Parcoursup : « En multipliant les choix, on a démultiplié l’anxiété »

Alors que les manifestations lycéennes se poursuivent un peu partout en France, de nombreux professeurs racontent leur quotidien, notamment depuis la réforme Blanquer. Aleteia a interrogé une professeur de français, à Lyon, qui partage une analyse sur le climat anxiogène ambiant.

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La pression ne retombe pas. Ce vendredi 9 octobre, encore près de 150 lycées continuent à se déclarer en grève et organiser des blocages un peu partout en France, tandis que le ministre de l'Éducation nationale a annoncé jeudi soir que "plusieurs milliers" d’enseignants allaient rejoindre "dans les prochaines heures" les établissements les plus touchés par les absences de professeurs. Outre le climat de violence qui inquiète, de nombreuses revendications des lycéens interrogent tout un pays, qui découvre une jeunesse inquiète et fragile. De nombreux professeurs partagent ces inquiétudes, et fort de leurs expériences au quotidien sur le terrain, apportent des éclairages sur le climat ambiant. C'est le cas de Laure Gosset, professeur de français et de lettres modernes depuis près de 30 ans, actuellement en poste au lycée Sainte-Marie de Meyzieux, près de Lyon. Si son lycée n’est pas particulièrement confronté à la contestation, l'évolution de son métier avec notamment les conséquences de la réforme du lycée et l’apparition de la plateforme Parcoursup, lui ont inspiré plusieurs constats sur l’évolution de la société.

Aleteia : Professeur depuis 30 ans, vous avez vu passer bien des réformes dans l'Éducation nationale, mais vous dites que la dernière en date a profondément changé le lycée. Pourquoi ?

Laure Gosset : Depuis la réforme Blanquer, la notion de classe a totalement volé en éclats avec le choix des spécialités, à partir de la première. La classe était un lieu de vie facile à gérer avec un professeur principal attentif aux soucis et tensions. On connaissait “la couleur” de la classe, on savait quelle ambiance il y avait, comment désamorcer les conflits si besoin, etc. J'ai d’ailleurs adoré ce travail. Mais aujourd'hui, s’il y a quelques heures de tronc commun dans les classes, il existe, selon les lycées, des combinaisons de spécialités multiples avec des professeurs multiples. Résultat, on ne sait plus qui fait quoi. Les élèves qui sont à l’âge où ils ont besoin de vivre en groupe et d’établir des liens, sont séparés selon leurs options. Avec pour conséquence, des emplois du temps, non pas plus chargés en heure, mais plus compliqués, avec le risque de “trous” pour permettre aux professeurs d’assurer toutes les classes. Côté professeurs, cela a engendré également des difficultés. Il devient très difficile de faire un conseil de classe avec une vue d'ensemble par exemple… En tout cas, je le constate au quotidien, il y a une réelle fatigue chez les professeurs comme chez les élèves.

«Parcoursup est une usine à gaz.»

Parcoursup est également très critiqué, qu’en pensez-vous ?

Le contrôle continu et Parcoursup ont généré une atmosphère compliquée dans les classes. Pression des notes, inégalité suivant les établissements et donc stress et sentiment d'injustice chez les enfants comme chez les parents… En outre, avec sa multiplicité de choix, de combinaisons, de demandes, de lettres à rédiger, de certifications à passer, l'outil Parcoursup est une usine à gaz. Il repousse le choix, démultiplie les possibilités et est tellement énergivore que l'année de terminale est épuisante… et courte. Et tout se termine en mars pour Parcoursup, avec l'impression que ce sera finalement une loterie. On a voulu créer un outil pour plus d’égalité selon les territoires, mais le réel démontre aujourd’hui que cela a créé de nombreuses inégalités. En multipliant les choix à faire, on a démultiplié l’anxiété. Ceux qui ont les moyens vont pouvoir engager un coach ou conseiller d'orientation pour les aider à se repérer dans Parcoursup. Et que dire de tous ces jeunes qui, à 18 ans à peine, sont admis à l’autre bout de la France ? Cela demande aux parents de leur trouver un logement, un budget pour les trajets, ce sont des coûts souvent lourds pour les familles et même pour l’État, via les APL. Cela peut également créer de l’isolement et de la détresse pour un jeune qui se retrouve loin de ses repères…

La santé mentale est devenue un vrai sujet de santé publique en France, le constatez-vous chez vos lycéens ?

Il est vrai que le climat est anxiogène pour tous, et notamment pour les jeunes, concernant l'éducation. On leur demande très jeune de choisir leurs options, choix qui décidera ensuite de leurs orientations post-bac. Mais beaucoup se disent : “Et si je me trompe dans mes choix ?” Voilà une question qui leur fait peur et je les comprends. Résultat, ils sont très nombreux à faire des choix par calcul ou stratégie, et non par goût pour une matière ou un domaine plus spécifique. Et cela ne contribue pas au bien-être général quand on se sent happé par le système, et non décideur de ses choix propres. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à abandonner leur première année post-bac, pour cause de mauvaise orientation, pour se réinscrire ensuite sur Parcoursup et se réorienter.

«Nous avons besoin de diversité dans les formations.»