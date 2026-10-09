Les animaux de compagnie, alliés de la santé mentale… et de la sainteté ?

La prochaine fois qu’un chien viendra chercher une caresse ou qu’un chat se blottira près de vous, prenez un instant pour rendre grâce pour ces compagnons du quotidien, qui font du bien à la santé mentale et rappellent, à leur manière, la beauté de la Création.

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Un regard, un ronronnement, un câlin joyeux… Si les animaux de compagnie ne parlent pas, ils savent être là et bien souvent leur présence fidèle constitue un rempart contre la solitude, une source de réconfort et d’affection. Un soutien parfois sous-estimé dans l’équilibre quotidien mais qui s’avère pourtant jouer un rôle positif sur la santé mentale. Un sentiment confirmé par 95 % des propriétaires de chiens et de chats, selon une étude Ipsos pour Santévet, publiée le 10 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Stress, solitude, activité physique… Les animaux procurent en effet de nombreux bienfaits. Ainsi 97 % des répondants affirment que leur animal les apaise, les détend ou les déstresse, tandis que 92 % avouent qu’il leur permet de ne pas se sentir seuls et 62 % notent qu’il leur permet de rencontrer plus facilement d’autres personnes ou de se faire des amis. Outre le côté psychologique, les animaux de compagnie permettent aussi à maintenir une certaine forme physique : 79 % des propriétaires déclarent que leur animal leur apporte un sentiment de sécurité ou de protection et 76 % précisent qu’il les pousse à pratiquer une activité physique régulière. Des chiffres qui illustrent la place de plus en plus importante prise par les chiens et les chats dans l’équilibre émotionnel, mais aussi dans la vie sociale.

Mais cette complicité entre l’homme et l’animal ne se mesure pas seulement en pourcentages, elle rappelle aussi une réalité plus essentielle, celle du lien qui unit l’homme à toute la Création et l’animal est un des dons de la Création. Comme le soulignait la théologienne Isabelle de la Garanderie dans un entretien accordé à Aleteia : "Toute la Création peut nous parler de Dieu, parce qu’elle est une œuvre de Dieu. L'animal peut donc devenir pour nous un lieu d'émerveillement, d'attention et de contemplation. Il nous permet aussi de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls au monde : nous appartenons à une Création qui nous dépasse et dont nous avons la responsabilité."

Compagnons sur le chemin vers Dieu

Cette manière de contempler la Création et d’y reconnaître la présence de Dieu traverse d’ailleurs la vie de nombreux saints. Elle trouve une expression particulièrement forte chez saint François d’Assise, pour qui les animaux et l’ensemble du monde vivant étaient autant de "frères" et de "sœurs" avec lesquels l’homme partageait une même Création. Comme lui, à travers les siècles, plusieurs autres saints ont également entretenu avec les animaux une relation singulière, parfois même surprenante. Ils les ont accueillis, protégés, apprivoisés, jusqu’à voir en eux bien plus que de simples créatures : des compagnons capables, eux aussi, de nous émerveiller et de nous rapprocher de Dieu. Ainsi saint Gérasime, ermite de Palestine († 475), anachorète et fondateur d'une laure aux abords du Jourdain, est par exemple devenu ami avec un lion après avoir retiré un roseau de sa patte. À sa mort, l'animal se laissa mourir à son tour sur sa tombe. Sainte Gertrude ou encore saint Antoine le Grand, ont également été reconnus comme intercesseurs et gardiens de certains groupes d’animaux, voire d’espèces spécifiques, en raison de leur vie, de leurs miracles ou des traditions qui leur sont associées.

Les animaux de compagnie trouvent même une place dans la Bible. Dans le livre de Tobie, c’est bien un chien qui accompagne le jeune Tobie et l’ange Raphaël au cours de leur voyage (Tb. 6, 1; Tb. 11, 4). Une présence fidèle, qui demeure aux côtés du jeune homme jusqu’à son retour à Ninive. Chez les dominicains, le chien occupe d’ailleurs une place importante à commencer par le jeu de mots sur le latin : les dominicains sont des Domini canes "chiens du Seigneur". Sainte Catherine de Sienne reprend cette image dans Le Dialogue en développant la métaphore du "chien de la conscience". Elle explique que la conscience doit avertir l’âme du danger du péché, à la manière d’un chien qui aboie à l’approche d’un ennemi.