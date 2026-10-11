Heitor Levy, l’ingénieur qui s’est converti sur le chantier du Christ Rédempteur à Rio

Le 12 octobre 1931, le Christ Rédempteur est inauguré au sommet du Corcovado, à Rio de Janeiro, au Brésil. Près d’un siècle plus tard, cette date donne l’occasion de se rappeler de l’histoire de Heitor Levy, l’ingénieur en chef de ce monument, dont la vie fut bouleversée par une chute qui aurait pu lui être fatale.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

L’inauguration de la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, au Brésil, a eu lieu le 12 octobre 1931. Érigée au sommet du Corcovado, la statue domine la ville les bras ouverts. Elle est devenue l’un des monuments les plus emblématiques du Brésil et figure parmi les "sept merveilles du monde". Le monument mesure 38 mètres de hauteur, et elle est la troisième plus grande statue du Christ au monde.

Le projet du Christ Rédempteur a été conçu par l’ingénieur brésilien Heitor da Silva Costa, avec la collaboration du sculpteur franco-polonais Paul Landowski, et de l’ingénieur français Albert Caquot, chargé notamment des calculs de la structure. Heitor Levy, quant à lui, était l’ingénieur et maître de chantier chargé de la conduite générale des travaux sur le Corcovado.

Ce dernier a vécu au sommet de la montagne brésilienne pendant les cinq années de construction, de 1926 à 1931, afin de suivre au plus près l’avancement des travaux du monument. Les conditions de travail étaient particulièrement périlleuses. La statue était édifiée à plus de 700 mètres d’altitude, sur un sommet entouré de falaises. Les ouvriers et les ingénieurs travaillaient sur des échafaudages au-dessus du vide.

Un accident presque mortel et une conversion

Un jour, Heitor Levy est victime d’un accident sur le chantier. Il fait une chute vertigineuse depuis un échafaudage et manque de tomber dans un précipice. Cet accident aurait pu lui coûter la vie, mais il sort indemne. Dans une lettre écrite en 1931, il raconte ce qui s’est passé : "Partout, tout autour de nous, à nos pieds, le précipice. Au moindre relâchement, à la moindre défaillance du matériel, un faux pas, et c’était la mort certaine, la chute dans le vide. J’aurais pu faire une chute désastreuse, mais elle n’a pas eu lieu, par la volonté du Très-Haut. Mais tout cela appartient au passé : ce ne sont plus que des souvenirs du chantier. Nous avons devant nous l’image du Christ, les bras ouverts pour accueillir nos souffrances et nos prières."

Tous s'accordaient à dire que les travaux sur le Christ Rédempteur avaient reçu de nombreuses bénédictions, car aucun accident grave n'a été recensé sur le chantier.