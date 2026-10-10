Face-à-face historique entre le Vatican et l’Élysée

Dans leurs discours respectifs au Palais de l’Élysée le 25 septembre Léon XIV et Emmanuel Macron ont opposé deux grammaires diplomatiques profondément divergentes autour de l’arme nucléaire. À l'idéal prophétique du Saint-Siège, le président de la République a opposé l'éthique de responsabilité des dirigeants politiques, analyse l’écrivain Michel Cool.

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La scène, hautement symbolique, restera sans doute comme l’un des sommets diplomatiques de cette décennie. Lors de son voyage apostolique en France, du 25 au 28 septembre 2026, le pape Léon XIV a choisi le cadre solennel du palais de l’Élysée, dès le premier jour de sa visite, pour poser un acte politique majeur. S'exprimant devant le président Emmanuel Macron, les autorités françaises et l’ensemble du corps diplomatique, le souverain pontife à la double citoyenneté américano-péruvienne a livré une contestation déterminée de la doctrine de dissuasion nucléaire française. À une époque où le spectre de la guerre de haute intensité plane à nouveau sur l’Europe, ce face-à-face a cristallisé une divergence philosophique et stratégique de fond entre l’irénisme sincère du Saint-Siège et la posture de "dissuasion avancée" défendue par Paris. Cette stratégie théorisée par le discours présidentiel de l’ile Longue, le 2 mars 2025, permet à la France d’étendre son parapluie nucléaire au-delà du territoire national : une dizaine d’États européens dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne et la Finlande — pays nordique partageant plus de 1300 kilomètres de frontière terrestre avec la Russie —, l’ont accepté d’ores et déjà, validant le leadership européen de la dissuasion française.

Léon XIV : briser l'illusion de la sécurité atomique

L’intervention de Léon XIV ne s’est pas limitée à de pieuses généralités sur la paix mondiale. C’est une critique structurée, théologique et politique, que le chef de l’Église catholique a déployée, s’articulant autour de trois points cardinaux.

En premier lieu, le Pape a entrepris une réfutation méthodique du concept d’"arme de sécurité". S'appuyant explicitement sur l'héritage de ses prédécesseurs, et notamment sur l'encyclique Pacem in Terris publiée par Jean XXIII en 1963 au plus fort de la Guerre froide, Léon XIV a martelé que la conviction selon laquelle la possession de l'arme atomique garantit la sécurité est fondamentalement "erronée". Par cette charge directe, le pontife visait le cœur même de l’argumentaire historique de la République française, qui présente depuis des décennies son arsenal nucléaire comme l'assurance-vie ultime de la nation et un vecteur incontournable de stabilité continentale.

La vocation historique de la France

Le second axe de son discours a ciblé les conséquences systémiques de cette doctrine. Pour Léon XIV, la logique de la dissuasion est un engrenage dangereux : loin de déboucher sur une paix durable, elle sert en réalité de carburant à une nouvelle course aux armements difficilement contrôlable à l’échelle globale. Face à la recrudescence des tensions internationales, le souverain pontife a opposé une autre vision de l'ordre mondial, soutenant fermement que la paix ne saurait se réduire à un simple "équilibre des forces". Pour le Vatican, la stabilité véritable ne se construit pas dans l'ombre des silos de missiles, mais doit s'édifier au jour le jour par le dialogue et la justice.

Tout en saluant l'appel de Léon XIV à une paix "désarmée et désarmante", Emmanuel Macron a opposé une fin de non-recevoir pragmatique à l'injonction du désarmement unilatéral.

Enfin, le troisième volet de son allocution a pris la forme d’un appel pressant à la diplomatie française. Adoptant un style plus diplomatique et moins abrupt que son prédécesseur, le pape François, Léon XIV a choisi d’en appeler à la vocation historique de la France. Il a rappelé qu'envers et contre les menaces militaires contemporaines, la responsabilité de Paris est de s'ériger en "artisan infatigable de la paix" et en moteur d'une diplomatie multilatérale renouvelée, en particulier au sein de l'espace européen. Le Pape a ainsi enjoint la France à privilégier la réduction concertée des arsenaux plutôt que l’adaptation quantitative de sa propre force de frappe.

Emmanuel Macron : la responsabilité du réel face aux empires agressifs

Face à ce réquisitoire qui bousculait les fondements de la politique de défense hexagonale hérités du général de Gaulle et poursuivis par ses successeurs, le président Emmanuel Macron a choisi de répondre lors de ses allocutions liminaires à Paris puis à Metz, adoptant un registre similaire à celui du pape, à la fois franc et courtois. Loin de se dérober, le chef de l'État a répliqué point par point au chef de l'Église catholique, opposant l'éthique de responsabilité des dirigeants politiques à l'idéal prophétique du Saint-Siège.

Le président de la République a ainsi réaffirmé l'engagement indéfectible de la France en faveur de la préservation de la paix, du droit international et du multilatéralisme. Il a qualifié ces principes de véritables "boussoles" de la politique étrangère française, signalant ainsi au souverain pontife que la France ne renonçait en rien à son rôle traditionnel de médiateur mondial. Toutefois, tout en saluant l'appel de Léon XIV à une paix "désarmée et désarmante", Emmanuel Macron a opposé une fin de non-recevoir pragmatique à l'injonction du désarmement unilatéral.

Rendre le dialogue possible

Le cœur de la réplique présidentielle a résidé dans un rappel à la dure réalité géopolitique et au rôle fondamental de l'État. Le président de la République a dépeint un monde contemporain fragmenté, fracturé par l'émergence ou le retour de "puissances agressives". Évoquant sans les nommer les États-Unis, la Russie et la Chine, Emmanuel Macron a rappelé de façon implicite que ces puissances sont dotées d'un arsenal nucléaire et conventionnel très supérieur à celui de la France.

L’Élysée incarne une realpolitik assumée, où l'arme nucléaire demeure la clé de voûte de la souveraineté nationale et de l'autonomie stratégique face à des empires autoritaires et prédateurs en pleine expansion.

Dans un tel contexte de vulnérabilité collective, le président a souligné que la première responsabilité d'un dirigeant soucieux de protéger ses compatriotes est d'assurer les conditions de la survie de sa nation. Pour l'Élysée, la dissuasion nucléaire n'est pas une fin en soi, ni un refus du compromis, mais l'outil ultime qui permet de rendre le dialogue possible en protégeant son pays d'un chantage existentiel. La France considère que pour négocier la paix, encore lui faut-il exister et peser face à des interlocuteurs qui ne respectent que le rapport de force. À cet égard, l’histoire récente illustre les limites de la seule diplomatie : chacun garde en mémoire le déplacement à Moscou d’Emmanuel Macron, le 8 février 2022, pour tenter de dissuader Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine ; une initiative qui s'était heurtée à l'inflexibilité du maître du Kremlin.

Deux visions du monde irréconciliables ?

Cette discussion de haut niveau entre le Saint-Siège et la République française met en lumière deux grammaires diplomatiques profondément divergentes. D’un côté, le Vatican se fait le porte-voix d’une exigence morale universelle. En dénonçant l’illusion de la sécurité par l’atome, Léon XIV rappelle le danger inhérent à la militarisation du monde et propose une rupture avec la logique des blocs. De l’autre côté, l’Élysée incarne une realpolitik assumée, où l'arme nucléaire demeure la clé de voûte de la souveraineté nationale et de l'autonomie stratégique face à des empires autoritaires et prédateurs en pleine expansion.