L’esthétique médiévale de l’accueil du Pape en France

Quelle Église de France les organisateurs de la visite de Léon XIV ont-ils donnée à voir ? La jeune génération catholique renouvelle les formes de la tradition chrétienne, estime l’historien de l’art Pierre Téqui, et retrouve sans complexe les récits des saints et l’imaginaire médiéval.

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Il paraît important de revenir sur certaines images qui ont marqué la visite du pape. Non pas celles — bouleversantes — dont le successeur de Pierre fut l’auteur, mais celles que nous devons aux organisateurs et aux metteurs en scène ; c’est-à-dire à ceux qui ont eu la tâche de donner un cadre à cette venue et donc de donner à voir l’Église de France et, à travers elle, d’exprimer quelque chose de la France.

Au Stade de France, les jeunes n’ont pas seulement assisté à une veillée mais en sont devenus l’un des éléments du décor. Dans la fosse, leurs téléphones allumés composaient un vitrail vivant, tandis qu’une immense demi-rosace transformait le stade en cathédrale à ciel ouvert. Jean-Baptiste Darantière, scénariste, metteur en scène et directeur artistique de la soirée, a expliqué à Aleteia que cette image lui était venue très tôt : il fallait faire du stade un « écrin » et y introduire une touche de sacré. La rosace permettait d’organiser le reste de la veillée et surtout de transformer le stade en un écrin de prière.

The Stade de France is pictured as Pope Leo XIV speaks during a prayer vigil with young people in Saint-Denis near Paris, Friday, Sept. 25, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla) AP Photo/Thomas Padilla

La soirée mêlait prière, musique et spectacle. Le récit de l’histoire des saints, écrit par Darantière et porté par la voix d’André Dussollier, retraçait près de deux mille ans d’histoire chrétienne. Il réunissait des centaines de figurants, des costumes, des décors et des chevaux, sur une musique dirigée par Alexis Duffaure. Jaime Sanabra, de House of Sanabra, coordonnait la partie équestre et menait le char blanc.

À la demande du metteur en scène, SOS Calvaires avait fourni une croix de cinq mètres. La Sainte Tunique d’Argenteuil, des reliquaires et des bannières donnaient à l’ensemble une dimension processionnelle. Le comité de pilotage voulait placer les saints de France au cœur du récit : non pour les enfermer dans une frise historique, mais pour en faire des témoins capables de répondre aux questions des jeunes.

Le dialogue des époques

Cette esthétique ne s’est pas arrêtée aux portes du stade. Aux vêpres, quelques heures plus tôt, Notre-Dame offrait le cadre de ses voûtes restaurées. Le lendemain, à la messe de la Concorde, l’espace liturgique reprenait la structure de la rosace sud. Près de l’autel se trouvait la Vierge à l’Enfant en argent du Trésor de Notre-Dame, offerte par Charles X en 1826 et réalisée par l’orfèvre Charles-Nicolas Odiot.

Pope Leo XIV presides over a solemn outdoor Mass at Place de la Concorde in central Paris on September 26, 2026, on the second day of his four-day visit to France. Pope Leo XIV celebrates an open-air Mass attended by hundreds of thousands of believers in Paris. Diocese of Paris

Les cadeaux remis au pape faisaient eux aussi dialoguer les époques. Emmanuel Macron lui a offert une reproduction du visage de la Vierge tiré du vitrail de Claire Tabouret destiné à Notre-Dame. Mgr Laurent Ulrich lui a remis une copie de la peinture qui ferme l’oculus de la croisée du transept. L’image originale, une Vierge à l’Enfant, avait été reproduite en atelier à partir de photographies après l’incendie par Predrag Sojic. D’un côté, une création contemporaine liée à une commande dont le principe continue de faire débat ; de l’autre, une image ancienne transmise par une copie récente. Nul doute que si cette commande n’était pas entachée de polémique, l’archevêque aurait pu offrir un carton du futur vitrail.

Pope Leo XIV presides over a solemn outdoor Mass at Place de la Concorde in central Paris on September 26, 2026, on the second day of his four-day visit to France. Pope Leo XIV celebrates an open-air Mass attended by hundreds of thousands of believers in Paris. Diocese of Paris

Une image classique

Les vêtements liturgiques relevaient, eux aussi, d’un langage classique. La chape des vêpres était signée Agorà Atelier. Pour la messe de la Concorde, la maison Chéret, installée aux Ponts-de-Cé, a réalisé les chasubles, les dalmatiques et la mitre du pape. Elles ont depuis rejoint le Trésor de Notre-Dame où elles témoignent de la visite du pape, mais aussi de la vitalité des métiers d’art. On peut les y admirer.

