Lycéens : le choix de la confiance

Pour le père Benoist de Sinety, curé-doyen de la ville de Lille, ce n’est pas le désespoir qui jette les lycéens dans la rue mais plutôt la volonté de forcer un destin sans horizon.

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Il serait trop facile de ranger les revendications des lycéens au rayon des exagérations et des excès propres à l’adolescence. Cela fait des années que se construit un avenir au rythme des slogans et des illusions entretenues : "amener une classe d’âge au bac", "permettre par une plateforme dédiée que chacun puisse s’inscrire à égalité dans les études qu’il souhaite"... et combien d’autres promesses impossibles à tenir sans que ne soient envisagés des réformes considérables que nul n’a jamais le courage d’entreprendre. Voici donc cette génération entrée dans l’adolescence dans le confinement du Covid, et qui advient à la conscience politique dans un contexte d’outrances verbales et de violences qui, des bancs du Parlement jusqu’à la rue, imprime la marque du discours politique mondialisé.

Des promesses sans résultats

Ce sont bien nos propres constructions idéologiques qui conduisent les jeunes dans une impasse. Ce n’est pas tant le désespoir qui les jette dans la rue mais plutôt la volonté farouche de forcer un destin trop contraint et sans horizon. La violence a ceci de pratique qu’elle évite de réfléchir aux causes profondes : on se contente de condamner les dérives et l’on s’abstient de chercher à comprendre. Que la violence soit punie, quoi de plus nécessaire ? Mais si l’on s’en tenait là, méprisant ces ados pas toujours très adroits mais pas non plus toujours gauches, on ouvrirait la porte sur pire encore. Il est étonnant que notre époque où les pères veulent tant ressembler à leurs fils et les mères à leurs filles, soit aussi ingrate envers une jeunesse davantage jalousée qu’accueillie.

L’appel des dirigeants des Scouts et Guides de France (premier mouvement de jeunesse de notre pays en nombre d’adhérents) devrait être écouté par beaucoup, notamment par les ricaneurs. Ils appellent à "faire confiance à la jeunesse de notre pays". Faire confiance, quoi de plus naturel en apparence, et quoi de moins réel en pratique. Nous ne cessons de les prier de nous croire, de nous suivre, et pour quel résultat ? Où sont les promesses d’un avenir chantant ? Non que nous échouions sur tout, loin de là. Mais tout de même, les reniements et les lâchetés d’un confort qui se gagne au prix d’une dette faramineuse et d’une incurie certaine dans la gestion du bien commun devraient nous rendre plus modestes.

Tous égaux devant Dieu

Devant les fumées des lacrymos, certains ont même tenté d’opposer deux peuples : celui du stade de France et des Champs Élysées avec celui des barricades de poubelles. Qu’il y ait une partie de la jeunesse qui croit en Jésus Christ, cela est indéniable. Qu’elle soit fervente et désireuse de radicalité dans l’accueil de l’Évangile, sans pour autant être majoritaire, nul ne peut le démentir. Qu’il y ait par ailleurs des lycéens qui soient scolarisés dans des établissements en ruine, que certains responsables politiques se soucient plus d’inaugurer de beaux bâtiments rutilants et hors de prix sans se soucier de leurs budgets d’entretien afin d’obtenir de belles images aux JT du soir, tout cela se constate. En clair, que le monde ne soit pas égalitaire, rien de plus vrai. Mais n’est-ce pas précisément pour cela que Dieu a envoyé son Fils dans le monde ? Non pas pour supprimer les inégalités que nos limites suscitent, mais pour affirmer à tous les hommes qu’ils sont absolument égaux aux yeux du Créateur, afin de tenter d’en tirer les conséquences. Afin que les inégalités du quotidien puissent être dépassées par l’horizon unifiant de son Amour.