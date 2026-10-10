Curé de la cathédrale Saint-Pierre de Vannes, le père Patrice Marivin commente l’évangile du 28e dimanche du temps ordinaire. Heureux celui qui accepte l’invitation du Seigneur à sa table, et qui s’en rend digne en portant le vêtement de l’amour et du pardon.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

Dans les lectures de ce dimanche, il est question de repas, de festin et d’invités à une noce royale. Jésus raconte une histoire, une parabole. Il ne fait pas une analyse ; Il donne des faits, sans en rajouter. Tentons de comprendre : il y a deux paraboles et deux enseignements possible.

Accepter l’invitation à la Table du Seigneur

La première parabole (Mt 22, 1-7) est celle d’un roi qui invite aux noces de son fils, mais tous les invités ont de bonnes raisons pour ne pas venir. Tout d’abord, qui sont les invités qui ne veulent pas aller à la noce ? Sans le nommer, Jésus pense au peuple d’Israël. Ce Peuple aimé de Dieu, choisi par Lui, mais qui fait la sourde oreille et trouve mille raisons pour ne pas écouter l’enseignement des prophètes et pour ne pas répondre à l’invitation que lui fait Jésus de Le suivre.

Et nous, aujourd’hui… ? Dieu nous invite aussi à son banquet. Son invitation n’est pas une obligation, n’est pas une routine, mais un vrai désir de nous avoir à sa table eucharistique ! Lors du dernier repas qu’Il a pris avec ses disciples, et au cours duquel Il a institué l’Eucharistie, n’a-t-Il pas dit : "J’ai désiré d’un grand désir manger cette pâque avec vous" ? Est-ce que nous avons un grand désir de répondre "OUI" à l’invitation de Jésus et de venir chaque dimanche à la messe pour célébrer Son Amour, Sa Victoire sur la mort, Sa Résurrection et Sa Vie éternelle ? Premier enseignement : Il faut vraiment essayer de ne jamais refuser l’invitation que le Seigneur nous fait chaque dimanche. "Heureux les invités au repas du Seigneur." Car Dieu désire nous avoir à sa table pour nous partager le cadeau de son Amour éternel.

Porter le vêtement de l’amour et du pardon

La deuxième parabole (Mt 22, 8-14) est celle d’un roi qui invite un tas de gens à son banquet, mais l’un d’eux n’a pas revêtu le vêtement des noces et le roi le renvoie sévèrement ! Quel est le vêtement de noces qu’il faut porter pour être digne d’entrer dans la salle du banquet ?

N’ayons pas peur ! Dans le livre de l’Apocalypse, où la métaphore de l’Agneau immolé est souvent présente, il est écrit que ceux qui ont traversé la "grande épreuve", c’est-à-dire la mort, ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau.

Le vêtement de noces, c’est bien sûr celui du baptême, la robe baptismale. Mais l’image du vêtement ne doit pas nous tromper. Il ne s’agit pas des apparences, de quelque chose d’extérieur ou d’accessoire à notre vie. Il s’agit de revêtir le Christ : être en paix avec sa conscience, vivre de la charité, reconnaître humblement que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d’être pardonnés. Le sacrement du pardon est la précaution élémentaire à prendre avant d’entrer dans la salle du banquet, précaution minimale aussi avant de communier à notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième enseignement : Celui qui n’a pas le vêtement de noces est celui qui ne porte pas le vêtement de l’amour et du pardon. Au Royaume de l'Amour, impossible d’y entrer sans amour !

Alors, qui d’entre nous sera jugé digne d’entrer dans la salle des noces, au soir de sa vie ?

Dans le sang de l’agneau

N’ayons pas peur ! Dans le livre de l’Apocalypse, où la métaphore de l’Agneau immolé est souvent présente, il est écrit que ceux qui ont traversé la "grande épreuve", c’est-à-dire la mort, ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est une image pour nous faire comprendre que Jésus est l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Par sa mort sur la croix, Il nous a rétablis dans son amour et par sa résurrection, Il nous a fait renaître à une vie nouvelle. C’est donc par Lui qu’il faut passer pour avoir la vie éternelle.

Heureux les invités du dimanche ! Heureux les invités au banquet des Noces de l’Agneau ! Pas une petite noce, mais une noce royale qui n’aura pas de fin.