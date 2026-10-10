Exécution de Nidal Hasan : le cardinal Pietro Parolin dénonce une « spectacularisation de la mort »

Ce 9 octobre, le cardinal Pietro Parolin a fermement condamné le projet de retransmission en direct de l’exécution de Nidal Malik Hasan, condamné à mort aux États-Unis pour le massacre de Fort Hood en 2009. Le secrétaire d’État du Saint-Siège a rappelé l’opposition catégorique de l’Église catholique à la peine capitale et dénoncé une mise en scène de la mort inacceptable.

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Une dénonciation ferme. Le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin s’est opposé, dans la soirée du 9 octobre 2026, à la mise en scène de la mort que constituerait la diffusion en direct de l’exécution de Nidal Hasan, condamné à la peine capitale aux États-Unis pour l’attaque terroriste de Fort Hood. Le "Premier ministre" du Vatican a jugé cette "spectacularisation" inacceptable et a rappelé "l’opposition totale à la peine de mort" de l’Église catholique.

"La spectacularisation de la mort n’est pas acceptable"

Interpelé par des journalistes en marge d’un congrès à Rome dans la soirée de vendredi, le cardinal Parolin a trouvé "incompréhensible" que l’on ait recours à une exécution publique, alors que le Pentagone a décidé de transmettre sur internet les images de la mort par fusillade de Nidal Malik Hasan le 3 décembre prochain. L’ancien major de l’armée américaine a été condamné à la peine capitale en 2013 pour avoir tué 13 soldats lors du massacre de Fort Hood, au Texas, le 5 novembre 2009.

"La pensée de l’Église est en totale opposition avec la peine de mort, qui n’est pas conforme à la dignité humaine et ne constitue aucunement un moyen de dissuasion."

"La spectacularisation de la mort n’est pas acceptable […] même si la personne est coupable", a asséné le cardinal italien. Et de glisser qu’il existe "d’autres moyens" de lutter contre le crime. "La pensée de l’Église est en totale opposition avec la peine de mort, qui n’est pas conforme à la dignité humaine et ne constitue aucunement un moyen de dissuasion", a-t-il aussi assuré. D’après Vatican News, le "numéro 2" du petit État a avancé qu’il y aurait une déclaration du Saint-Siège à ce sujet.

La "promotion barbare d’une culture de la mort"