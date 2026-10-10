Dans l’autobus qui le conduit à Lourdes, le philosophe Robert Redeker se demande pourquoi il se retrouve parmi les fidèles levés à point d’heure pour rencontrer le Pape. Sa réponse fuse comme une évidence : il s’est senti aspiré par une attirance irrésistible. Et devant la grotte de Massabielle, en écoutant Léon XIV, il a respiré la lumière.

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Il fallait entrer dans la lumière émanant de la parole de ce pape, Léon XIV — le Logos. Je ne connaissais cette lumière que de l’extérieur, comme de loin, je désirais l’habiter, me laisser envelopper par elle. Parce qu’il le fallait, je ne l’ai pas choisi : je me suis laisser enlever. J’ai accompli le voyage vers Lourdes, le pèlerinage d’un jour, qui vaut éternité, ce jour-là qui est une parcelle de l’éternité, ce jour-là jour de mon excursion dans mon éternité, avant le retour le soir après la messe vers les jours ordinaires, les jours hors-éternité, les jours de tous les jours, dans l’un des autocars conduisant les paroissiens de Notre-Dame d’Autan, mes co-paroissiens, vers la cité mariale. Comment dire la beauté de ce nom, Notre-Dame d’Autan, qui allie la Vierge et le vent, qui les unit dans le souffle, l’Esprit ?

Écouter la Parole

Ce matin-là, dès cinq heures moins le quart, ce fameux vent d’autan avait réglé son réveil, s’était levé, dérangeait nos cheveux et nos chapeaux, les documents des chauffeurs de bus et les listings des encadrants bénévoles, comme pour nous pousser vers Bernardette, qui nous attendait par dizaines de milliers pour fêter son invité, Léon. Léon XIV. Fêter ? Certes. Écouter ? Oh oui… Écouter qui ? Moins l’homme Léon que ceux qui le ventriloquent, qui usent de sa voix et de son intelligence, qui nous parlent à travers lui, Marie, Jésus, Dieu. Soit : le Logos ; soit : la Parole. À Lourdes nous allâmes pour écouter la Parole.

Il fallait y aller, il fallait se laisser pousser par le vent pour s’approcher du Logos, pour ouvrir ses oreilles et son cœur, son intelligence et son âme, à la Parole. N’était-il pas, ce vent, qui mettait de l’ardeur à balayer notre aire de départ, un messager, apportant non une impérative convocation mais une affectueuse invitation ? Le moyen de dire non à une invitation pareille ? À une aspiration aussi incoercible ? C’eût été trahir son âme que de s’y dérober ! Je suis dans l’autobus, qui avance dans le cocon de la nuit, je me pose la question que peut-être se posent itou les autres passagers : qu’est-ce qui m’a incité à m’inscrire à ce pèlerinage ? Aucunement une volonté subjective — au sens philosophique, non péjoratif, de ce mot ! Nullement la curiosité ! Plutôt : l’attirance ; plutôt : avoir été irrésistiblement attiré, comme par un aimant, ou par l’action irrépressible d’un philtre. Cette évidence s’imposait à moi du dedans : un philtre. Cette évidence s’imposait à moi du dehors : un aimant.

Une décision de l’âme

Se laisser porter par le vent pour participer à la messe célébrée par notre pape, Léon XIV, dans le plus particulier d’entre tous les lieux de la terre, Lourdes, n’est pas une décision comme une autre, qu’un tableau Excel pourrait décréter, qu’une Intelligence Artificielle pourrait me dicter ? Ce n’est pas une décision de la volonté, ce n’est pas une décision de l’intelligence, ce n’est pas une décision du conformisme, ce n’est même pas une décision de la liberté, c’est une décision de l’âme. Comme l’œuvre d’un artiste-peintre, sculpteur, poète, musicien. L’artiste est celui qui ne peut faire autrement que créer : il n’a pas le choix. De facto, personne ne se rend à Lourdes pour une messe papale mû par la curiosité ou l’envie de se divertir, comme nous avons coutume d’aller voir jouer le Stade toulousain à Ernest Wallon. Je n’avais pas le choix ! Et sans doute la plupart des autres passagers de cet autocar ne l’avaient-ils pas non plus ! Effet de philtre, effet d’aimant : on y va aspiré. Tiens, encore un mot jouxtant la respiration, l’inspiration, et l’Esprit, autrement dit le vent. Non — plus, mieux : on y va enlevé ! Enlevé à notre vie quotidienne, à la médiocrité de nos intérêts, enlevé à notre prison : le moi.

Être enlevé par le Logos à distance, action que décrit le mot d’aspiration, être enlevé par la Parole, par l’Esprit de Dieu, ce vent inspirant Léon jusque dans sa respiration, c’est être libéré. La ponctualité de l’autan n’était pas un hasard : rabatteur du Logos, ce vent tumultueux venait me chercher, il venait nous chercher. Il venait nous libérer.

Respirer la lumière

Écouter le pape… Le syntagme "une parole éclairante" forme en général un cliché, une métaphore fanée que l’automatisme du psittacisme social fait circuler sans y réfléchir. À force de banalité, sa vérité s’est perdue. Mais quand Léon XIV, comme avant lui le pape François et Benoît XVI, s’exprime, exprime sa pensée, son cœur, son âme, exprimant ainsi le Christ, inspirant par Lui, la lumière nous saisit. J’insiste sur ce verbe : exprimer : extérioriser ce qui était replié, peut-être même imprimé, au-dedans. Je suis à Lourdes, au pied d’un écran géant — nous autres, appartenant à une paroisse de la périphérie toulousaine, aux portes du Lauragais, n’avons pu nous approcher, tant la foule était innombrable, océan compact quasi immobile, de l’autel. Pas plus que nous n’avons eu l’heur de de le voir, Léon. Qu’importe ! De cette invisibilité je ne me sentis pas orphelin, ni abandonné ; à mille lieux de cette déréliction, que pour s’autoriser un trait de sarcasme quelques voltairiens eussent aimé me diagnostiquer, mon âme se vivait unie à tout ce monde, à ce pape, à l’univers, à la Vierge et au Christ.

Que m’a-t-il donné ce pape que je n’ai pas vu, que nous a-t-il offerts ? Ceci, ô cadeau : de la nourriture pour l’intelligence autant que pour l’âme. Comprenons : de la respiration, qui est la manne de l’esprit, qui anime l’âme — notre âme, l’espace de quelques heures au moins, respirant plus amplement. Voici le but du voyage atteint, voici la réponse à ma question du pourquoi de ce pèlerinage obtenue : l’accueil de ce cadeau, grâce parmi les grâces, respirer dans la lumière apportée par la Parole, le Logos, autant que respirer la lumière elle-même, la Parole, le Logos.

Sous le regard de Bernadette