Mieux que les Pokémon, quand les saints s’affrontent en cartes

C’est au Mexique que cela se passe, mais on espère bientôt voir la même chose en France. Sur le même principe que les cartes Pokémon, le jeu "Appelés au Royaume" (en espagnol "Llamados al Reino") fait s’affronter les saints dans un esprit ludique et bienveillant, tout en invitant les joueurs à découvrir leur vie, leurs vertus et leur histoire.

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C’est en s’inspirant des cartes de jeux à collectionner, très populaires chez les enfants, que l’idée est née chez Erick Trejo, un illustrateur mexicain : et si l’on faisait la même chose, mais avec les saints ? Lancé en septembre 2026, le jeu, baptisé Appelés au Royaume (en espagnol Llamados al Reino), rappelle celui des Pokémon, à une chose près : les héros sont les saints ! Chacun possède six caractéristiques (la fidélité, le service, l’amour, la mission, la prière et la spiritualité) qui représentent une manière particulière de vivre et de répondre à l’appel de Dieu. Saint Jean-Baptiste, par exemple, se distingue notamment par sa mission (98 points sur la carte), tandis que saint André Kim Taegon s’illustre par sa fidélité à Dieu (99 points sur la carte). Une vertu est également associée à chaque saint, ainsi qu’une citation qui lui est attribuée. Pour sainte Jeanne d’Arc, on retrouve ainsi la vertu d’avoir répondu à l’appel de Dieu et d’être restée fidèle à Lui jusqu’à la mort. La carte reprend également l’une de ses citations les plus célèbres : "Agissez, et Dieu agira." Autant de manières de découvrir, à travers le jeu, les différentes facettes de la vie des saints.

Dans la version la plus simple du jeu, les joueurs peuvent s’appuyer sur un dé pour déterminer la caractéristique qui sera mise à l’épreuve. Mais dans la version complète, le jeu va plus loin : à chaque manche, un "vice" apparaît et impose une caractéristique ainsi qu’une valeur à dépasser. Il faut alors choisir le saint le mieux placé pour relever le défi, avant éventuellement de renforcer sa carte grâce à une "vertu" ou à un "élément". L’objectif n’est donc pas de déterminer quel saint serait "meilleur" qu’un autre, mais de les faire découvrir de manière ludique.