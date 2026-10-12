Entre la police et les lycéens, l’état de droit

Les heurts particulièrement violents qui opposent lycéens, casseurs et policiers appellent au discernement. L’historien Charles Vaugirard évoque les affrontements sociaux du XIXe siècle où le bienheureux Frédéric Ozanam distinguait les coupables et les égarés.

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La France est traversée par un mouvement lycéen particulièrement violent. Lycées et même universités bloquées, saccages de casseurs mêlés aux manifestants, lycéens entraînés par cette violence, la situation est tendue. Les régions, qui financent les lycées, ont dévoilé les chiffres des dommages qui s’élèvent à plusieurs dizaines de millions d’euros. Les dégâts ne sont pas seulement matériels, il y a eu aussi des blessés, comme cette femme au visage délibérément brûlé au visage par un casseur cagoulé, ce professeur aspergé d’essence heureusement sans mise à feu, mais psychologiquement secoué.

Violences contre violences

Ce sont des actes d’une rare cruauté, presque jamais vu dans l’histoire des mouvements sociaux de ces cinquante dernières années. La violence n’est pas seulement du côté des manifestants : l’attitude de la police interroge aussi. Que ce soit l’usage de grenade de désencerclement, heureusement suspendu, ou de flash-balls, la question de l’armement utilisé contre des civils, et ici des mineurs, se pose avec force. Combien faudra-t-il d’éborgnés pour que l’État arrête le recours aux LBD ? Mais cela ne s’arrête pas là, les images de charges à la matraque contre les lycéens se multiplient et alimentent un fort ressentiment anti-État dans certains milieux.

Tout ceci nous conduit à regarder ce qui se passe sous l’angle d’un grand principe juridique, qui est aussi présent dans la doctrine sociale de l’Église : l’état de droit. Celui-ci est le principe fondamental selon lequel toutes les personnes, aussi bien physiques que morales, sont soumises à la loi. Pour la République, il s’agit de la soumission au droit positif, pour l’Église, s’ajoute en plus le droit naturel qui l’emporte sur le droit positif en cas de conflit entre les deux.

L’état de droit

L’état de droit ne concerne pas seulement les citoyens, mais aussi toutes les personnes morales y compris… l'État lui-même : le gouvernement, le législateur et les juges. Tout le monde, vraiment tout le monde est soumis à la loi. La loi garantit le droit des manifestants à s’exprimer. Faire grève, défiler en manifestant est un droit, à condition que ce soit déclaré en préfecture. Les lycéens ont donc le droit de se mettre en grève.

En revanche casser du mobilier urbain, du mobilier scolaire, brûler des lycées, blesser des personnes, tenter d’immoler par le feu un proviseur, inciter les lycéens à le faire est de droit condamnable. Quand des hommes politiques de La France insoumise tiennent des discours légitimant la violence, voire l’incitant, c’est illégal ; s’ils ont pris mille et une précautions rhétorique, ce sera contraire au droit naturel. Mais réciproquement, quand des policiers chargent des manifestants pacifiques, c’est également illégal, et quand des armes soi-disant non létales peuvent arracher des mains, ou quand on s’arrange pour viser la tête et qu’elles écrasent des yeux, cela est contraire au droit naturel.

La voie de la médiation

Ce constat peut sembler facile. Il faut bien arrêter les casseurs qui ne sont pas des lycéens, mais des black blocs venant parfois de loin afin de semer la terreur lors des manifestations. Dans ce cas, la force s’impose. Mais que cette force ne blesse pas les jeunes des lycées, qui sont des enfants, fils et filles de France qui ne demandent qu’à étudier dans de bonnes conditions. Mais si nous pouvons les trouver trop exigeants, un peu utopistes (qui ne l’est pas à 17 ans ?), nous ne pouvons ni les laisser se faire entraîner par les casseurs et par des hommes politiques sans scrupules, ni les laisser se faire matraquer et éborgner par les CRS.

Partant de là, et s’appuyant sur ce principe fondamental, il ne reste qu’une réponse à la crise : le dialogue social. Frédéric Ozanam et ensuite toute la doctrine sociale de l’Église, ont montré la voie : la médiation. Au XIXe siècle, Ozanam a été témoin des luttes sociales qui ressemblaient davantage à des guerres sociales tant l’époque était violente, comme la révolte des canuts à Lyon, et surtout l’insurrection de juin 1848 à Paris. Ozanam voyait dans ces combats une lutte des classes et appelait à une médiation entre les classes. C’est la seule solution.

Coupables et égarés