "le parcours a été un accompagnement global, tant humain que spirituel. En plus des fruits de ma conversion, ce parcours m’aide à être plus douce avec moi-même, mes enfants, et les autres". Son fils Milian, néophyte comme sa maman, "souhaite continuer le parcours Alpha comme accompagnateur de table pour aider les curieux à se tourner vers Dieu."