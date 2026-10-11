Les trois fils conducteurs du message du pape Léon XIV à la France

La visite de Léon XIV en France portera des fruits si tous les catholiques de France qui l’ont écouté relisent ses paroles. Pour notre chroniqueuse Alexandra Maclennan, trois fils conducteurs apparaissent dans les messages du pape à la France : agir en conformité avec notre longue histoire ; agir en conformité avec les normes morales que nous nous sommes données ; agir ensemble.

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À la fin de ces quatre jours de monumentale et joyeuse "concorde", ces quatre jours en jaune et blanc sous le soleil de France, il faut retourner au charbon et prendre acte des réalités plus sombres autour de nous. Le dessinateur Chaunu a croqué ce moment du retour du pape Léon à Rome où l’on voit la Marianne républicaine sur le tarmac tentant de retenir le pape par le bras, lui disant "Restez un peu", tandis qu’à l’avant-plan des bonshommes sont déjà occupés à s’empoigner.

Une figure de synthèse

Déjà ? Le paradigme révolutionnaire est si prégnant dans notre discours public, avec ses catégories rigides (gauche/progressiste et droite/réactionnaire) et sa propension à porter aux nues ou/puis à l’échafaud, que l’on ne sait quoi dire lorsque se présente devant nous une figure de synthèse comme le pape Léon qui transcende tous les clivages, et le fait avec une calme fermeté et une douce précision qui confondent les commentateurs — la douceur "qui caractérise ceux qui recherchent la paix avec un cœur pur" (Stade de France). À l’inverse de ses deux prédécesseurs immédiats, l’opinion publique peine à le placer dans un camp ou un autre, ou à le figer dans une image réductrice.

Si nous voulons véritablement que cette visite soit transformante, il faut tout lire...

Pour que l’unité de ces derniers jours demeure, pour que des hommes et des femmes de "bonne volonté" (à savoir, pas juste ne traînant pas trop les pieds, mais, au sens plein, "voulant le bien") se lèvent et agissent dans le monde, pour que sa visite ne soit pas vaine, relisons ses paroles, sur le site du Vatican pour commencer, dans ses éditions papier comme dans l’album coédité par Aleteia. On ne peut en effet se contenter de quelques bribes circulant dans l’air, choisies pour justifier une position ou une autre. Si nous voulons véritablement que cette visite soit transformante, il faut tout lire, car se dégage d’une lecture suivie une construction d’ensemble qui fait sens au-delà des formules isolées.

Trois fils conducteurs

Dans les appels qu’il adresse à la France à travers ses discours du palais de l’Élysée jusqu’à Metz, trois fils conducteurs apparaissent : agir en conformité avec notre longue histoire ; agir en conformité avec les normes morales que nous avons choisies pour régir notre vivre-ensemble ; agir ensemble. À l’Élysée, Léon XIV a commencé par rappeler à notre souvenir nos "esprits d’exception français qui étaient en même temps de grands catholiques" et qui ont contribué à façonner une culture où les disciplines et les arts "peuvent concourir au bien de l’humanité dès lors qu’ils sont orientés vers la recherche du beau, du bien et du vrai, afin que le monde ait la vie". Rappelant au président Macron ses propres propos de 2018 selon lesquels un président se désintéressant des catholiques "manquerait à son devoir", il invite, sur un plan anthropologique sur lequel tous les acteurs de la société peuvent se retrouver, à voir la dimension religieuse comme une "ressource éducative" aidant à se connaître, s’aimer soi-même et "savoir aller à la rencontre de l’autre avec respect et ouverture d’esprit" (Stade de France). La défense de la dignité humaine, de la dignité de tous les êtres humains à part égale, a rappelé le pape lors de la veillée au Stade de France, est une norme que nous nous sommes donnée. Elle est inscrite dans notre devise, dans le mot "égalité".

Le pape Léon continue alors de nous mettre devant la responsabilité de notre histoire et de notre devise en réfléchissant à la liberté. Car c’est dans la liberté que l’humanité devient elle-même. Mais quel mot a été plus dévoyé, plus instrumentalisé que ce mot de liberté ? Il nous en redonne une définition créatrice pour notre temps : "La liberté est en effet belle lorsqu’elle est orientée vers le bien et la vérité ; elle est défigurée lorsqu’elle sombre dans l’arbitraire, la violence ou la soif de pouvoir. Être humain implique donc une responsabilité devant l’histoire" (Unesco).

