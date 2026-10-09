Les meilleures ventes de la semaine dans les librairies La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 1er octobre au 8 octobre dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces derniers mois.

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1 Pour que le monde ait la vie : voyage apostolique en France : homélies et discours

Résumé : Léon XIV, septembre 2026, Cerf. Recueil des quatre homélies et neuf discours prononcés par le pape lors de son voyage en France, à Paris, Lourdes et Metz, du 25 au 28 septembre 2026. Léon XIV y développe les convictions au cœur de son pontificat, entre foi, espérance, paix, communion et attention aux plus fragiles, en lien avec le thème Pour que le monde ait la vie.

2 Album Souvenir De La Visite Du Pape Leon Xiv En France

Résumé : Un album collector réalisé avec Famille Chrétienne et Aleteia. Un album souvenir extraordinaire pour célébrer une visite inoubliable du 25 au 28 septembre 2026 - Paris, Lourdes, Metz : revivez tous les grands moments de la venue du Pape en France. Plus de 200 photos, récits, témoignages ainsi que tous les discours et homélies du Pape Léon XIV.

3 MAGNIFICA HUMANITAS : LETTRE ENCYCLIQUE

Résumé : Léon XIV, Cerf, mai 2026. Première encyclique du pape Léon XIV, Magnifica humanitas – “Magnifique humanité” – marque l’entrée du nouveau pontificat dans le grand débat social contemporain. Consacrée à l’intelligence artificielle et à ses conséquences humaines, économiques et culturelles, elle offre une réflexion chrétienne sur la révolution technologique actuelle.

4 Ecrits et entretiens sur la pratique de la présence de Dieu

Résumé : Laurent de la Résurrection, Cerf, janvier 2026. Humble laïc carme, savetier et cuisinier, le frère Laurent de la Résurrection a été désigné par le pape Léon XIV comme un maître spirituel pour le XXIe siècle. Il a vécu la profondeur du mystère chrétien dans les petites choses les plus quotidiennes, avec un mélange de bon sens et de bonne humeur.

5 Réussir à Vivre

Résumé : Adrien Candiard, Cerf, octobre 2026. Adrien Candiard questionne l’injonction contemporaine à réussir sa vie et à rechercher sans cesse l’accomplissement personnel. A partir du livre du prophète Aggée, il propose une sorte d'anti-méthode du bonheur inspirée de l’Evangile : plutôt que de chercher comment réussir sa vie, s’interroger sur ceux pour qui l’on vit.

6 Le fondateur

Résumé : Giuliano Da Empoli, Gallimard, octobre 2026. Conseiller politique, G. est enrôlé par Alexander Zimmer, le fondateur de Panoptik, une société de surveillance qui a pour but de venir à bout des humains par l'intelligence artificielle.

7 Vous Êtes Les Saints De France

8 Vivre La Présence De Dieu

Résumé : Laurent de la Résurrection, Artège, juilet 2026. Un ensemble de textes regroupant des lettres et des maximes spirituelles de Nicolas Herman (1614-1691), frère convers des carmes, dans lesquels il raconte ses expériences centrées sur la pratique de la présence de Dieu. L'ouvrage reprend les éditions originales des deux livres publiés par l'abbé de Beaufort en 1692 et en 1694.

9 Homo Occidentalis

Résumé : Jérôme Fouquet, Ruben Rabinovitch, Seuil, octobre 2026. Les auteurs examinent les profondes mutations qui transforment l’homme occidental : famille, sexualité, autorité, rapport au corps, à l’amour et à la collectivité. Croisant analyse politique et psychanalyse, ils interrogent l’essor de l’individualisme, de la solitude et des addictions, explorant les voies d’un renouveau du lien social.

10 On Aurait Pu Se Rencontrer