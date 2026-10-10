Ils soutiennent les prêtres et font bouger les paroisses

Et si le renouveau missionnaire de l’Église venait aussi des laïcs ? Alors que des prêtres peinent parfois à faire vivre des paroisses essoufflées, des initiatives audacieuses voient le jour. À la veille de la Semaine missionnaire mondiale, du dimanche 11 octobre au dimanche 18 octobre 2026, voici quelques initiatives qui redonnent du souffle à la mission.

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Le désir d'annoncer l'Évangile se heurte parfois à la réalité concrète de prêtres esseulés et de paroisses essoufflées. Face à la dispersion des fidèles et à la surcharge administrative des prêtres, de belles initiatives sont portées par des laïcs soucieux de saisir le potentiel qu’offrent l’essor du numérique et les nouvelles formes d’organisation. Voici cinq initiatives inspirantes qui contribuent activement au renouveau missionnaire de l'Église.

Soutenir les curés et la gouvernance

Pour que les paroisses soient pleinement missionnaires, leurs curés doivent être libérés des tâches qui les épuisent. C'est l'intuition fondatrice de Dynamissio, une association qui met en relation des auto-entrepreneurs compétents et désireux de donner du sens à leur travail, avec des paroisses, des diocèses ou des associations caritatives pour des missions ponctuelles de communication, de comptabilité ou d'administration. La fondatrice, Marie-Carole, explique que sa plus grande joie est de "poser un geste qui va permettre à un prêtre de garder les yeux tournés vers le ciel pour y mener les brebis sans se perdre dans la gestion technique de la paroisse".

Le Père Thierry de Marsac, qui a confié l'archivage numérique massif de sa paroisse à l'association, témoigne que cette aide lui a redonné une véritable "paix intérieure comme curé" et a libéré un temps précieux pour sa vocation de prêtre. Marie, intervenante dans une paroisse pour Dynamissio, confie aussi : “Travailler avec l’équipe de Dynamissio m’a apporté un véritable soutien dans ma mission en m’aidant à prendre de la hauteur, notamment sur des situations parfois compliquées par l’influence de l’héritage d’histoires personnelles plus ou moins difficiles.”

Dans le domaine de l'accompagnement humain, le réseau Talenthéo rassemble chaque année entre 70 et 80 coachs professionnels chrétiens œuvrant de manière bénévole. Leur mission est d'accompagner les prêtres, les évêques, les religieux et les laïcs en responsabilité sur les enjeux cruciaux de la relation et de la gouvernance. Selon Charles-Henry Rheinart, délégué général de la structure, il est possible de faire face à toute situation dans l'Église, mais "rien n'est possible sans être en relation, sans soigner sa relation aux autres". Qu'il s'agisse de résoudre des tensions interpersonnelles, d'accompagner des transformations de paroisses ou d'apprendre à mieux déléguer, ces professionnels aident les responsables de l'Église et leurs équipes à faire advenir des communautés où il fait bon servir et annoncer l’Évangile.

Bâtir des communautés fraternelles

L'évangélisation passe par un tissu relationnel fort, que des outils actuels cherchent à restaurer à l'échelle locale. Le parcours New Pastoral propose ainsi aux paroisses un projet clé en main pour créer de petites fraternités qui se réunissent directement à domicile. Le principe se veut d'une grande simplicité d'accès pour les fidèles : "Si quelqu'un veut lancer New Pastoral, il lui suffit d’inviter trois voisins, et à quatre, ils font une soirée New Pastoral d'une heure et demie", confie Christian qui a développé le concept sur sa paroisse. Les participants visionnent de courtes vidéos formatrices d'une dizaine de minutes abordant des thèmes variés comme l'Eucharistie, le deuil ou la maladie, favorisant ainsi le partage intime de la foi.

Pour retisser les liens au quotidien, l'application OClocher se présente comme le réseau social paroissial de demain. Née du constat que les paroissiens sont souvent isolés les uns des autres, que ce soit par les kilomètres à la campagne ou par le manque de temps en ville, l'application centralise les informations de la paroisse de manière collaborative. Xavier, cofondateur du projet, souligne la philosophie profonde de la démarche : "L'ambition missionnaire chez nous [...] c'est de dire, d'abord, on va travailler à resserrer les liens entre les chrétiens [...] et si eux, ils rayonnent, ils sont plus soudés, alors ils rayonneront mieux". Côté utilisateur, le père de Nortbécourt témoigne ainsi : "Notre rue numérique est complètement éclatée et ne correspond plus en rien à ce que l’on vit. OClocher, correspond à l’architecture réelle de la paroisse et renforce notre sentiment d’appartenance à une communauté".

Avancer au large