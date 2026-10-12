Léon XIV poursuit normalement ses activités au Vatican ce lundi 12 octobre, a indiqué le Bureau de presse du Saint-Siège. Il doit être admis à l'hôpital ce mardi "en fin de matinée". La date exacte de l’intervention chirurgicale qu’il doit subir pour un nodule pulmonaire n’est pas encore précisée.

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Lors de l’Angélus ce 11 octobre, l’annonce de Léon XIV a pris de court les fidèles et la Curie romaine. Le Pape a révélé être atteint d’un nodule pulmonaire, une petite masse ou lésion située dans le tissu pulmonaire, et devoir subir une intervention chirurgicale "dans les prochains jours". Léon XIV poursuit pour le moment ses activités avant d'être admis à l'hôpital ce mardi "en fin de matinée". La date exacte de l’intervention chirurgicale qu’il doit subir pour un nodule pulmonaire n’est pas encore précisée.

Clarifiant certaines informations parues dans les médias, le Bureau de presse du Saint-Siège a aussi précisé que les examens subis par Léon XIV étaient de simples contrôles de routine et n’étaient pas dus à d’éventuels événements de santé qui auraient motivé ces démarches médicales. Le nodule "a été détecté à un stade très précoce et est bien localisé", a confié Léon XIV à la foule hier. Le pontife de 71 ans a indiqué que les médecins estiment "qu’il est préférable d’intervenir".

«Lui-même vit certainement cette situation avec beaucoup de sérénité, de calme et de confiance.»

Interrogé par I.Media, le confrère augustin et ami du Pape Alejandro Mojal Anton, a déclaré qu’il est "évident que le Pape doit subir cette opération". "Lui-même vit certainement cette situation avec beaucoup de sérénité, de calme et de confiance", a ajouté le religieux espagnol qui a été son bras et successeur à la tête de la congrégation. Pour le père Alejandro Moral Anton, Léon XIV "n’a pas peur. C’est quelqu’un qui accepte la vie telle qu’elle vient".