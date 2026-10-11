Quatre questions pour retrouver son « moi authentique »

Lorsque le quotidien ne semble plus correspondre à ce qui anime intérieurement, un sentiment de perte de repères peut s’installer. La psychologue Maud Simon dévoile pour Aleteia des clés pour retrouver son "moi authentique".

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Il arrive de ne plus se sentir pleinement en accord avec sa vie, sans parvenir à en comprendre la raison. Derrière une situation stable, un travail satisfaisant en apparence ou un quotidien bien rempli peut se cacher un sentiment de décalage, comme si une part de soi cherchait encore sa place. C’est cette "dissonance existentielle" que la psychologue et coach Maud Simon explore dans son nouveau livre Rallumer la lumière, paru le 8 octobre.

Depuis une vingtaine d’années, Maud Simon accompagne des personnes qui se sentent perdues et cherchent à construire une vie qui ait davantage de sens. Elle travaille aujourd’hui principalement auprès de femmes confrontées à des questionnements professionnels, personnels ou existentiels. Au cœur de son approche se trouve un décalage entre qui la personne est vraiment et la vie que cette dernière mène, que la psychologue appelle la "dissonance existentielle". Maud Simon distingue ainsi le "moi social", façonné au fil des années par les normes, les règles et les attentes de l’entourage, du "moi authentique", qui rassemble les aspirations, les talents, ce qui fait vibrer et ce qui donne du sens à l’existence.

Maud Simon. Maud Simon

Cette distance entre ce que chacun est profondément et la vie qu’il mène, peut se manifester de différentes manières. Impression d’être perdu, manque de clarté, sentiment d’être bloqué ou à l’étroit dans sa vie, difficulté à prendre des décisions, anxiété, irritabilité, impression de ne pas pouvoir être pleinement soi-même, etc. À ces signes s’ajoute parfois le sentiment qu’une part de soi reste inexprimée, comme si un potentiel encore inexploité cherchait à trouver sa place et à se déployer explique la psychologue. Pour aider à identifier cette dissonance existentielle, Maud Simon propose dans son livre un test permettant de déterminer si un tel décalage est à l’œuvre.

Cette attention passe aussi par le corps, que Maud Simon décrit comme une véritable boussole, qu’il faut parfois réapprendre à écouter. Les signaux diffèrent d’une personne à l’autre et peuvent par exemple prendre la forme d’une gorge qui se serre, d’un ventre qui se crispe ou encore d’un poids sur les épaules. L’enjeu consiste alors à apprendre peu à peu à reconnaître ses propres indices, en ralentissant "pour observer ce qui se passe en soi quand on fait telle ou telle chose, et discerner si ces sensations nous indiquent si l'on se rapproche de soi ou si l'on s'éloigne" précise Maud Simon. "Plus on ajuste ses actions sur ce qui est juste et vrai pour nous, plus on revient en consonance existentielle, et mieux l'on se sent. Le chemin se recalcule en continu, comme un GPS", résume-t-elle.

Pour autant, Maud Simon insiste sur un point essentiel : la dissonance existentielle n’est pas une fatalité. "On peut être en très grande dissonance existentielle et pour autant réussir étape par étape et pas à pas à se rapprocher de soi", affirme-t-elle à Aleteia. Alors, comment commencer à retrouver ce qui anime vraiment ? Dans Rallumer la lumière, Maud Simon propose différentes pistes et exercices pour apprendre à mieux écouter son "moi authentique", notamment en prêtant attention à ses ressentis, à son corps et à ses aspirations profondes. Parmi eux, les "Si magiques" offrent une première manière d’explorer ce qui se joue intérieurement. Ils permettent de contourner le "moi social" pour accéder à la vérité du "moi authentique". Dans cette démarche, voici quatre questions proposées par la psychologue pour amorcer cette réflexion.

1 "Si j’étais sûre de ne décevoir personne, je…"

La peur de décevoir peut peser lourd dans les choix de vie. Elle conduit parfois à privilégier ce qui est attendu plutôt que ce qui correspond réellement à ses aspirations. Pour mettre ces réflexes à distance, Maud Simon propose de prendre une feuille, un crayon et de compléter spontanément la phrase "Si j’étais sûre de ne décevoir personne, je…". L’objectif n’est pas d’en tirer immédiatement une décision, mais de laisser émerger ce qui vient naturellement.

L’écriture occupe une place importante dans cette démarche de "retrouver son moi authentique". "Écrire permet de prendre du recul et de ne pas avoir tout de suite la réponse toute faite", explique la psychologue. Pour chacune des questions qui suivent, Maud Simon invite ainsi à laisser de côté, le temps de l’exercice, les attentes extérieures pour prêter davantage attention à ce qui se dessine intérieurement.

2 "Si j’étais certaine que ce soit le bon choix, je…"

Le doute peut parfois empêcher une envie de prendre forme. À force de peser les conséquences d’un choix, de chercher la certitude ou de craindre de se tromper, une aspiration peut finir par rester à l’état d’idée. Pour prendre un peu de distance avec ces hésitations, l’exercice invite à imaginer ce qui serait choisi si la peur de faire fausse route ne constituait plus un obstacle.

Prendre de la distance avec le doute permet de laisser émerger plus librement les envies qui cherchent encore à se préciser. Shutterstock

Cette façon de se projeter permet de faire apparaître des envies qui n’avaient peut-être jamais été formulées clairement. "Le but, c’est de retrouver sa vraie vérité et moi je suis une grande détective à la recherche de cette vérité !", indique la coach. La réponse constitue alors une piste à laisser mûrir pour mieux discerner ce qui compte réellement.

3 "Si j’étais libre, je…"

Et si, le temps de quelques minutes, aucune contrainte ne devait entrer en ligne de compte ? Ni les attentes des autres, ni les considérations matérielles, ni ce que l’on pense possible ou raisonnable. "Si j’étais libre, je…" invite à observer ce qui apparaît lorsque ces limites sont momentanément mises de côté. "Cela permet, pendant un temps, de s’abstraire de ce qui est possible ou non, des contraintes logistiques, financières, et de pouvoir se dire, en gros, si tout était possible, voilà ce que j’aimerais vraiment", explique Maud Simon.

L’exercice ne consiste toutefois pas à rester dans une idée vague. La psychologue invite au contraire à développer réellement la réponse, en imaginant concrètement ce que cette vie pourrait être et, par exemple, ce que seraient les journées si toutes les possibilités étaient ouvertes.

4 "Une vérité de mon Moi authentique, aujourd'hui, c'est que..."

Après avoir laissé émerger ces envies, directions et aspirations, reste à les relire précise l'auteure. Quels mots reviennent ? Quelles idées apparaissent plusieurs fois ? Qu’est-ce qui semble particulièrement important ? Autant de questions qui permettent de faire ressortir, derrière les réponses spontanées, quelques-unes des aspirations profondes du "moi authentique".