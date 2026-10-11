Carlo Acutis comptait déjà deux saintes dans sa famille !

Découvrez ces deux saintes italiennes apparentées à saint Carlo Acutis, fêté le 12 octobre.

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S'il est vrai qu'à ses débuts, saint Carlo Acutis a été élevé par des parents catholiques mais peu fervents, la sainteté est profondément ancrée dans l'histoire de sa famille. Sa mère, Antonia Salzano Acutis, a confié lors d'une interview qu’il y a un célèbre mathématicien dans l’ascendance de son mari et deux religieuses canonisées de son côté de la famille. "Nous avons des racines saintes et des racines mathématiques… et le résultat fut Carlo !", s’est-elle exclamé.

Sainte Giulia Salzano

L’une des deux saintes est Giulia Sanzano, née en 1846 à Santa Maria Capua Vetere, près de Naples. À la mort de son père, alors qu’elle n’était qu’une enfant, elle fut confiée aux Soeurs de la Charité à l’Orphelinat Royal de Saint Nicola La Strada, où elle vécut jusqu’à l’âge de quinze ans. Cette expérience fit naître en elle la vocation religieuse et un profond désir d'enseigner aux enfants, notamment le catéchisme. Elle dira ainsi : "Tant qu’il me restera un peu de vie, je continuerai à enseigner le catéchisme." Désireuse de faire connaître la vie de Jésus, elle fonde la Congrégation des Soeurs Catéchistes du Sacré-Coeur en 1905. sainte Giulia est décédée en 1929 à l'âge de 82 ans et a été canonisée par le pape Benoît XVI en 2010. Sa fête est célébrée le 17 mai. Selon Antonia Salzano, elle est une parente du côté du grand-père maternel de Carlo. Fait intéressant, sainte Giulia était amie avec sainte Catherine Volpicelli, la deuxième sainte apparentée à Carlo Acutis.

Sainte Catherine Volpicelli

Née en 1839, sainte Catherine a été élevée dans une famille de la haute bourgeoisie et a d'abord été attirée par les plaisirs de la vie, comme l'explique sa biographie du Vatican : “Guidée par l'Esprit du Seigneur, qui lui révélait le projet de Dieu moyennant la collaboration des Sages et des Saints directeurs spirituels, Catherine, qui pouvait rivaliser avec sa soeur et chercher à briller dans la société en fréquentant divers théâtres et spectacles de danse, renonça avec promptitude aux éphémères valeurs d'une vie élégante et exubérante, pour adhérer avec une généreuse décision à une vocation de perfection et de Sainteté”.

Elle s'est d'abord investie dans l'Apostolat de la Prière (aujourd'hui connu sous le nom de Réseau Mondial de Prière du Pape), puis a fondé l'Institut des Servantes du Sacré-Cœur. Elle a également fondé des orphelinats et contribué à promouvoir la dévotion à la sainte Eucharistie. Sainte Catherine a participé au premier Congrès eucharistique national célébré à Naples en 1891. Elle est décédée en 1894 et a été canonisée par le pape Benoît XVI en 2009. Sa fête est célébrée le 28 décembre. Antonia Salzano a déclaré que sainte Catherine Volpicelli était une parente du côté de la grand-mère maternelle de saint Carlo.