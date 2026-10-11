Les évêques du Nicaragua, pays où les catholiques sont durement éprouvés, en visite à Rome

La visite ad limina des évêques nicaraguayens à Rome, dans la semaine du 12 octobre, intervient dans un contexte de persécution croissante de l’Église catholique par le régime de Daniel Ortega. Dix évêques de ce pays d’Amérique centrale vont rendre compte de la situation tourmentée de leur Église.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Après les évêques du Honduras durant la semaine écoulée et avant ceux du Panama la semaine suivante, les évêques du Nicaragua effectueront une visite ad limina à partir du 12 octobre, avec une probable audience avec le pape Léon XIV le vendredi matin. Derrière ce rendez-vous institutionnel se dessine une question centrale : comment maintenir une Église vivante lorsque le pouvoir politique cherche à contrôler son expression publique ?

Pour comprendre cette crise, il faut remonter à la révolution sandiniste de 1979. Après avoir renversé la dictature de Somoza, le gouvernement de Daniel Ortega entretient des relations conflictuelles avec une partie de la hiérarchie catholique. Dans le contexte de la guerre froide, le gouvernement se situe du côté du Bloc de l’Est, à l’image du régime de Fidel Castro à Cuba. L’Église locale se divise alors entre défenseurs de son autonomie institutionnelle et chrétiens engagés dans le projet révolutionnaire.

En 1983, l’étrange visite de Jean Paul II

La visite de Jean-Paul II sur place, le 4 mars 1983, constitue l’étape la plus étrange et la plus difficile de son pontificat. Durant la messe célébrée à Managua devant des centaines de milliers de fidèles, le pontife polonais fait face à des manifestations de partisans du régime, devant lesquels il tente difficilement de poursuivre son homélie en exigeant le “Silencio!”. Cette messe se déroule dans un climat d’immense tension, et un technicien de Radio Vatican qui tentait de rehausser le niveau du micro du pape se trouve menacé par un milicien du régime, se souviennent les témoins de l’époque.

Une autre scène survenue quelques heures plus tôt est restée dans les mémoires. Accueilli à sa descente d’avion par Daniel Ortega, le pape se fait présenter les membres de son gouvernement parmi lesquels le père Ernesto Cardenal (1925-2020), prêtre et ancien moine trappiste devenu ministre de la Culture et fervent défenseur de la théologie de la libération. Publiquement tancé par Jean Paul II en raison de son engagement politique, Ernesto Cardenal sera suspendu du sacerdoce un an plus tard et ne verra ses sanctions levées qu’en 2019.

Son propre frère Fernando Cardenal (1934-2016), prêtre et ministre de l’Instruction publique du gouvernement sandiniste, sera lui aussi suspendu en 1984 et devra quitter l’ordre des jésuites. Cependant, resté en bons termes avec son ancienne congrégation, il a pu la réintégrer en 1996 après avoir refait son noviciat, ce qui constitue un cas assez exceptionnel dans l’histoire de la Compagnie de Jésus.

Ortega, du retour en grâce à la dérive autoritaire

Entretemps, la situation semble s’apaiser. Battu aux élections de 1990, Daniel Ortega est passé dans l’opposition, acceptant le jeu de la transition démocratique. Lors de la campagne présidentielle de 2006, l'ancien leader révolutionnaire se rapproche d’une partie du catholicisme conservateur, notamment grâce au cardinal Miguel Obando y Bravo, archevêque émérite de Managua, dont l’appui sera décisif pour sa victoire électorale. Le soutien à l’interdiction totale de l’avortement illustre cette convergence paradoxale sur les questions morales. Mais cette entente ne résiste pas à la transformation autoritaire du régime.

Le véritable tournant survient en avril 2018. Des manifestations contre une réforme de la sécurité sociale dégénèrent en une crise nationale qui fera de nombreuses victimes. Des prêtres et des institutions ecclésiastiques accueillent des blessés, offrent des espaces de refuge et dénoncent la répression. Le gouvernement accuse alors l’Église de soutenir ses adversaires politiques. Les évêques qui tentent de faciliter le dialogue national deviennent progressivement des cibles du pouvoir.

Une répression qui s'intensifie

La visite ad limina de la semaine du 12 octobre prend ainsi une portée particulière. Au-delà de son caractère canonique, elle doit permettre aux évêques de présenter à Rome une Église fragilisée par les départs forcés et la surveillance dont elle fait l’objet. Elle constitue aussi un moment de communion avec le pape Léon XIV, alors que les possibilités de dialogue avec Managua demeurent extrêmement limitées et que les relations diplomatiques sont suspendues. En 2023, l’idée d’une médiation du président brésilien Lula entre le Vatican et le régime nicaraguayen n’avait pas abouti.