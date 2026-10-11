Sur les pas de Carlo Acutis, les lieux qui racontent sa vie

En ce 12 octobre, jour de sa fête liturgique, partez sur les traces de saint Carlo Acutis, premier saint "millénial" de l’Église. Un parcours en images à travers les lieux de sa vie.

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Quels sont les lieux emblématiques de la vie de Carlo Acutis ? Quels murs, quelles rues, quelles églises ont vu grandir ce garçon canonisé l’an dernier ? On imagine volontiers les saints dans des cadres lointains, un peu flous, comme si leur histoire appartenait à un autre monde et à une autre époque. Avec Carlo Acutis, c’est tout le contraire. Mort en 2006 à 15 ans, il est le saint de la génération des écrans, des baskets, du foot. Les lieux qu’il a habités existent encore, et il est possible de les parcourir.

De Londres à Milan, jusqu’à Assise, Carlo Acutis a mené une vie ordinaire, entre la famille, l’école, les copains. Pourtant, ce quotidien est rythmé par un rendez-vous que rien ne remplace : la messe, à laquelle il assiste chaque jour. Passionné d’informatique, il apprend seul à programmer et consacre son temps libre à recenser les miracles eucharistiques à travers le monde, dans une exposition virtuelle qui a depuis fait le tour des paroisses.