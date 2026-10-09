Évêques chinois : l’Église accélère « à tout petits pas »

À Rome, les nominations épiscopales en Chine sont rares et scrutées comme des événements, suscitant une attention qu’on n’observe pour nul autre pays. Depuis le début du pontificat de Léon XIV, elles sont ainsi nettement plus fréquentes tout en concentrant moins l’intérêt médiatique. Le signe d’une normalisation ?

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La dernière nomination en date d’un évêque en Chine, celui de Chongqing le 8 septembre dernier, a mis fin à un quart de siècle de vacance pour la vaste région du Sichuan. Elle est la vingtième (seulement la 18e consécration épiscopale, si on exclut deux transferts) réalisée depuis l’accord secret et provisoire signé par Pékin et le Vatican sur les nominations épiscopales en 2018. Mais surtout, depuis l’élection de Léon XIV, on observe une nette accélération des nominations bilatérales. Le Pape américain a nommé sept évêques, soit plus de quatre évêques par an, contre moins de deux par an sur l’ensemble du pontificat de François.

Pour rappel, l’accord de 2018 est la solution qui a été trouvée par la Chine et le Saint-Siège pour nommer des évêques après des décennies d’intenses mais discrètes négociations lancées dès les années 1980. Son but premier est de trouver une solution à la coexistence, sur le territoire chinois, de deux Églises catholiques. La première est l’Église "officielle", sous le contrôle du Parti communiste chinois (PCC) à travers sa conférence épiscopale et son Association patriotique catholique chinoise, deux organisations non reconnues par Rome ; de l’autre, une Église souterraine, née après 1958 et la fermeture des frontières, qui a maintenu son lien avec Rome pendant des années, malgré les grandes souffrances occasionnées par la Révolution culturelle et les persécutions du régime.

Un diocèse sur deux sans évêque

Ce défi est double puisque la Chine se singularise par la vacance de nombreux diocèses. Aujourd’hui, malgré les 20 nominations depuis 2018, 69 diocèses restent encore sans évêque (Hong Kong et Macao inclus, Taïwan exclus). Cela représente près de la moitié des 145 diocèses chinois. 44 diocèses sont même sans évêques depuis plus de 25 ans. Le problème, qui n’a aucun autre équivalent dans le monde, vient principalement du fait que Pékin ne reconnaît que 106 diocèses en Chine continentale, et que leur carte de ces diocèses "patriotiques" assume de très nombreuses variations de nom, de rang et surtout de territoire avec celle de Rome. L’Église patriotique calque en effet rigoureusement sa carte des diocèses sur celle des circonscriptions administratives reconnues par le Parti communiste chinois. "À rebours, celle de Rome est fondée sur des divisions impériales, coloniales ou arbitraires qui n’ont plus de sens", estime un spécialiste du catholicisme chinois. Plusieurs diocèses, dont celui de Zhangjiakou en 2025 par exemple, ont été créés par Rome pour faire correspondre les deux cartes, mais ces alignements sont encore très rares.

Les termes de l’accord de 2018 sont secrets, mais on en connaît aujourd’hui les principaux effets : l’évêque est dans un premier temps présélectionné, le plus souvent à travers une élection organisée par l’Association patriotique en Chine ; son nom est ensuite transmis à Rome, et éventuellement validé officiellement par le Pape ; enfin, la nomination est rendue publique par le Saint-Siège et Pékin le jour de l’ordination épiscopale, l’annonce de Pékin intervenant quelques heures avant celle de Rome.

Une dynamique positive loin de tout résoudre

Pékin s’est parfois affranchi de ces règles mais n’a plus procédé à des nominations épiscopales unilatérales depuis celle de Mgr Shen Bin à Shanghaï, finalement validée par François, en 2023. Selon une source vaticane, le Saint-Siège sait que le compromis est loin d’être parfait et tente de rendre ce processus plus fluide et plus clair. "Le dialogue se poursuit également afin d'améliorer certains aspects", assure-t-elle, expliquant que le Vatican fait tout pour "créer davantage d'espaces de normalisation pour la vie de l'Église dans ce pays".

Un autre point important de l’accord de 2018 tient à ce que François a reconnu cette année-là tous les évêques "patriotiques", ceux qui avaient été ordonnés sans l’accord de Rome et excommuniés à ce titre. Du point de vue ecclésial, le but du Pape argentin était d’abolir la division en deux Églises. Pour autant, cette séparation demeure toujours : le Saint-Siège dialogue avec les institutions communistes chinoises, mais ne les reconnaît pas. Et tous les experts contactés soulignent que l’Église souterraine continue bel et bien à exister, sous des formes très diverses. Un haut responsable de la Curie romaine évoque le cas de six ou sept évêques clandestins qui ne sont pour l’heure pas reconnus par Pékin.

