Bethsabée, cette presque reine qui changea le destin du roi David

L’histoire de Bethsabée démontre, une nouvelle fois, que les voies du Seigneur sont impénétrables. Celle qui était l’épouse d’un haut officier de l’armée du roi David devait, en effet, être appelée à devenir l’une des reines les plus connues de la Bible… Écoutons son histoire !

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Bethsabée, fille d’Eliam et petite-fille d’Ahitophel, réputée pour sa beauté, est l’épouse d’Urie (ou Ourias) dit aussi "Le Hittite", membre du fameux corps d’élite de David, que l’on nommait "Les Trente". Le qualificatif d’hittite renvoyait à une ethnie qui naguère formait un puissant empire, ces derniers, régnant sur le Pays de Canaan, mais qui s’était depuis effondré. Certains Hittites qui avaient été soldats de ce puissant peuple guerrier comptaient parmi les guerriers du roi David. C’est donc un de ces Hittites, devenu membre du corps d’élite du roi, qu’épousa Bethsabée.

Mais, la Bible nous rapporte un évènement survenu à Jérusalem qui devait s’avérer déterminant pour la jeune femme : "Un soir, il [David] se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle" (2S 11,2)… Il s’agissait, on s’en doute, de la belle Bethsabée. Le récit de l’Ancien Testament est sans équivoque sur la suite qui fut donnée à cet événement : David se renseigna sur l’identité de la jeune femme, la fit chercher pour la séduire ! Et ce qui devait arriver arriva, Bethsabée annonça quelque temps après au roi qu’elle était enceinte…

Un stratagème inique

Le roi David ourdit alors un stratagème des plus iniques pour garder Bethsabée ; il fit appeler Urie, son époux, alors en campagne avec ses compagnons d’armes contre les Ammonites. Après s’être enquis des faits de guerre en cours, il lui recommanda d’aller chez son épouse et de prendre du repos avec elle… Puis, le monarque ordonna alors : "Mettez Ourias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui ; qu’il soit frappé et qu’il meure ! Joab, qui assiégeait la ville, plaça Ourias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l’armée, parmi les serviteurs de David, et Ourias le Hittite mourut aussi" (2S 11,15-17).

Le roi David allait-il échapper cependant au Jugement divin alors même qu’il venait de violer l’un de ses commandements les plus sacrés ? Ce dernier lui intimant : "Tu ne commettras pas d’adultère" ; le Lévitique ajoutant : "Tu n’auras pas de rapports sexuels avec la femme d’un compatriote, tu partagerais son impureté" (Lv 18,20). Ce stratagème indigne d’un roi n’allait pas tarder à provoquer la colère divine…

Une condamnation divine

Urie ayant été tué, David épousa Bethsabée qui lui donna un enfant né de la faute, une action condamnée par le prophète Nathan envoyé par le Seigneur et qui à cette occasion lui raconta l’histoire d’un homme riche qui avait convoité une petite brebis, seule possession d’un homme pauvre qui la chérissait comme ses enfants. Le riche – précisa Nathan - n’hésita pas pourtant à s’en emparer et à la faire préparer pour un de ses repas. Après avoir écouté ce récit édifiant, le roi en fut indigné : "Par le Seigneur vivant, l’homme qui a fait cela mérite la mort ! Et il remboursera la brebis au quadruple, pour avoir commis une telle action et n’avoir pas épargné le pauvre." (2S 12,5-6).

Nathan n’hésita pas alors à souligner que cet homme riche, c’était lui, David, et que pour son action inique, il méritait le plus grand des châtiments et que son fils allait mourir. Et, c’est ce qu’il advint effectivement, malgré les implorations du roi qui jeûna et couchait par terre. Après ce triste évènement, et le profond repentir de David, Bethsabée lui donna alors un autre enfant ; un second fils qui devait avoir un fameux destin puisqu’il sera nommé : Salomon !