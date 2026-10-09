Nobel de la paix : Navi Pillay, une vie au service des droits humains

De l’Afrique du Sud de l’apartheid aux juridictions internationales, Navi Pillay a consacré sa vie à la défense des droits humains. Elle a reçu le prix Nobel de la paix ce 9 octobre.

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Le prix Nobel de la paix a récompensé vendredi 9 octobre la juriste sud-africaine Navi Pillay, octogénaire qui, du Rwanda au Proche-Orient, a consacré une grande partie de sa vie à défendre un droit international aujourd'hui malmené. Un choix vivement décrié en Israël.

Âgée de 85 ans, Navi Pillay a notamment présidé la commission d'enquête indépendante de l'ONU qui, l'an dernier, a accusé Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza. "La lauréate de cette année a joué un rôle déterminant pour garantir que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide fassent l'objet de poursuites judiciaires", a fait valoir le président du comité, Jørgen Watne Frydnes, dans son annonce.

Ce Nobel accordé à Navi Pillay légitime "la haine anti-Israël", a réagi le ministère israélien des Affaires étrangères sur X, estimant que le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, devait "applaudir depuis l'enfer". Jeune avocate d'origine indienne dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, devenue juge et Haute-Commissaire aux droits de l'homme à l'ONU (2008-2014), Mme Pillay est réputée pour avoir l'art de traiter des dossiers difficiles.

Sa carrière l'a menée des cours sud-africaines, où elle a défendu les activistes anti-apartheid, au Tribunal pénal international pour le Rwanda, en passant par la Cour pénale internationale. En septembre 2025, la commission d'enquête placée sous sa présidence - qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU - a établi qu'Israël commet un génocide à Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas du 7 octobre 2023. Israël avait catégoriquement rejeté ce rapport, le qualifiant de "biaisé et mensonger" et accusant ses auteurs de parti pris antisémite.

Une enfance sous l'apartheid

Née Navanethem Pillay le 28 septembre 1941 à Durban, dans une famille modeste, cette fille d'un chauffeur de bus a grandi sous le régime de l'apartheid. Après des études de droit en Afrique du Sud, complétées par un master et un doctorat à Harvard, aux États-Unis, elle a bâti une carrière jalonnée de premières historiques.

En 1967, elle devient la première femme non blanche à ouvrir un cabinet d'avocats dans la province du Natal. Elle défend de nombreux opposants à l'apartheid et obtient notamment en 1973 que les prisonniers politiques de Robben Island, où était détenu Nelson Mandela, puissent consulter des avocats. Sur recommandation de Mandela, elle rejoint ensuite le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), chargé de juger les responsables du génocide de 1994.

Elle préside le TPIR pendant quatre ans avant de rejoindre en 2003 la Cour pénale internationale, nouvellement créée à La Haye pour poursuivre les auteurs des crimes les plus graves. En 2008, elle est nommée Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, fonction qu'elle exercera jusqu'en 2014.

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