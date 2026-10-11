Ce jardin secret où poussent les légumes ‘bios’ du Vatican

A l’ombre du monastère du Vatican, dans l’enceinte du plus petit État du monde, les jardiniers du Pape cultivent jalousement un unique potager qui produit des fruits et des légumes garantis 100% biologiques. Aleteia est allé découvrir les abords de cette parcelle protégée, à laquelle personne n’a accès.

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"Le secret d’un jardin biologique, c’est le jardinier". Stefano Giampaolo, le responsable en chef des services jardinages du Vatican, ne tarit pas sur ce projet. La superficie du potager est modeste – 400 m2 – mais l’ambition et la passion sont grandes. Et ses frontières sont bien gardées : impossible au visiteur d’entrapercevoir ce qu’on y cultive, derrière un haut mur végétal de haie touffue. Le portail d’accès reste résolument fermé.

Pour se rapprocher du terrain, il faut gravir la petite colline, suivre la paroi minérale piquée de cactus et plantes tropicales, et se diriger vers le monastère de briques rouges, adjacent à l’ancienne antenne de Radio Vatican. Au seuil du potager infranchissable, ses gardiens expliquent avec fierté qu’il abrite notamment quelque 25 arbres séculaires produisant des variétés antiques d’agrumes, citrons et oranges, introuvables à la vente. Datés d’au moins 80 ans, ces arbres dont on ne voit que la cime, ont donc connu huit papes.

"Les sœurs en font aussi des confitures vendues aux œuvres de charité", glisse Stefano Giampaolo. Les sœurs, ce sont les huit religieuses argentines de la communauté installée ici par le pape François après la mort de Benoît XIV. Le pape allemand occupa en effet ce monastère après sa renonciation au trône de Pierre, de 2013 à 2022. A la suite de son décès, son successeur a redonné à ce lieu sa mission première, voulue par Jean-Paul II : abriter une communauté de contemplatives vouées à prier pour le pape régnant.

Ce sont donc ces religieuses cloîtrées, dont les fenêtres et leurs volets verts s’ouvrent sur ce havre de paix où pépient les oiseaux, qui veillent en partie sur le potager. En accord avec le jardinier préposé, Gilberto Bianchi, employé depuis 35 ans au service du Pape, elles décident aussi des grandes lignes de ses récoltes – Kiwi, aubergines, basilic, tomates cerises… –, dont il est difficile d’obtenir une liste détaillée.

Pourquoi tant de discrétion ? "La naissance du Vatican est celle d’un jardin secret", s’amuse Stefano Giampaolo. « Après les Pactes du Latran, les murs léonins ont justement été pensés pour préserver cet univers à part qu’est la papauté", fait-il observer. Quoiqu’il en soit, les jardins du Vatican ont toujours eu aussi bien une fonction ornementale, que productive, assure-t-il.

Du 100% bio sur les terres vaticanes

Si certaines périodes ont pu voir l’existence de deux potagers, un seul subsiste aujourd’hui. Au fil des ans, celui-ci a été converti à la culture biologique selon les normes écologiques les plus exigeantes, sous l’impulsion notamment de l’encyclique Laudato si’ du pape François. Le document a marqué un tournant résolument vert dans le petit État : flotte automobile électrique, gestion écologique des déchets, énergie durable… les investissements ont été nombreux ces dernières années pour devenir un État au bilan carbone modèle.

Concernant le potager, il s’est agi de "maximiser les efforts", explique Stefano Giampaolo. Outre l’abandon des produits de synthèse, le projet tend à renforcer l’écosystème et la biodiversité du lieu. Et d’affirmer : "On peut dire à présent qu’il est entièrement biologique". Pour cet expert, le succès réside principalement dans la présence constante des jardiniers, qui travaillent avec "précision et ponctualité" pour soigner et prévenir les maladies des plantes (phytopathies). En l’occurrence, deux jardiniers – sur 35 personnes travaillant dans le service des espaces verts – sont attitrés à ce potager.

Des variétés de fruits oubliés

"Retourner à la nature"… C’est le leitmotiv de la production biologique. Afin de garantir une production la plus naturelle possible, les jardiniers du Vatican s’appliquent à laisser respirer la terre, utilisent des procédés non chimiques – comme le traitement des tomates avec des algues de mer – et s’interdisent de forcer la production. "Nous nous adaptons au climat, aux aléas des années", confie Gilberto Bianchi. Quant à l’arrosage, il n’est pas automatique : c’est lui qui évalue les besoins, préservant aussi au passage les ressources en eau.