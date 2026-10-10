Gaspard Craplet : « L’Eucharistie n’est pas un simple repas commémoratif »

Pour les premiers chrétiens, la messe était vitale. Qu'en est-il aujourd'hui ? Dans son dernier livre, "La messe au cœur de nos vies", le père Gaspard Craplet invite à redécouvrir ce qui se joue à chaque célébration et à s'émerveiller du mystère de l'Eucharistie. Entretien.

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"Sine dominico non possumus." ("Sans la messe du dimanche, nous ne pouvons pas vivre.") Ce sont les paroles des martyrs d’Abitène, exécutés en 304, lancées au proconsul romain venu les arrêter lors d’une messe clandestine. Les premiers chrétiens considéraient la messe comme quelque chose de vital pour l’âme. Le père Gaspard Craplet, prêtre de la société Jean-Marie Vianney, chargé de la pastorale et enseignant au séminaire d’Ars, invite à se mettre à leur école. À travers son dernier livre, le prêtre rend le mystère de l'Eucharistie plus accessible et invite chacun à s’émerveiller devant le sacrifice de la messe.

Aleteia : Qu’avez-vous voulu transmettre à travers ce livre sur la messe ?

Gaspard Craplet : La messe, tout le monde connaît, on est un peu habitué, elle devient parfois une routine. Il faut se rendre compte vraiment de ce que c'est, et s’émerveiller ! Les jeunes que j’emmène en montagne m'ont dit : "Il faut que vous écriviez un livre, parce que votre topo a changé ma manière d'aller à la messe !". Comme la messe, pour moi, c'est essentiel, j'ai vraiment envie de transmettre quelque chose pour que chacun puisse communier de façon différente. Ce que j'aimerais, c'est que tous les chrétiens se rendent compte de ce que dit le Concile Vatican II : que la messe est la source et le sommet de toute l'évangélisation. Elle est le lieu où l’on se ressource pour ensuite en vivre tout au long de la semaine.

Vous évoquez les martyrs d'Abitène, pris en flagrant délit "de messe", et qui expliquent au proconsul romain que sans la messe du dimanche, ils ne pourraient pas vivre. Qu’avaient découvert ces premiers chrétiens qui rendait la messe si vitale à leurs yeux ?

Les premiers chrétiens ont compris deux choses essentielles qui nous échappent. La première, c'est la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Dans le Notre Père, on dit "Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour". "Aujourd’hui" et "de ce jour" ressemblent à des synonymes, mais derrière "de ce jour" il y a un mot grec que saint Jérôme a traduit de façon plus précise par "surnaturel". "Donne-nous aujourd'hui notre pain surnaturel". Les premiers chrétiens ont donc compris que c'était Jésus, et qu'il accomplissait là sa promesse : "Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde". L’Eucharistie, c’est Jésus qui est là.

Et la deuxième chose que les premiers chrétiens ont comprise ?

Ils connaissaient par cœur la culture juive, alors quand Jésus a dit : "Vous ferez cela en mémoire de moi" (Lc 22, 19), ils ont tout de suite pensé au mémorial. Le mémorial, pour les juifs, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse : "Ce jour-là sera pour vous un mémorial. C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous le fêterez" (Ex 12, 14). Le mémorial est un mécanisme institué par Dieu lui-même à l’occasion de la sortie d’Égypte. Il ne se contente pas de rappeler le passé, il le rend présent. Et Jésus a voulu reprendre cette idée de mémorial en faisant exactement la même chose, en donnant un agneau à manger, qui est lui-même, en passant par cette mer Rouge qu’est la mort sur la croix, puis en passant en Terre promise et en ressuscitant. L’Eucharistie n’est pas un simple repas commémoratif. À chaque messe, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Le saint curé d’Ars l’avait compris, il disait : "Le martyre n'est rien à côté de la messe. Le martyre, c'est un homme qui donne sa vie pour Dieu, la messe, c'est Dieu qui donne sa vie pour nous".

«À la messe, c’est invisible et je ne sens rien, mais c'est Dieu qui travaille.»

Il arrive, à la messe, d’être porté, par une belle liturgie, de beaux chants, une homélie percutante, ou bien au contraire découragé quand la célébration est moins soignée. Que dites-vous aux personnes découragées ?

Moi aussi, je me suis découragé au début. Un jour, j'étais séminariste, je suis allé à la messe avec ma mère, dans un petit village. Le prêtre n'avait pas mis de chasuble, il portait juste une aube. Son sermon n'était pas vraiment sur Dieu, plutôt sur la société, et j'étais reparti furieux. Et là ma mère me dit, "mais enfin, c'est Jésus qui était là". Cela m'a fait un petit choc. À la messe, c’est invisible et je ne sens rien, mais c'est Dieu qui travaille. Lorsqu'on va vers Dieu, ce n'est pas tellement nous qui allons faire quelque chose pour lui, c'est Lui. Nous, on va ouvrir notre cœur pour que lui travaille. Et il travaille notre cœur.

Il arrive aussi de s’ennuyer, de décrocher, consciemment ou non.

Pour éviter cela, il faut comprendre l'essentiel ! Prenons par exemple les lectures à la messe. Quand on comprend qu’elles ont été inspirées par Dieu, que c'est Dieu qui nous parle, c'est beaucoup plus marquant. Il y a aussi les gestes aussi qui nous aident. Prendre de l'eau bénite en entrant, faire une génuflexion, se mettre à genoux pour l'adoration, debout pour la louange, assis pour l'écoute... Toutes ces positions ont du sens.

Vous parlez des gestes. Au moment de la communion, quel geste convient-il de faire ?

Quand on est centré sur Jésus, la question des gestes devient annexe. Mais les gestes vont nous aider. Les premiers chrétiens communiaient plutôt dans la main, et portaient la main à la bouche. Saint Cyrille de Jérusalem disait : "Reçois Jésus comme si c'était de l'or, si tu en perdais une miette, que ce soit pour toi comme si tu t'arrachais un de tes membres". Aujourd'hui, les jeunes aiment bien revenir à la communion à genoux, et dans la bouche, une manière d'être dans la réception. Les gestes vont nous aider à bien recevoir Jésus, donc il faut les avoir conscientisés. La position debout est belle aussi, c’est la position du ressuscité !

La tradition de l'Église invite à prier après avoir reçu le corps du Christ. Pourquoi cette prière est-elle si importante ? Que se passe-t-il à ce moment-là dans chaque baptisé ?

Saint Augustin dit : "devenez ce que vous recevez". On reçoit Dieu, et on devient Dieu. Le sang du Christ vient couler dans nos veines, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a une vraie communion. Donc c'est bien de prendre un petit temps de prière, de cœur à cœur, qui peut rayonner sur les autres. Car quand on reçoit Jésus, cela nous pousse à la mission.