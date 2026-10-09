Les meilleures ventes de la semaine dans les librairies La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 1er octobre au 8 octobre dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces derniers mois.
1Pour que le monde ait la vie : voyage apostolique en France : homélies et discours
Résumé : Léon XIV, septembre 2026, Cerf. Recueil des quatre homélies et neuf discours prononcés par le pape lors de son voyage en France, à Paris, Lourdes et Metz, du 25 au 28 septembre 2026. Léon XIV y développe les convictions au cœur de son pontificat, entre foi, espérance, paix, communion et attention aux plus fragiles, en lien avec le thème Pour que le monde ait la vie.
2Album Souvenir De La Visite Du Pape Leon Xiv En France
Résumé : Un album collector réalisé avec Famille Chrétienne et Aleteia. Un album souvenir extraordinaire pour célébrer une visite inoubliable du 25 au 28 septembre 2026 - Paris, Lourdes, Metz : revivez tous les grands moments de la venue du Pape en France. Plus de 200 photos, récits, témoignages ainsi que tous les discours et homélies du Pape Léon XIV.
3MAGNIFICA HUMANITAS : LETTRE ENCYCLIQUE
Résumé : Léon XIV, Cerf, mai 2026. Première encyclique du pape Léon XIV, Magnifica humanitas – “Magnifique humanité” – marque l’entrée du nouveau pontificat dans le grand débat social contemporain. Consacrée à l’intelligence artificielle et à ses conséquences humaines, économiques et culturelles, elle offre une réflexion chrétienne sur la révolution technologique actuelle.
4Ecrits et entretiens sur la pratique de la présence de Dieu
Résumé : Laurent de la Résurrection, Cerf, janvier 2026. Humble laïc carme, savetier et cuisinier, le frère Laurent de la Résurrection a été désigné par le pape Léon XIV comme un maître spirituel pour le XXIe siècle. Il a vécu la profondeur du mystère chrétien dans les petites choses les plus quotidiennes, avec un mélange de bon sens et de bonne humeur.
5Réussir à Vivre
Résumé : Adrien Candiard, Cerf, octobre 2026. Adrien Candiard questionne l’injonction contemporaine à réussir sa vie et à rechercher sans cesse l’accomplissement personnel. A partir du livre du prophète Aggée, il propose une sorte d'anti-méthode du bonheur inspirée de l’Evangile : plutôt que de chercher comment réussir sa vie, s’interroger sur ceux pour qui l’on vit.
6Le fondateur
Résumé : Giuliano Da Empoli, Gallimard, octobre 2026. Conseiller politique, G. est enrôlé par Alexander Zimmer, le fondateur de Panoptik, une société de surveillance qui a pour but de venir à bout des humains par l'intelligence artificielle.
7Vous Êtes Les Saints De France
8Vivre La Présence De Dieu
Résumé : Laurent de la Résurrection, Artège, juilet 2026. Un ensemble de textes regroupant des lettres et des maximes spirituelles de Nicolas Herman (1614-1691), frère convers des carmes, dans lesquels il raconte ses expériences centrées sur la pratique de la présence de Dieu. L'ouvrage reprend les éditions originales des deux livres publiés par l'abbé de Beaufort en 1692 et en 1694.
9Homo Occidentalis
Résumé : Jérôme Fouquet, Ruben Rabinovitch, Seuil, octobre 2026. Les auteurs examinent les profondes mutations qui transforment l’homme occidental : famille, sexualité, autorité, rapport au corps, à l’amour et à la collectivité. Croisant analyse politique et psychanalyse, ils interrogent l’essor de l’individualisme, de la solitude et des addictions, explorant les voies d’un renouveau du lien social.
10On Aurait Pu Se Rencontrer
Résumé : François Cheng, Albin Michel, septembre 2026. François Cheng livre une méditation personnelle sur l'oeuvre de Victor Hugo et sur sa propre existence. Nourri par le deuil de son épouse Micheline et par sa lecture du recueil Les contemplations, il mêle réflexion poétique, autobiographie et quête spirituelle, explorant la mémoire, la perte, la transmission et le lien entre les vivants et les morts.