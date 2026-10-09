Pourquoi est-ce si difficile d’aimer ceux que l’on aime ?

Comme l’illustre bien l’histoire du pasteur et de ses deux fils dans le film de Robert Redford "Et au milieu coule une rivière", l’amour des siens rencontre parfois des difficultés insurmontables. Même si l’incompréhension demeure, conseille le père jésuite Jean-François Thomas, l’essentiel est de tout se dire et de garder le lien.

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Parmi les interrogations lancinantes qui creusent les âmes, émerge souvent, étrangement, la question de la difficulté à aimer ceux que l’on aime. Dans ce domaine, tout devrait couler de source : si l’on aime un être, ce dernier devrait recevoir et sentir cet amour. Or, l’expérience commune montre qu’il n’existe pas d’automatisme et de logique en ce qui regarde l’amour donné. D’où des souffrances considérables, des incompréhensions, des fossés creusés au sein d’une même famille alors que chacun est habité par le désir de donner aux autres ce dont ils ont besoin pour grandir et pour être dans leur plénitude. Combien de divisions, d’inimitiés féroces et durables entre enfants d’une fratrie où tout semble être, à première vue, le terrain idéal pour une profonde harmonie… Il ne suffit pas de vouloir aimer pour que celui qui est aimé reconnaisse cet amour et en tire profit.

Face aux détresses

Tant de découragement et de culpabilité naissent de cette impuissance. Où donc se trouve la solution, si solution il y a ? Des essais de réponse sont livrés dans l’ouvrage autobiographique de Norman Maclean, La Rivière du sixième jour (1976), porté à l’écran en 1992 par Robert Redford, sous le titre français Et au milieu coule une rivière. Cette histoire bouleversante d’une famille du Montana, unie dans la foi au Christ du père pasteur presbytérien strict mais aimant, montre à quel point une éducation identique donnée aux deux fils produit des résultats différents et divergents. L’aîné, l’auteur du livre, médite sur ce thème en repensant, en ses vieux jours, à son frère cadet Paul, rebelle et mort tragiquement, ce frère dont il fut à la fois si proche et si étranger. Il constate l’échec, la plupart du temps, de l’aide qu’il voulut apporter aux détresses de son frère. Son père, si religieux, signe le même constat.

Tous deux ont un jour une discussion sur cette incapacité à répondre à l’attente de celui qui est prisonnier de ses démons tout en étant un être attachant et heureux :

Tu es trop jeune pour aider quelqu’un et je suis trop vieux, dit-il. Quand je dis aider, je ne veux pas dire une simple gentillesse comme de servir de la gelée de cerises ou donner de l’argent. Aider, continua-t-il, c’est donner une partie de soi-même à quelqu’un qui est prêt à accepter ce don et qui en a terriblement besoin. Et c’est ainsi, poursuivit-il, utilisant une formule de transition habituelle à ses sermons, qu’il est rare de pouvoir aider quelqu’un. Soit on ne sait pas quelle partie de soi donner, soit on n’a pas envie de la donner. Ou alors, souvent, ce dont quelqu’un aurait besoin, il ne veut pas qu’on le lui donne. Et plus souvent encore, cette partie de soi qu’il faudrait donner, eh bien, on ne l’a pas. C’est comme le magasin d’accessoires pour automobiles, en ville, quand tu leur demandes une pièce détachée, ils te répondent toujours : "Désolés, c’est justement la pièce qui nous manque."

Il manque toujours une pièce

Voilà l’évidence douloureuse et répétitive : il manque toujours une pièce, justement celle que l’on cherchait avec soin et ténacité parce qu’elle était essentielle, ou nous semblait être telle. Dans la relation avec ceux qui sont chers, il suffit de peu pour blesser une âme, pour froisser une sensibilité. Un mot de trop, un geste inapproprié, et tout se déchire, parfois irrémédiablement. En certaines occasions, il faut apprendre à en faire son deuil et à ne pas s’escrimer à vouloir recoller des morceaux qui, de toute façon, ne tiendront pas ensemble et finiront par éclater de nouveau. Il est plus fructueux de saisir les petites occasions permettant aux esprits de se rapprocher, telle la pêche de la truite à la mouche dans les torrents du Montana qui unit les trois hommes malgré leurs incompatibilités.

La rivière fait disparaître leurs oppositions et efface cette impuissance mutuelle à s’entraider les uns les autres. Elle est, comme le précise l’auteur dans l’intitulé de sa nouvelle, celle du sixième jour, point final de la Création divine où l’homme et les animaux sont façonnés, où le premier reçoit entre ses mains toutes ces choses et tous ces êtres vivants. La rivière tumultueuse où se cachent les truites arc-en-ciel est le lieu de l’harmonie, de l’unité. Elle purifie toutes les scories, elle efface les malentendus, elle emporte les mots malheureux et les réactions intempestives. Le vieux Norman, à la fin de sa vie, pêchant encore d’une main tremblante, conclut ainsi :

À la fin, toutes choses viennent se fondre en une seule, et au milieu coule une rivière. La rivière a creusé son lit au moment du grand déluge, elle recouvre les rochers d’un élan surgi de l’origine des temps. Sur certains rochers, il y a la trace laissée par les gouttes d’une pluie immémoriale. Sous les rochers, il y a les paroles, parfois les paroles sont l’émanation des rochers eux-mêmes. Je suis hanté par les eaux.

Il importe peu de tout dire, de tout se dire lorsque les paroles ne sont plus capables d’être entendues par l’autre. Les mots appartiennent à la rivière torrentielle et se blottissent comme les truites méfiantes dans l’anfractuosité des roches. L’essentiel est de partager cette eau, d’y entrer à mi-corps et de lutter contre les tourbillons en ferrant le poisson accroché à la mouche, dans ce geste à quatre temps qui est une danse, la danse de l’existence, le même rythme pour tous, indéfiniment. Les deux frères et le père communient ainsi et les eaux partagées, plus que tous les discours, sont l’expression de leur amour mutuel. Communion sacrée qui jaillit de la simplicité de cette pêche à la mouche enseignée à ses fils par le pasteur comme une grâce divine au sein de cette nature immaculée. Tous les trois sont ainsi reliés aux premiers matins de la Création.

Il est donc inutile et néfaste de se lamenter en présence de nos incapacités à aider et à aimer comme nous le souhaiterions lorsque nous constatons que nos plus rudes efforts ne sont pas couronnés de succès. Il faut continuer à aimer, parfois en ayant l’impression que c’est dans le vide. En fait, si nous nous plantons dans cette rivière, dans cette source d’abondance, qui rapproche et réconcilie, notre amour ne sera jamais stérile. Le vieux pasteur, lors de son ultime sermon, avoue :

Chacun de nous ici aujourd'hui regardera à un moment donné de sa vie un être cher qui est dans le besoin et posera la même question : Nous sommes prêts à aider, Seigneur, mais qu'est-ce qui est nécessaire, le cas échéant ? Il est vrai que nous pouvons rarement aider les personnes les plus proches de nous. Soit nous ne savons pas quelle partie de nous-mêmes donner, soit, le plus souvent, la part que nous devons donner n'est pas voulue. Et c'est ainsi que ceux avec qui nous vivons et que nous devrions connaître nous échappent. Mais nous pouvons toujours les aimer — nous pouvons aimer complètement sans une compréhension complète.