Un contrôle toujours plus accru

Les observateurs interrogés relèvent également la grande disparité des situations qu’affrontent les catholiques en Chine, "officiels" comme clandestins. Pour ce missionnaire européen en Chine contacté par nos soins, si le Saint-Siège maintient officiellement des diocèses qui renvoient à une Chine pré-Maoïste sans rapport avec la réalité contemporaine, c’est bien souvent pour "ménager discrètement" certaines communautés clandestines, et ce même dans certain cas où le Vatican reconnaît officiellement l’évêque "patriotique" local nommé par Pékin. "La révolution culturelle a laissé des plaies dans toute la société", assure le missionnaire qui visite régulièrement le pays depuis plusieurs décennies. Un expert de l’Église chinoise rappelle pour sa part le cas complexe du Japon, où certaines communautés clandestines, au XIXe siècle, ont refusé de reconnaître les autorités romaines alors que les persécutions contre l’Église avaient pris fin.

Au Vatican, l’accord de 2018 avait été présenté sans triomphalisme comme un pas en avant dans le dialogue avec Pékin qui permet de sauvegarder l’unité de l’Église en Chine, menacée de schisme. Pour la Chine populaire, l’unité théorique des diocèses chinois est surtout interprétée comme la fin de la légitimité de l’Église souterraine, et donc une façon d’accroître le contrôle des catholiques chinois, qui sont depuis longtemps suspectés d’être une dangereuse cinquième colonne occidentale. Contrôle des catholiques qui s’inscrit dans la volonté politique de Xi Jinping, au pouvoir depuis 2013, de contrôle de l’ensemble de la population, et pas seulement des religions.

Une accélération paradoxale des nominations ?

De ce fait, depuis 2018, certaines voix se sont élevées, surtout dans la diaspora catholique chinoise et aux États-Unis, pour dénoncer l’accord, perçu comme un abandon de l’Église souterraine par Rome. Le cardinal Joseph Zen Ze-Kiun, évêque émérite de Hong Kong - issu d’une famille de réfugiés de Shanghaï - a même accusé le cardinal Pietro Parolin, chef de la diplomatie vaticane, de mentir sur la réalité en Chine. Mais dans le même temps, l’actuel évêque de l’ancienne concession britannique, le cardinal Stephen Chow, a multiplié les échanges avec des membres de l’Église patriotique ces dernières années, signe visible d’un rapprochement effectif.

L’accord de 2018 a été renouvelé pour quatre ans en 2024, contre deux ans en 2020 et 2022. Et depuis l’élection de Léon XIV, on observe donc une nette accélération des nominations bilatérales. On peut voir une forme de paradoxe, Léon XIV montrant - pour l’heure - moins d’intérêt pour l’Asie que le Pape argentin, lequel était ouvertement sinophile. Cependant, malgré la fin de ce tropisme asiatique et le fait que le pontife actuel s’exprime rarement sur la question chinoise, il a publiquement affirmé vouloir, pour le moment, poursuivre l’œuvre de son prédécesseur - en maintenant notamment le cardinal Parolin, grand artisan de la diplomatie avec Pékin. Et, contrairement à François, le pape actuel s’est déjà rendu en Chine - à l’époque où il était prieur de l’Ordre de Saint-Augustin.

Un autre paradoxe pourrait être aussi une complexification de la situation locale pour les catholiques chinois. La diplomatie vaticane regarde avec inquiétude certaines pressions récentes exercées par le gouvernement de Xi Jinping sur l’ensemble de la société et donc sur l’Église catholique, notamment la réactivation d’une vieille réglementation maoïste - appliquée diversement selon les régions - qui interdit aux enfants de rentrer dans les églises. "Tout est devenu beaucoup plus compliqué qu'aux débuts", assure même une source vaticane, qui explique que le Saint-Siège assume une approche "des tout petits pas".

Pas de "persécutions" ?

Si tous les témoignages recueillis soulignent que la pression politique et administrative est réelle, un expert du catholicisme en Asie note qu’elle ne s’accompagne pas de violences et encore moins d’assassinats, comme c’est le cas dans certains États indiens ou au Myanmar "dont les médias parlent beaucoup moins que la Chine". En 2020, le cardinal Parolin avait assuré aux médias que le gouvernement chinois ne ciblait pas les catholiques en particulier, et avait réfuté le terme de "persécutions".*

"La Chine est un pays sans comparaison possible, mais le fait que le Pape valide des candidats élus n’est pas choquant en soi, c’est encore le cas dans beaucoup de diocèses en Europe."