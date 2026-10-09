Les pèlerins bientôt attablés chez George Clooney ?

C’est un beau coup de projecteur pour Cotignac. Après avoir conquis Hollywood, George Clooney s’apprête à ouvrir un restaurant italien dans ce village varois qui attire chaque année des milliers de touristes et de pèlerins.

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C’est désormais une nouvelle confirmée ! Un nouveau restaurant devrait ouvrir ses portes dans quelques mois à Cotignac, pittoresque village de 2.200 habitants dans le Var. Si la nouvelle n’a rien d’exceptionnel en soi, c’est son propriétaire qui fait toute la différence, car il n’est autre que l’acteur américain George Clooney. "Le projet est bien confirmé, il va reprendre l’ancien restaurant "Les 3 Marches", au 11 cours Gambetta. Il voudrait en faire un restaurant italien", a confié la mairie de Cotignac à Aleteia ce 9 octobre. Des travaux sont en cours et des témoins auraient aperçu l'acteur suivre, en personne, l'avancée du chantier, affirme de son côté Var-Matin. Le quotidien régional précise par ailleurs que l’acteur ne serait pas seul dans ce projet, il est accompagné de son associé Graham Porter, un investisseur canadien.

Le choix de Cotignac n’a rien d’anodin. S’il s’agit d’une commune classée parmi les Plus Beaux Villages de France, cette commune nichée au cœur de la Provence est aussi un haut lieu de pèlerinage catholique. C’est ici qu’en 1519 la Vierge Marie est apparue à un bûcheron, Jean de la Baume, sur le mont Verdaille. En août 1519, 141 ans plus tard, c’est saint Joseph qui s’est manifesté à son tour, à quelques centaines de mètres du sanctuaire de Notre-Dame de Grâces dédié à son épouse. Depuis, chaque année, des milliers de fidèles se rendent dans ce lieu de pèlerinage, notamment à l’occasion du pèlerinage des pères de famille. Après avoir confié leurs intentions à saint Joseph, ils pourront désormais faire une halte chez George Clooney pour reprendre des forces autour d’un plat italien !

Le couple Clooney, des voisins généreux et solidaires