«Au Stade de France, l’Église a choisi de parler à la jeunesse dans la langue des cathédrales, en reprenant des formes anciennes et en les faisant vivre par des moyens très actuels.»

Disons-le franchement : l’Église a donné à voir une image très classique. Faut-il y voir une rupture avec la réouverture de Notre-Dame, en décembre 2024 ? Jean-Charles de Castelbajac avait alors conçu des vêtements liturgiques animés de couleurs franches, qui avaient suscité des réserves. Mais il serait trop simple d’opposer une cérémonie moderne à une cérémonie traditionnelle : Castelbajac avait lui aussi puisé dans l’histoire, notamment à l’image de saint Louis, et avait déjà habillé Jean Paul II pour les Journées mondiales de la jeunesse de 1997. La différence tient peut-être moins à la présence ou à l’absence de références anciennes qu’à leur place dans la composition : en 2026, rosace, vitrail, saints, reliques, cortège et costumes historiques ont formé le principe même de la scénographie.

La langue des cathédrales

Le choix appartient d’abord aux organisateurs ; les jeunes présents l’ont ensuite incarné, en composant le vitrail de lumière et en prenant place dans ce grand récit collectif. Au Stade de France, l’Église a choisi de parler à la jeunesse dans la langue des cathédrales, en reprenant des formes anciennes et en les faisant vivre par des moyens très actuels.

Pope Leo XIV watches a theatrical spectacle in ten tableaux depicting French saints and virtues during a prayer vigil with young people at the Stade de France stadium in Saint-Denis, on the outskirts of Paris, on September 25, 2026, as part of his four-day visit to France; the performance depicts the lives and virtues of French saints. JB.Delerue

Ce choix fait écho au XIXe siècle, auquel j’ai consacré une chronique à l’occasion d’une exposition au musée de Cluny. Le néogothique n’y apparaissait pas comme un simple retour au Moyen Âge, mais comme une réinvention. Certains catholiques attachés à Rome et à la papauté avaient fait du XIIIe siècle un âge d’or chrétien et choisi le gothique pour exprimer cette fidélité. Face aux accusations de gallicanisme et aux suspicions qui pesaient sur l’Église du XVIIIe siècle, l’époque moderne se tourna vers le Moyen Âge. Mais ce style appartenait aussi à une histoire nationale et romantique plus large : il n’a jamais eu un sens unique ni un seul propriétaire.

Une tradition chrétienne renouvelée

Le contraste avec le catholicisme de l’après-guerre mérite aussi d’être relevé. Dans ses Prières, publiées à partir de 1954 et largement diffusées, le prêtre Michel Quoist faisait entrer dans la vie spirituelle les réalités ordinaires : la rue, le travail, les foules, les gestes de chaque jour. Il incarnait une pastorale soucieuse de rejoindre les hommes dans leur expérience contemporaine. Ce déplacement répondait à une méfiance envers certaines formes de piété jugées trop éloignées de la vie réelle — et, plus largement, envers des récits anciens ou merveilleux dont la transmission ne semblait plus aller de soi.

«Une jeune génération catholique renouvelle les formes de la tradition chrétienne et retrouve sans complexe les récits des saints, les reliques et l’imaginaire médiéval.»

Aujourd’hui, le mouvement semble s’infléchir. Une jeune génération catholique renouvelle les formes de la tradition chrétienne et retrouve sans complexe les récits des saints, les reliques et l’imaginaire médiéval. Il ne s’agit pas de renoncer au monde contemporain : le vitrail du Stade de France, composé par les téléphones des jeunes, en est une image saisissante. L’Église a voulu faire tenir ensemble les outils d’aujourd’hui et une mémoire très ancienne.

Le patrimoine mis en scène

Au Stade de France, l’Église ne s’est donc pas contentée d’exposer son patrimoine. Elle l’a mis en scène, l’a rendu lumineux et participatif, puis l’a confié aux jeunes pour quelques heures. Si les formes médiévales leur parlent encore, est-ce parce qu’elles donnent à voir une foi enracinée, incarnée, qui se transmet de génération en génération ?