Une histoire sainte qui oblige

Au Stade de France, la population de jeunes adultes qui est en train de radicalement redéfinir l’identité catholique, avait mis en scène pour elle-même et pour le monde la longue histoire sainte française, mettant en lumière la traversée d’épreuves diverses. La fresque d’histoire sainte théâtralisée mettait sous nos yeux l’illustration des paroles du pape ("transformer les peurs en espérance, et les plaintes en engagement responsable"), un appel suivi de conseils spirituels magnifiquement exprimés pour discerner l’usage de la liberté : "Le bien donne la vie, il ne l’enlève jamais. Le bien prend soin, il ne prend pas pour lui-même. Le bien n’est pas un beau concept, mais le visage rayonnant de l’amour."

L’homélie de la messe place de la Concorde a alors appelé, à la suite des saints de France, à aller au secours des découragements et des sècheresses spirituelles.

La longue histoire religieuse, philosophique et culturelle de la France oblige. C’est là où est dépassée la simple patrimonialisation de l’héritage religieux dans la culture. À qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. L’homélie de la messe place de la Concorde a alors appelé, à la suite des saints de France, à aller au secours des découragements et des sècheresses spirituelles. Comment, maintenant, donner suite à ces paroles qui nous ont tant touchés, paroles d’une "beauté si ancienne et si nouvelle" de ce pape augustinien ?

Le choix de la rencontre

Comment, dans notre pays laïc, les catholiques peuvent-ils mettre ces appels en œuvre ? Ayant montré comment l’Église "a contribué à la lente édification de votre nation et fait largement partie aujourd’hui encore de sa culture" (dans l’esprit du dialogue entre le cardinal Joseph Ratzinger et le philosophe Jürgen Habermas en 2004 sur la post-sécularité et les fondements moraux pré-politiques), le pape rappelle dans une formule qui restera que si l’Église n’est pas toujours "entendue", elle est du moins "attendue". Si nous sommes attendus, alors nous devons être prêts à parler de manière juste et à agir avec discernement.

À rebours du paradigme révolutionnaire français de la tabula rasa permanente, impératif qui anime chaque nouvelle majorité politique lorsqu’elle décide à chaque arrivée de changer les noms de toutes les structures, le pape Léon nous a rappelé à Metz qu’une société s’épanouit et progresse lorsqu’elle sait "tirer parti des aspects positifs de son passé, et les reproposer sous des formes nouvelles et créatives grâce à la rencontre avec l’autre". L’autre dont la dignité est égale à la mienne. Prendre soin du monde et de l’autre (qui fait partie de l’écologie intégrale), c’est puiser à une compréhension commune de la dignité humaine et à un attachement commun à la vérité, à savoir au fait, au réel. Or, dans une phrase qui a été remarquée, il observe : "Aujourd’hui, les relations humaines, et entre les États, sont de plus en plus barbares. La valeur de la parole donnée est méprisée ; on se vante plutôt du mensonge et de la tromperie." Peut-être que l’antidote à la négation de la vérité et à la négation de l’humanité toujours digne, libre et créative, c’est l’agir ensemble. Car même dans la "barbarie" ambiante, le pape nous demande d’« aimer la vie à chaque instant et de ne pas avoir peur de l’avenir", à savoir "de travailler sans relâche au service du bien" de nos communautés, "y compris par l’engagement politique".

Le travail ensemble

Alors, que cette jeune génération en quête d’appartenance et de sens ("l’oxygène de la vie", a-t-il dit à l’Unesco) qui vient frapper à la porte de l’Église pour en recevoir les sacrements, que cette foule de jeunes adultes "de bonne volonté" se lève et œuvre physiquement ensemble dans le réel, dans l’attention "écologique" au monde et à l’autre.

Mais par-delà la tranche démographique des jeunes, à toutes les assemblées auxquelles il s’est adressé, le pape Léon a insisté sur l’importance du travail, et du travail réalisé ensemble. Modalité de notre participation à la création, le travail est constitutif de notre humanité : "L’être humain est celui qui grandit, apprend et travaille à la fois de ses mains et de son esprit. Par ce travail, nous pouvons cultiver la terre ou la défigurer, créer des œuvres d’art ou les détruire" (Unesco). Le pape Léon, à qui son ministère a donné une grande expérience de collaborations de toutes sortes sur plusieurs continents, a déjà observé les limites d’un "optimisme naïf", ou d’une passivité attentiste. Il sait que ce qui demeure, c’est l’importance du travail dans la confiance que si, comme il l’a dit dans son vol de retour, suffisamment de personnes sont motivées pour travailler à ce qui est life-giving, ce qui est "vivifiant", alors les choses changeront.

L’unité dans l’effort commun