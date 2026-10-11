À l’angélus, Léon XIV annonce une opération au poumon

Le pape Léon XIV a annoncé, lors de l’angélus de ce dimanche 11 octobre, qu’il allait subir une opération dans les prochains jours. Âgé de 71 ans, le pontife a révélé qu’un nodule pulmonaire avait été détecté à un stade très précoce lors d’examens de contrôle.

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À la toute fin de l’angélus de ce dimanche 11 octobre 2026, après avoir prié avec les fidèles rassemblés place Saint-Pierre, Léon XIV a annoncé qu’il allait subir une opération dans les prochains jours. Le pontife de 71 ans a révélé qu’un nodule pulmonaire avait été découvert lors de récents examens de contrôle.

"Il a été détecté à un stade très précoce et est bien localisé", a précisé le pape, ajoutant que les médecins estimaient "qu’il est préférable d’intervenir". Léon XIV a ainsi indiqué avoir décidé de se faire opérer, sans préciser la date exacte de l’intervention.