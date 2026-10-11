La colère lycéenne, effet d’une crise de la transmission

La France est une société vieillissante dont la politique ne transmet rien, analyse la philosophe Marianne Durano. Si la classe politique pensait plus à la natalité qu’à la gestion, les jeunes ne seraient peut-être pas en colère.

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Difficile de parler d’autre chose, ces derniers jours, que de la mobilisation lycéenne. Enfants gâtés brûleurs de poubelles pour les uns, renouveau inespéré pour les autres : personne ne peut rester indifférent devant des images qui évoquent irrésistiblement mai 68. Rappelons en passant que les événements de mai, quoique plus violents et massifs, ont entraîné moins d’interpellations que le mouvement lycéen, qui n’a pourtant pas encore construit la moindre barricade : 1954 personnes interpellées le 1er octobre dernier, contre seulement 600 lors de l’évacuation de la Sorbonne le 3 mai 68.

Une crise des priorités

Bien des points opposent encore la GenZ aux boomers de 68 : ces derniers luttaient contre le conservatisme et l’autoritarisme des institutions, nos lycéens réclament davantage de professeurs et de professionnels de l’éducation ; les manifestants de 68 rejetaient la société de consommation, les lycéens se mobilisent sur fond de crise du pouvoir d’achat ; les étudiants de mai témoignaient d’un rajeunissement majeur de la société française post-baby boom, nos jeunes de 2026 se heurtent à une société vieillissante, où les mêmes boomers, désormais octogénaires, s’approprient pouvoir et ressources. Si l’Éducation nationale est, en théorie, le premier budget de l’État, il faut savoir que près d’un quart de ses finances sert à payer la retraite des anciens professeurs. Pour chaque professeur encore en activité, l’État verse plus de 80% de son salaire brut en cotisations retraite. Tout cet argent, pourtant comptabilisé par l’État dans le budget de l’Éducation nationale, n’est pas un investissement pour la jeunesse, mais une dépense pour la vieillesse.

Il est certes désagréable d’opposer ainsi les générations, mais les soixante-huitards d’hier feraient bien de se souvenir qu’eux aussi militaient pour que les vieux laissent un peu d’espace aux jeunes.

En réalité, le premier budget de l’État n’est pas l’Éducation nationale, mais le financement des retraites — 24,6 % des dépenses publiques totales en France, 41,6 % de l’ensemble des prestations sociales. Tandis que l’État annonce 1588 suppressions de postes de professeurs en 2027, le PLFSS prévoit la création de 3700 postes supplémentaires en Ehpad. Pourtant, on nous répète à longueur de médias que le gouvernement n’a pas les moyens d’investir davantage dans sa jeunesse. Or, il ne s’agit pas d’une crise des moyens, mais bien d’une crise des priorités. Doit-on colmater les brèches du présent — à coût de chèques énergie, de revalorisation des retraites, et autres "consultations citoyennes" — ou investir volontairement dans l’avenir — en finançant une réelle transition énergétique et écologique, en sanctuarisant l’école et en accordant une priorité absolue à la protection de l’enfance ? Il est certes désagréable d’opposer ainsi les générations, mais les soixante-huitards d’hier feraient bien de se souvenir qu’eux aussi militaient pour que les vieux laissent un peu d’espace aux jeunes.

L’œuvre de la transmission

Hannah Arendt écrivait ainsi dans La Condition de l’homme moderne que la naissance de nouveaux individus était la condition pour qu’une action politique soit possible : d’une part, parce que toute action est un commencement, une innovation, d’autre part parce que la plus belle œuvre, l’entreprise la plus éclatante, perd tout son sens si elle ne fait pas l’objet d’une transmission. Une leçon qui mérite d’être méditée, quand on sait que la moyenne d’âge à laquelle on hérite en France est actuellement de 60 ans… D’ici quinze ans, on estime à 9.000 milliards d’euros (!) le montant des patrimoines qui vont changer de main après le décès de la génération du baby-boom, soit largement de quoi éponger le montant de la dette, qui se chiffre actuellement à 3.640 milliards d’euros. De quoi tourner enfin la page d’une série de mauvais choix politiques, en finançant un nouvel avenir pour notre pays et notre jeunesse.

Les femmes et les enfants d’abord

Relisons Arendt : "En ce sens d’initiative, un élément d’action, et donc de natalité, est inhérent à toutes les activités humaines. De plus, l’action étant l’activité politique par excellence, la natalité, par opposition à la mortalité, est sans doute la catégorie centrale de la pensée politique, par opposition à la pensée métaphysique" (La Condition de l’homme moderne, Agora/Pocket, 2002, p. 43). Méditer sur la mort et la finitude est le propre de la métaphysique, rendre possible l’action et l’innovation est l’apanage de la politique. Mieux, toutes les activités humaines "ont pour tâche de procurer et sauvegarder le monde à l’intention de ceux qu’ils doivent prévoir, avec qui ils doivent compter : le flot constant des nouveaux venus qui naissent au monde étrangers" (Ibid.).

À 12 ans, [Jésus] fuguait pour faire la leçon aux anciens du Temple.

Voilà, sans doute, ce que sont venus nous crier à la figure tous ces jeunes surgis de nulle part : vous devez compter avec nous, nous transmettre un monde qui ne soit pas qu’une succession de crises, un monde dans lequel nous avons les moyens et l’espace d’agir. Or, notre France ressemble davantage au paquebot du même nom, en pleine dérive voire en plein naufrage. Et encore, même dans le Titanic, on laissait la place aux femmes et aux enfants d’abord ! Nous sommes un navire qui prend l’eau, et dans lequel les canots de sauvetage sont préemptés par les seniors, qui ont choisi de foncer droit dans l’iceberg sans écouter les avertissements des vigies. Alors oui, il se peut qu’en fond de cale, on commence un peu à s’agiter.

Choisir la vie